Opinion: Dans Sena Vs Sena, Uddhav Thackeray a encore une chance de se battre

Il y a presque un an, les épitaphes politiques d’Uddhav Thackeray étaient en cours d’écriture. Il y avait plusieurs raisons à cela. Un jour après le 56e jour de la fondation du parti le 19 juin, Eknath Shinde, maintenant ministre en chef, a divisé le parti, sortant avec un groupe de législateurs. À l’époque, Uddhav Thackeray ne savait pas combien désertaient son navire. Beaucoup ont conclu qu’Uddhav Thackeray avait levé le voile sur la mystique Thackeray dans laquelle Balasaheb s’était enveloppé en évitant personnellement le pouvoir.

À peine 10 jours plus tard, le 29 juin, Thackeray a senti la défaite dans le jeu des nombres. Il a opté pour la hauteur morale et a présenté sa démission en tant que ministre en chef. Le comportement éthique n’est pas toujours récompensé dans la politique indienne. Cela est redevenu sans ambiguïté en mai de cette année, lorsque la Cour suprême a statué que bien que (alors) le gouverneur Bhagat Singh Koshyari ait commis une erreur en appelant à un test au sol, Uddhav Thackeray ne pouvait pas être réintégré car il avait démissionné avant de passer le test.

Le verdict, cependant, lui a fourni une plate-forme à partir de laquelle une campagne pourrait être lancée pour devenir le seul héritier de l’héritage de son père et du parti. Le jugement a le potentiel de lui être bénéfique à long terme, plus que s’il n’avait pas réussi à prouver sa majorité à la Chambre et avait ensuite été réintégré par la Cour suprême.

Dans cette situation, Uddhav Thackeray aurait été considéré comme un ministre en chef boiteux, seulement pour être éliminé chaque fois que l’occasion se présentait, ou pour perdre sa prééminence morale en réadmettant les députés «renégats».

Le temps presse pour les deux factions du Shiv Sena, car les prochaines élections auront lieu des mois après les élections de Lok Sabha. Il pourrait même avoir lieu plus tôt si Shinde, sur les conseils ou la pression du BJP, fait avancer les élections à l’Assemblée et tient les deux simultanément pour neutraliser le sentiment négatif contre le gouvernement de l’État et le « vrai » Shiv Seva désigné par la Commission électorale.

Malgré la sympathie du public que le jugement de la Cour suprême a généré pour lui, Uddhav Thackeray doit encore suer pour convertir cela en avantage électoral. Il a fait un début dans cette direction. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre le symbolisme des événements et des lieux – si intrinsèque à la politique indienne.

Formé le 19 juin 1966, le Shiv Sena a tenu sa toute première réunion publique le jour de Dusshera cette année-là – le 30 octobre au parc Shivaji à Dadar. La réunion est devenue un événement annuel, tout comme la fonction du jour de la fondation du parti. La démonstration de force de Dadar était le deuxième méga-événement politique le jour où les hindous célèbrent la victoire du bien sur le mal.

L’autre était la réunion Vijay Dashami et l’adresse du Sarsanghchalak du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), tenue depuis 1926. Après les années 1990, après que l’influence politique du Sena ait augmenté, sa réunion Dusshera est devenue un événement très suivi du calendrier politique de l’État.

Depuis 1966, le Shiv Sena avait organisé ses deux événements dans les mêmes lieux – Shivaji Park et l’emblématique Shanmukhananda Hall. L’année dernière, les deux factions se sont affrontées lors de leur première démonstration de force le jour de Dussehra.

Dans la bagarre, malgré les pouvoirs dont il disposait en tant que ministre en chef, Eknath Shinde n’a pas réussi à refuser à Uddhav Thackeray l’utilisation du parc Shivaji. La décision de la Haute Cour de Bombay était fondée sur le maintien d’une tradition vieille d’un demi-siècle, impliquant que le jamboree d’Uddhav Thackeray était l’original tandis que la faction Shinde devait organiser son spectacle sur le terrain de Bandra Reclamation.

Encore une fois, Uddhav Thackeray a réussi à sécuriser le lieu traditionnel, laissant le Shiv Sena dirigé par Shinde tenir sa «journée de fondation» non seulement dans un nouveau lieu, mais également dans un lieu utilisé pour les mariages dans une banlieue ouest de Mumbai.

L’alliance Shiv Sena-BJP était le plus ancien partenariat politique du parti safran et, au fil du temps, elle a cultivé une circonscription électorale qui, malgré la disparité, était également unie pour soutenir une politique identitaire. Cette politique est devenue le pôle polarisant à la fin des années 1990, lorsque le BJP avait répondu à l’affirmation de LK Advani selon laquelle le parti était le « gouvernement en attente ».

