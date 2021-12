Opinion : Comment le traitement de l’inflation par les médias corporatifs favorise le virage autoritaire de l’Amérique

Allumez n’importe quelle émission d’information par câble couvrant la politique américaine ces jours-ci et vous verrez qu’un problème de tambour pour les médias d’entreprise est l’inflation.

En particulier, si vous faites attention, les médias ont tendance à représenter le problème non seulement comme l’inflation, mais que l’inflation représente un gros problème pour Biden et les démocrates à l’approche de 2022.

La tendance dans ces rapports est de se concentrer sur la douleur que les Américains ressentent à la pompe lorsqu’ils remplissent leurs réservoirs d’essence et sur les prix plus élevés qu’ils paient pour l’épicerie.





Bien que la couverture ne rende pas nécessairement Biden responsable de l’inflation, elle a tendance à suggérer que c’est son problème à résoudre et que les Américains le tiendront, ainsi que les démocrates, pour responsables.

Ce type de couverture de la simple politique, par opposition à la réalité sous-jacente de l’inflation, constitue en soi une sorte de campagne de désinformation qui risque de ramener les électeurs des classes populaires et moyennes vers le Parti républicain même qui, en réalité, a montré peu d’intérêt pour, et en fait causé, les malheurs économiques que ces Américains ont connus en raison de la stagnation des salaires, des coûts élevés des soins de santé et des inégalités économiques flagrantes et croissantes pour lesquelles les républicains eux-mêmes ont plaidé.

En ce sens, la couverture médiatique de l’inflation alimente le récit selon lequel si Biden ne peut pas maîtriser l’inflation, les électeurs auront raison d’élire des républicains au pouvoir.

C’est-à-dire que si Biden ne peut pas arrêter la flambée des prix, quelles qu’en soient les causes, il est alors logique de se tourner vers le parti qui a sapé la démocratie, fomenté une politique autoritaire et ne faisant rien pour améliorer la situation du travail. et les Américains de la classe moyenne. Les réductions d’impôts de Trump ont été une aubaine pour les riches et les entreprises aux États-Unis et ont encore entraîné le licenciement de milliers de travailleurs par des entreprises. Les républicains ont essayé, mais heureusement échoué, d’abroger la Loi sur les soins abordables, grâce au vote dramatique de John McCain.

Pendant ce temps, les démocrates, comme en témoigne l’adoption de l’American Rescue Act sans un seul vote de soutien républicain, sont le seul parti en ville à essayer de mettre en place un filet de sécurité sociale pour garantir que les Américains peuvent continuer à répondre à leurs besoins pendant que la pandémie traîne. au. Ils sont le seul parti qui essaie de s’assurer que les Américains peuvent accéder à des services de garde d’enfants abordables, payer des prix raisonnables pour les médicaments d’ordonnance, avoir un soutien pour leurs familles sous la forme de congés familiaux payés et recevoir un crédit d’impôt pour enfants qui a considérablement réduit la pauvreté des enfants en Amérique.

Mais si Biden ne peut pas maîtriser l’inflation assez rapidement, ce qui n’est même pas la faute de son administration, alors les électeurs, les médias voudraient implicitement vous le faire croire, devraient choisir un régime autoritaire et la dévastation économique en choisissant d’élire des républicains qui n’ont rien fait pour s’adresser aux Américains. ‘ des malheurs économiques et ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour saper la démocratie, priver des millions d’électeurs du droit de vote et rediriger la richesse vers les Américains les plus riches.

Ce que la couverture ne fait pas, et pourrait facilement, c’est tenter d’expliquer aux électeurs comment fonctionne l’inflation, ce qui la cause et ce qui y mettrait fin.

Et ils pourraient me rappeler aux électeurs ce qui est arrivé à leur vie et à notre démocratie sous le régime républicain, en particulier depuis 2016.

Les économistes traditionnels sont clairs : non seulement l’inflation n’est pas la faute de Biden et non seulement il n’a pas beaucoup d’outils à sa disposition pour la soulager, mais ce n’est même pas son travail.

David Kelly, par exemple, stratège mondial en chef chez JP Morgan, atteste : « Nous mettons tout cela sur le président. Nous le mettons sur un piédestal et prétendons qu’il a ce pouvoir qu’il n’a pas. C’est le travail de la Réserve fédérale.

Jason Furman, professeur à Harvard et haut conseiller économique de l’ancien président Barack Obama, est d’accord avec Kelly : « Le fait gênant est que l’inflation est le travail de la Fed. Biden devrait se concentrer sur d’autres choses. Ce n’est pas un bon conseil politique parce que les gens sont mécontents de l’inflation, et ils veulent que le président résolve leurs problèmes. Mais la vérité est que ce n’est pas son problème à résoudre.

L’autre ironie monumentale impliquée dans le fait de tenir Biden responsable de l’inflation et de repousser potentiellement les électeurs vers les républicains est que les républicains, leurs politiques et la culture qu’ils ont encouragée ont été les principales raisons de la cause et de la persistance de l’inflation.

Comme le rapportent Kevin Liptak et Matt Egan pour CNN : « En fin de compte, ce qui a provoqué une inflation élevée est ce qui y mettra fin : la pandémie de Covid-19. Lorsque la demande de services reviendra, que les travailleurs reviendront sur le marché du travail et que la production de biens reprendra, certains des facteurs qui font monter les prix s’atténueront. »

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, partage ce point de vue : « Vous n’allez pas faire baisser l’inflation à moins que vous ne réprimiez la pandémie. »

Et pourtant, ce sont les républicains qui ne se sont pas engagés dans la promotion de la vaccination auprès des Américains, tendant plutôt à s’engager sur le déni de COVID et à laisser la rhétorique anti-vaxxing se dérouler sans contrôle.

De plus, a noté Zandi, les politiques proposées par Biden contribueraient beaucoup à aider les Américains sur le plan économique : « Construire en mieux est essentiel pour maîtriser le coût de la vie, en particulier pour les familles à revenu faible et moyen. »

Et le vrai problème n’est pas précisément l’inflation. C’est que les Américains qui travaillent pour gagner leur vie ne gagnent pas un salaire décent pour commencer, de sorte que les augmentations de prix les frappent durement, et que nous n’avons pas un filet de sécurité sociale suffisant ou un revenu de base garanti dans cette nation.

Les républicains ne soutiennent jamais l’augmentation du salaire minimum fédéral. Ils attaquent constamment la sécurité sociale et la loi sur les soins abordables. Ils ne semblent pas se soucier du fait que les milliardaires s’en tirent sans payer d’impôts, plaidant plutôt pour davantage de réductions d’impôts.

Mais les médias semblent oublier ou ne pas se soucier de ces petits. L’inflation, c’est le gros problème. Peu importe que notre démocratie soit attaquée, que la suprématie blanche et le terrorisme domestique augmentent et soient attisés par les républicains du Congrès.

Vous voulez que les choses s’améliorent ? Votez pour l’autoritarisme et l’inégalité. C’est ce que les grands médias du pays voudraient vous faire croire.