Opinion : Comment les musulmans perçoivent-ils 9 ans de règne de Modi ? Les données révèlent…

L’idée de ‘Muslim Mind’ semble influencer nos discussions publiques d’une manière intéressante. Bien qu’il y ait toujours eu une certaine curiosité sur « la façon dont les musulmans pensent et se comportent dans l’Inde laïque », la montée du BJP dirigé par Modi en tant que force dominante au niveau national a transformé cette préoccupation sincère en anxiété politique.

La politique de l’Hindutva du BJP tourne autour du slogan de sab ka saath, sab ka vikas, sab ka vishwas affirmant qu’il n’est pas nécessaire de traiter les musulmans comme une entité sociale distincte. Le parti, sans aucun doute, fait de sérieux efforts pour atteindre les communautés musulmanes de Pasmanda ; pourtant, « l’esprit musulman » est toujours considéré comme une question problématique.

Les critiques du BJP sont tout aussi perplexes. Il est vrai que des partis non membres du BJP se sont opposés à l’Hindutva agressif et à ses violentes manifestations anti-musulmanes. de Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra, soutenue par des organisations de la société civile et des mouvements populaires, constituait une tentative sérieuse à cet égard. Pourtant, il y a un malaise parmi les groupes non-BJP. Bien qu’ils prônent la fraternité communautaire comme une valeur politique fondamentale, les partis d’opposition ne veulent pas être qualifiés de « pro-musulmans ». L’impression que « l’esprit musulman » ne peut être compris que comme un phénomène anti-BJP semble guider leur stratégie politique.

I) Cartographier l’esprit musulman

L’enquête Baromètre social et politique 2023 menée par CSDS-Lokniti est très pertinent pour aller au-delà des imaginaires stéréotypés établis sur les musulmans. Les résultats de cette enquête nous offrent une image complexe dans laquelle les hindous et les musulmans n’apparaissent pas toujours comme des identités conflictuelles. Plus précisément, la réponse musulmane au leadership de Narendra Modi en tant que Premier ministre du pays pendant près d’une décennie fournit des informations pour une discussion sérieuse sur la connexion musulman-Modi.

Une précision est cependant importante ici. Les résultats de l’enquête ne doivent pas être exagérés en tant que vérité finale. L’enquête est un outil important pour saisir la perception du public. C’est la raison pour laquelle les enquêtes CSDS-Lokniti accordent une grande importance aux techniques d’échantillonnage rigoureuses et au langage utilisé dans les questions d’enquête. Ces résultats ne nous offrent que quelques indications ou directions pour analyser plus en profondeur les points de vue, les angoisses, les perceptions et les croyances des gens du commun. Les résultats de l’enquête deviendraient toujours significatifs s’ils étaient placés dans un cadre analytique approprié.

Trois questions, en ce sens, sont pertinentes de notre point de vue. Premièrement, comment les musulmans se rapportent-ils aux problèmes existentiels fondamentaux tels que la pauvreté, le chômage et la hausse des prix ? Pensent-ils différemment ? Deuxièmement, comment les musulmans évaluent-ils la performance des gouvernements du BJP ? Cette évaluation influence-t-elle leur mode de vote ? Enfin, quelle est la perception musulmane de Narendra Modi ? Quelles sont les qualités de leadership qu’ils identifient en lui ?

II) Les esprits musulmans représentent les angoisses indiennes !

Par souci de clarté, examinons les perceptions musulmanes par rapport aux réponses hindoues. Le tableau 1 montre qu’une majorité de musulmans pensent que leur situation économique est restée la même au cours des quatre dernières années. Nous ne trouvons pas de différence nette entre les opinions hindoues et musulmanes sur cette question, bien qu’il soit également vrai qu’un nombre important de musulmans affirment que leur situation économique s’est détériorée au cours de cette période.

Remarque : Les chiffres peuvent ne pas totaliser 100 en raison des arrondis

Le tableau 2 explique cette réponse musulmane complexe. Nous retrouvons une cohérence remarquable dans les vues hindoues et musulmanes. Les musulmans, comme d’autres groupes religieux, estiment que le chômage, la pauvreté et la hausse des prix sont les principaux problèmes auxquels le pays est actuellement confronté.

Cela soulève la question de la capacité du gouvernement à faire face à la détresse économique actuelle. Les résultats de l’enquête (tableau 3) montrent qu’une grande majorité d’Indiens pensent que le gouvernement Modi n’a pas réussi à contrôler les prix. Les répondants musulmans souscrivent également à ce point de vue. En fait, ils sont plus bruyants pour souligner l’échec économique du gouvernement.

