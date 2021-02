Opinion: Damian Lillard des Blazers méritait la place de starter de la NBA contre Luka Doncic des Mavericks

Chaque fois que vous dites qu’un joueur devrait être un starter, vous devez être prêt à dire qu’un autre joueur ne devrait pas l’être.

Dans le cas de l’annonce du starter NBA All-Star jeudi, il y avait un gros problème: Damian Lillard de Portland aurait dû être nommé partant au lieu de Luka Doncic de Dallas.

Cela ne veut pas dire que Doncic n’est pas un All-Star. Ll est. Il n’est tout simplement pas un partant cette saison.

La répartition est simple.

Lillard marque en moyenne 29,8 points (troisième de la NBA), 7,7 passes et 4,4 rebonds et tire 45,1% depuis le terrain, 38,4% sur 3 points et 93,3% sur lancers francs, tout en menant les Trail Blazers à un record de 18-10 , bon pour la quatrième place de la Conférence occidentale. Les Blazers marquent 120 points et accordent 115,1 points pour 100 possessions avec Lillard au sol.

Doncic marque en moyenne 29,1 points (cinquième de la NBA), 9,4 passes décisives et 8,6 rebonds tout en tirant à 47,5% depuis le terrain, 33,5% sur 3 et 79,5% depuis la ligne de faute. Doncic est à égalité pour la tête de la ligue en triple-double avec sept. Dallas marque 116,4 points et accorde 115,1 points pour 100 possessions avec Doncic au sol. Les Mavericks sont 13-15 et à la 10ème place à l’Ouest.

Lillard connaît une meilleure saison pour une meilleure équipe.

Ce n’est pas anti-Doncic.

C’est pro-Lillard.

Les fans ont intitulé le vote en faveur de Doncic. Le vote des étoiles est à trois volets et pondéré, le vote des fans représentant 50% des résultats et les joueurs et les médias 25% chacun, et les égalités sont déterminées par les fans.

Regardons le vote en backcourt en Occident. Steph Curry de Golden State était n ° 1 dans le vote des fans, des joueurs et des médias.

C’était la deuxième place en zone arrière à gagner. Doncic était n ° 2 du vote des fans et n ° 3 du vote des joueurs et des médias. Lillard était n ° 2 dans le vote des joueurs et des médias et n ° 3 dans le vote des fans. Le score pondéré de chaque joueur a totalisé 2,5 points.

Puisque les fans décident du bris d’égalité, Doncic est entré en tant que partant. La star des Mavericks a obtenu 3 335 042 votes de fans, soit près d’un demi-million de plus que les 2 848 663 de Lillard.

Les fans de Lillard sont un groupe de voix, se plaignant souvent de ne pas avoir assez de crédit pour ce qu’il fait. Ses partisans étaient en colère sur les réseaux sociaux après l’annonce. Peut-être auraient-ils dû voter davantage. Mais il est clair que Doncic a également une clientèle fidèle, peut-être renforcée par son attrait mondial.

La NBA donne plus de poids au vote des fans car la ligue considère le match comme un événement pour les fans. En expliquant pourquoi la ligue joue même un match des étoiles cette saison, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a cité les fans.

« All-Star est l’événement n ° 1 d’engagement des fans de toute la saison pour la ligue », a déclaré Silver à l’équipe de TNT Inside the NBA. « C’est une tradition de 70 ans. »

Les entraîneurs feront ce qu’il faut et voteront Lillard dans l’équipe des étoiles lorsque les réserves seront annoncées mardi. Donc tout se terminera presque bien. Lillard sera dans l’équipe, il ne sera tout simplement pas un partant.

Attendez simplement que les réserves soient nommées. Il y aura aussi des snubs, avec des joueurs, des entraîneurs et des fans contrariés.

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.