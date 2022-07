Opinion: Critiquant la visite saoudienne, les médias ignorent la difficulté de Biden à sauver la démocratie

Facebook



Le président Joe Biden a fait l’objet de vives critiques pour sa visite en Arabie saoudite où il a rencontré le prince héritier Muhammad bin Salman, souvent appelé MBS. Biden, comme on le sait, s’était engagé à faire de l’Arabie saoudite une nation « paria » en raison du rôle de MBS dans l’approbation du meurtre brutal du journaliste Jamal Khashoggi.

Alors que les médias prennent ces simples clichés sur Biden pour un manque apparent de cohérence dans la lutte contre les violations des droits de l’homme dans le pays, ils passent à côté du contexte plus large dans lequel Biden opère, isolant cet événement de la situation géopolitique difficile et multidimensionnelle qu’il cherche à adresse alors qu’il tente de maintenir ensemble une coalition fragile de nations démocratiques – une coalition qu’il a largement dirigée – contre une montée menaçante de l’autoritarisme dans le monde et ici aux États-Unis

Nous ne pouvons pas vraiment juger ou évaluer la rencontre de Biden avec MBS sans évaluer correctement les menaces directes et graves pour la démocratie et pour le bien-être et la survie dans le monde auxquels le monde est actuellement confronté.

Le terrain politique mondial a radicalement et rapidement changé depuis que Biden a pris ses fonctions, en grande partie à cause de l’assaut génocidaire de Vladimir Poutine contre l’Ukraine, qui a menacé l’approvisionnement énergétique et alimentaire mondial.

La Russie et l’Ukraine ensemble, avant l’invasion de Poutine, fournissaient un tiers des exportations mondiales de blé, et elles font partie des cinq premiers exportateurs mondiaux de maïs. Cet approvisionnement a cependant été interrompu, car les forces de Poutine ont bloqué les ports ukrainiens, poussant la crise alimentaire mondiale à des niveaux de famine, selon les Nations Unies.

La situation est désastreuse et Poutine est bien conscient qu’il utilise la faim dans le monde comme une monnaie d’échange néfaste dans sa campagne génocidaire, indiquant qu’il ouvrira les ports ukrainiens et autorisera l’exportation du blé lorsque les nations lèveront leurs sanctions contre la Russie.

Lors d’un récent forum économique, Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT, le média contrôlé par l’État russe, a explicitement – et avec une sorte de joie éhontée – articulé cette stratégie : “Tout notre espoir est dans la famine”, a-t-elle déclaré. , encapsulant ce qu’elle représentait comme l’accord dominant venant des gens de Moscou.

Elle a précisé : « Voici ce que cela signifie. Cela signifie que la famine va commencer maintenant et qu’ils lèveront les sanctions et seront amis avec nous, car ils se rendront compte que c’est nécessaire.

Et en ce qui concerne l’énergie, Poutine espère exercer une mainmise similaire sur les nations, car la Russie représente environ 40 % des exportations de gaz vers les pays de l’Union européenne et plus de 25 % de leur pétrole brut. L’Allemagne, par exemple, dépend de la Russie pour près des deux tiers de ses approvisionnements en pétrole et en gaz naturel.

Alors qu’en mars dernier, l’Union européenne a annoncé son intention de mettre fin aux importations énergétiques russes d’ici 2030, ce plan n’aidera pas à faire face à la menace immédiate de Poutine.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a peut-être mieux exprimé le dilemme lorsqu’elle a déclaré : « Nous devons devenir indépendants du pétrole, du charbon et du gaz russes. Nous ne pouvons tout simplement pas compter sur un fournisseur qui nous menace explicitement.

C’est donc le contexte que Biden doit négocier. Pour déresponsabiliser Poutine, en le supprimant en fait, Biden doit aider les nations du monde à trouver des ressources alternatives pour s’assurer que leur peuple est nourri, réchauffé et alimenté afin qu’il puisse résister de manière viable à l’emprise autoritaire que Poutine essaie d’exercer sur eux. .

C’est pourquoi il parle à MBS et, peut-être à certains égards, s’humilie pour trouver un modus vivendi diplomatique avec l’Arabie saoudite.

Il fait ce qu’il peut pour aider le monde à résister à Poutine et à préserver la démocratie mondiale contre un autoritarisme rampant.

Cette diplomatie humble n’est pas idéale, cela ne fait aucun doute. Biden choisit entre le marteau et l’enclume, et dans cette impasse difficile, il exerce une solution politique pragmatique dans les limites auxquelles il est confronté. Mais amener une nation comme l’Arabie saoudite à aider le monde dans sa lutte contre l’autoritarisme en s’engageant à produire plus de pétrole n’est pas en soi une mauvaise chose.

S’en tenir obstinément au principe pourrait signifier regarder les populations du monde souffrir de la faim et du froid et être victimes de l’emprise inhumaine de Poutine.

Les grands médias d’entreprise, cependant, ne semblent pas prendre la peine de relier ces points.

Certes, la couverture de l’agression génocidaire de Poutine contre l’Ukraine a considérablement diminué ces dernières semaines, éclipsée par des événements tels que la fusillade de masse à Uvalde et les audiences du 6 janvier. Et pourtant, cette situation est le principal moteur des affaires mondiales et des économies locales.

En effet, alors que les médias couvrent la flambée de l’inflation, notamment en ce qui concerne les prix de l’énergie et de l’alimentation, ce contexte n’est pas pleinement étoffé. Le récit dominant des médias autour de l’inflation a tendance à être que cela nuira aux chances des démocrates lors des élections de mi-mandat et que, même si Biden ne peut pas y faire grand-chose, il en assumera la responsabilité.

Ce récit, comme je l’ai écrit dans PolitiqueÉtats-Unis risque de pousser les Américains à voter pour l’autoritarisme, minimisant le travail accompli par Biden sur la scène internationale pour lutter contre un autoritarisme qui nous menace également ici aux États-Unis.

En effet, les politiques que Biden a proposées et que les démocrates poursuivent, en particulier celles du programme Build Back Better, visent à faire baisser les prix pour les Américains, à faire fonctionner l’économie de manière plus démocratique et à lutter contre le changement climatique en développant des solutions énergétiques alternatives, que nous devrions voir comme essentiel pour la préservation de la démocratie, selon les propos d’Ursula von der Leyen.

Si nous examinons de près la situation mondiale et comprenons les interrelations des différentes histoires couvertes par les médias, nous comprendrons mieux comment Biden négocie cette complexité pour préserver la démocratie et le bien-être de base dans le monde.