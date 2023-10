Opinion : Comment ma famille et moi préservons une tranche de l’histoire sino-américaine

Qui voudrait entendre l’histoire de sa vie qui a commencé à Shanghai et s’est ensuite installée à Hong Kong dans sa jeunesse, avant de devenir le premier de sa famille (sur six frères et sœurs) à fréquenter une université à l’étranger (Université McGill) et de commencer son voyage vers un poste de professeur titulaire ? L’histoire des immigrants comporte des thèmes communs, alors la sienne serait-elle différente ?

Au début, mon père, qui a passé une grande partie de sa vie et de sa carrière en tant que professeur, a remis en question l’idée que son histoire mérite qu’on s’y arrête. « Il y a tellement de professeurs chinois aux États-Unis et beaucoup d’entre eux se ressemblent », a-t-il déclaré d’un ton neutre. « Qui d’autre serait intéressé ? »

Les lundis sont des soirées historiques pour mon père et moi. Depuis 2021, mon père et moi avons eu un appel téléphonique permanent au cours duquel je lui pose une question liée à une étape importante de sa vie, ou à un aspect de ce qu’il ressent à propos de la vie, de l’amour et d’autres sujets plus larges. J’enregistre l’appel et sauvegarde l’enregistrement. Quelques années plus tard, il existe plus de 100 enregistrements.

Mon père est né à Shanghai le 1er août 1947 et est allé pour la première fois à Hong Kong lorsqu’il était enfant. Pour joindre les deux bouts pendant ses années universitaires, il cuisinait à l’Expo 67, l’exposition universelle, à Montréal en 1967, et transportait du bois dans une cour à bois à Blind River, au Canada.

Après avoir obtenu son doctorat à la Florida State University, il a finalement trouvé son chemin vers la banlieue de New York où il a enseigné aux étudiants en médecine du New York Medical College. Il a parrainé ses frères et sœurs pour qu’ils émigrent aux États-Unis et les a aidés à commencer une nouvelle vie. En 2022, il prend sa retraite après 45 ans de service.

Les enregistrements, d’une durée maximale de 10 minutes chacun, sont détaillés. Dans certains enregistrements, il raconte comment il s’est lié d’amitié avec un groupe d’étudiants étrangers dans ses études supérieures (il n’y avait pas beaucoup d’étudiants chinois en Floride au début des années 1970) et comment il a rencontré ma mère. Dans des enregistrements plus intimes, il se concentre sur les défis du mariage, la recherche d’une mission dans la vie, le rôle de la spiritualité dans la vie et son point de vue sur l’argent et le but qu’il sert.

La circulation matinale est bloquée dans le quartier des affaires alors qu’un troupeau de moutons traverse une route en route vers un marché à Shanghai en 1947. Photo : AP

Il est important de noter que la toile de fond de l’histoire de la vie de mon père est l’histoire étroitement liée de la Chine continentale et de Hong Kong. Il se souvient avoir pris un train de Shanghai à Hong Kong lorsqu’il était enfant pour vivre brièvement avec ses grands-parents pour des raisons économiques. Quatre ans plus tard, en 1958, il rentre en train à Hong Kong en raison des changements politiques et économiques sur le continent.

Les moments forts de son enfance incluent le vol de cerfs-volants avec ses frères et sœurs dans le parc Victoria et la partie de ping-pong.

Notre « projet d’histoire Wu » est devenu un incontournable, mon père me demandant, voire me rappelant parfois notre appel téléphonique. Au cours du projet, j’ai également obtenu des photographies de membres de la famille. L’un de mes favoris est celui de mon père, avec ses frères et sœurs et ses parents, au parc Victoria par une belle journée d’automne.

Les Américains d’origine asiatique attendent toujours leur voix à la Cour suprême des États-Unis

La question persiste : que vais-je faire de tous les enregistrements et quel est le but de tout cela ? Aux États-Unis, d’une manière générale, on constate un manque de préservation de l’histoire sino-américaine, en particulier des histoires et des expériences individuelles de ceux qui sont encore parmi nous.

On peut soutenir que les efforts de préservation ont été plus importants pour d’autres groupes ethniques et raciaux et même au sein de segments de la société américaine tels que les anciens combattants – ce qui est une bonne chose, mais les Américains d’origine chinoise méritent une plus grande place dans l’histoire américaine en raison de nos contributions passées et présentes.

Les récompenses de l’histoire orale sont grandes : les générations futures bénéficieront des connaissances partagées sur la culture et la langue, avec en prime la perspective qui vient avec l’âge.

Des enfants vont pêcher dans la piscine de bateaux miniatures du parc Victoria lors d’un concours de pêche en 1976. Photo : PY Tang

Dans les grandes villes américaines, il existe des musées et des sociétés consacrés à l’histoire sino-américaine. Chicago, Los Angeles et Washington abritent des musées sino-américains. Des projets d’histoire orale sino-américaines ont vu le jour dans des universités, notamment à l’Université de Californie, à Berkeley et à l’Université de Columbia.

Mais le bon travail est loin d’être suffisant. La collection d’histoires et d’expériences sino-américaines est quelque chose que les Sino-Américains doivent promouvoir si nous voulons laisser une marque durable et durable dans l’histoire américaine.

J’espère qu’un jour, les enregistrements finiront dans les archives d’une université dotée d’un programme américano-asiatique réputé, comme l’Université de Columbia ou l’Université de Californie à Berkeley.

Plus récemment, j’ai contacté le Museum of Chinese in America à New York et je leur ai demandé s’ils envisageraient mon projet d’histoire orale pour leurs archives. La merveilleuse nouvelle est que ce sera le cas. En attendant, les enregistrements attendent d’être transcrits et indexés.

J’ai récemment demandé à mon père si Hong Kong lui manquait. Oui, a-t-il dit, et il garde de bons souvenirs de la célébration du Nouvel An lunaire (sa fête préférée) et de sa nourriture préférée (porc braisé et crevettes géantes sautées marinées dans du ketchup et de la sauce soja). Même s’il est doux-amer de savoir que son histoire ne se terminera pas avec son retour dans son pays natal, je trouve la paix en sachant qu’un jour cela appartiendra à l’histoire ancienne.

Amy Wu est une journaliste sino-américaine basée à New York et en Californie. Originaire de New York, elle écrit sur des questions interculturelles et des sujets liés aux problèmes des femmes, notamment la santé et la politique.