La décision d’Uddhav Thackeray après les élections de 2019 de rompre les rangs avec le BJP et de former un gouvernement de coalition avec d’anciens adversaires du Congrès et du NCP a également entraîné une sorte de rupture dans cette circonscription soutenant une politique identitaire.

Les efforts du BJP pour convaincre cette partie de l’électorat qu’Uddhav Thackeray s’est éloigné de la voie de l’Hindutva n’ont cependant pas fait de progrès significatifs, même après sa « sécularisation » visible. C’est à ce moment-là que les dirigeants du BJP ont encouragé la scission au sein du Sena et ont aidé le processus.

Cela fait désormais craindre une scission à trois dans cette circonscription, les partisans traditionnels du Shiv Sena (UBT) ne semblant pas l’avoir désertée en bloc pour le Shiv Sena « officiel ». De plus, Uddhav Thackeray voulait rompre les rangs avec le BJP car après la montée du duopole politique Modi-Shah, le parti voulait être le « leader » de l’alliance, dans les sondages de Lok Sabha ainsi que dans les sondages de l’assemblée.

Thackeray s’est rendu compte que le BJP était passé à une relation purement transactionnelle avec des alliés, contrairement à l’approche précédente de cohésion idéologique et de rapport personnel entre les principaux dirigeants.

La récente dispute sur la décision initiale de Shinde de laisser de côté la photo du vice-ministre en chef Devendra Fadnavis d’une publicité de Sena qui utilisait la photo de Shinde aux côtés de celle de Narendra Modi, reflète le refus du ministre en chef d’accepter discrètement d’être le partenaire junior.

Bal Thackeray se limitait traditionnellement aux objectifs organisationnels dans ses discours du Jour de la Fondation, tandis que la rhétorique politique et la démagogie étaient pleinement exposées au maidan public – Shivaji Park.

Uddhav Thackeray a cependant été totalement polémique dans son allocution cette année. De manière significative, ses bordées acerbes étaient principalement dirigées contre Modi, cela aussi pour avoir tergiversé sur les problèmes fondamentaux de l’Hindutva, en particulier au Cachemire et au Manipur.

Thackeray a clairement tenté de renverser l’accusation du BJP selon laquelle il avait trahi les causes de l’Hindutva. Certaines de ses accusations peuvent déconcerter ses amis et alliés non-BJP, mais cela n’est pas pertinent dans son combat au sein de l’ancienne circonscription.

Très consciemment, Uddhav Thackeray a parlé au-dessus de la tête de Shinde pour transmettre sa non-existence en ce qui concerne le Shiv Sena (UBT). Il a en outre critiqué l’une des pièces de monnaie de base du BJP – le sarkar à double moteur. Thackeray a accusé le parti de ne libérer que de la vapeur dans l’air, montrant qu’aucune de ses colères contre le BJP ne s’était atténuée.

La référence de Thackeray au dictateur libyen déchu Mouammar Kadhafi peut certainement être considérée comme particulièrement offensante, mais elle a souligné son animosité envers Modi et sa stratégie pour se projeter, ainsi que sa faction, comme le vrai Sena.

En revanche, Shinde a fait de nombreuses références et remarques critiques à l’encontre d’Uddhav Thackeray et de son fils, Aditya. Cela indique sa prise de conscience que la survie en politique dépend essentiellement de son émergence en tant que seul gardien du Sena uni. Shinde ne peut réussir que s’il réduit la famille Thackeray à rien de plus qu’un talon politique.

Ceci cependant, est un défi de taille. Il est vrai qu’il y a eu une modération dans la position du Sena sous Uddhav Thackeray sur certaines questions d’identité sous-nationale marathi et d’Hindutva, en particulier l’ancien anti-minorisme du parti.

Pourtant, l’image du BJP de devenir intrinsèquement un parti « centralisateur », contrairement à l’engagement de Modi de fédéralisme coopératif, garde les Marathi Manoos traditionnels méfiants et l’empêche d’usurper la base de soutien du Sena.

Cela aide Uddhav Thackeray que sa position reste incontestée dans le Maha Vikas Aghadi (MVA) jusqu’à présent. Mais les développements récents au sein du PCN et de la famille de Sharad Pawar pourraient modifier les équations. La politique du Maharashtra connaît une période de désabonnement et seuls les plus astucieux en sortiront plus forts. Uddhav Thackeray a un défi à relever.

(L’écrivain est un auteur et journaliste basé à NCR. Son dernier livre est « La démolition et le verdict : Ayodhya et le projet de reconfigurer l’Inde ». Il a également écrit « Le RSS : Icônes de la droite indienne » et « Narendra Modi : L’Homme, Le Times’.)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.