Alors, qu’en est-il Sab ka saath Sab ka Vikas? On trouve une réponse musulmane très diversifiée sur cette question. Alors qu’un nombre important de musulmans sont d’accord avec le fait que le gouvernement a fait du bon travail, il existe un segment tout aussi puissant de répondants musulmans qui ne pensent pas que le travail de développement a été satisfaisant jusqu’à présent (tableau 4). Bien qu’il existe une différence cruciale entre l’opinion hindoue et musulmane sur cette question, les perceptions musulmanes ne s’écartent pas de manière significative de l’opinion nationale globale. Cela explique pourquoi seulement un tiers des musulmans semblent satisfaits de la performance globale du gouvernement BJP (tableau 5).

III) Diversité des aspirations politiques et « facteur Modi »

Fait intéressant, nous ne trouvons aucune corrélation directe et claire entre l’insatisfaction économique et les préférences politiques. Le BJP semble être l’option politique préférée au niveau national puisque 39 % des personnes interrogées affirment qu’elles voteraient pour le parti lors des prochaines élections de Lok Sabha (tableau 6). Cette réponse est plausible car elle valide le niveau de satisfaction globale des différentes communautés concernant la performance du gouvernement BJP.

Bien que le Congrès soit apparu comme le premier choix des musulmans dans cette enquête, l’acceptabilité croissante du BJP parmi les musulmans est tout à fait perceptible. Près de 15 % des musulmans affirment qu’ils voteraient pour le BJP en 2024. Selon l’étude électorale nationale CSDS-Lokniti de 2019, le BJP a obtenu près de 9 % des votes musulmans lors de la 17e élection de Lok Sabha. Il y a clairement une augmentation attendue de six pour cent du soutien musulman pour le parti. C’est aussi vrai des autres partis, notamment de la formation politique régionale. Près de 37 % des musulmans confirment qu’ils aimeraient soutenir des formations non membres du BJP et non membres du Congrès en 2024. Cette diversité d’opinions politiques musulmanes confirme certainement que l’idée d’une banque de votes musulmane n’existe pas du tout.

La figure de Narendra Modi a été un facteur décisif jusqu’à présent. S’il est vrai qu’il est toujours le choix numéro un pour le poste de Premier ministre du pays, la popularité de Rahul Gandhi augmente également progressivement. L’opinion musulmane sur cette question est là encore très diversifiée (tableau 7). Plus de 40% des musulmans aimeraient voir Rahul Gandhi comme Premier ministre du pays. Cependant, un segment relativement petit mais significatif de musulmans favorise Narendra Modi pour le poste de Premier ministre.

Il convient de noter ici que près de 15 % des musulmans aiment Narendra Modi en tant que leader, tandis que plus de 38 % ne partagent pas cette opinion. Fait intéressant, un tiers des répondants musulmans ne veulent pas répondre à cette question délicate. Cela signifie simplement qu’une partie des musulmans préférerait garder le silence (tableau 8).

Ce résultat est également lié aux compétences de Modi en tant que leader (tableau 8). Une majorité de musulmans reconnaît les compétences oratoires de Modi comme un facteur important qui fait de lui un leader populaire. En fait, l’opinion musulmane dépasse la moyenne nationale à cet égard. Cela signifie que les musulmans qui veulent voir Modi comme prochain Premier ministre sont pleinement impressionnés par ses compétences en communication (tableau 9).

Permettez-moi de conclure en soulignant trois grandes observations.

Premièrement, les communautés musulmanes, comme d’autres groupes sociaux, sont préoccupées par la détérioration de leurs conditions économiques. La fracture communautaire n’affecte pas leurs perceptions de la vie quotidienne et leur volonté de survie collective.

Deuxièmement, les communautés musulmanes prennent encore très au sérieux l’idée de la participation politique pour leur survie en tant que minorité religieuse. Ils sont très mal à l’aise avec l’Hindutva agressif et pour cette raison, il y a une recherche constante de la meilleure option politique possible. C’est la raison pour laquelle une partie des musulmans n’hésite pas à soutenir le BJP.

Enfin, les musulmans reconnaissent l’importance politique de la figure de Narendra Modi. Encore une fois, il y a une réponse mitigée à cette question. Il est admiré, détesté et même ignoré. Cette diversité d’opinions musulmanes, d’une certaine manière, met en évidence une lutte consciente et pacifique pour assurer une existence significative dans l’Inde contemporaine.

