Opinion : Comment le Soudan est passé de la révolution à la guerre civile

Note de l’éditeur: Justin Lynch est chercheur et analyste à Washington, DC. Il est co-auteur du livre «La démocratie inachevée du Soudan.» Les opinions exprimées ici sont les siennes. Lire plus d’avis à CNN.





CNN

—



Il y a quatre ans, presque jour pour jour, le peuple soudanais célébrait une révolution après le renversement du dictateur de longue date Omar al-Bashir. Aujourd’hui, ce pays d’Afrique de l’Est est confronté à la possibilité d’un effondrement complet semblable au chaos que nous observons aujourd’hui au Yémen ou en Libye.

Samedi, des factions militaires rivales ont commencé à s’affronter dans la capitale Khartoum. Les deux camps se sont battus pour le contrôle des aéroports, des bases et des complexes militaires du pays. La violence s’est rapidement répandue dans les rues et dans tout le pays.

Quelque 45 millions de Soudanais sont effectivement retenus en otages et ne peuvent s’aventurer hors de chez eux de peur d’être tués dans des tirs croisés. Au moins 180 personnes ont péri dans les combats, dont trois travailleurs humanitaires du Programme alimentaire mondial.

Le conflit oppose deux rivaux acharnés et leurs puissantes forces armées. D’un côté se trouvent les Forces armées soudanaises (SAF), dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan. De l’autre côté se trouvent les Forces de soutien rapide (RSF), un groupe paramilitaire dirigé par Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti.

Il n’y a pas de bon côté dans ce conflit. Tous deux ont été accusés d’une longue litanie de violations des droits humains.

Comment le Soudan est-il passé de l’abandon du régime despotique et de la création d’une démocratie naissante il y a quelques années à un état au bord de l’effondrement ?

Le 11 avril 2019, le dictateur soudanais Bashir a été renversé. La cause de la destitution de Bashir était des mois de protestations menées par les syndicats soudanais, qui ont déclenché un coup d’État militaire de la part des SAF et des RSF. Burhan et Hemeti ont uni leurs forces pour destituer leur ancien patron.

C’était un moment prometteur car il y avait de l’espoir pour la démocratie. Je me souviens d’avoir parcouru le « sit-in » – un carnaval géant de la liberté au milieu de Khartoum que les manifestants avaient bloqué pour exiger du changement. C’était électrique.

Mais les mouvements sociaux tels que l’Association des professionnels soudanais (SPA) – le syndicat à l’origine de la protestation – ont souvent du mal à traduire l’élan de leurs manifestations en un véritable pouvoir politique.

La raison en est en partie structurelle. Les mouvements sociaux tels que le SPA reposent souvent sur un activisme populaire. Un dictateur peut arrêter un ou deux dirigeants d’une organisation mais pas un pays tout entier.

Cependant, une fois qu’un dictateur est renversé, ces types de mouvements sociaux ont souvent du mal à construire la hiérarchie de leadership nécessaire au cours des négociations politiques qui ont lieu. Comme beaucoup d’autres mouvements, les manifestants soudanais ont été incapables de traduire leur mobilisation en pouvoir politique.

Les dirigeants civils ont entamé des négociations avec les militaires sur l’avenir du pays peu après la chute de Béchir en avril 2019. Les deux parties n’étaient pas à égalité. En raison de ces problèmes de leadership, les forces pro-démocratie ont eu du mal à négocier avec l’armée disciplinée.

L’élan des partisans de la démocratie pendant les négociations a été anéanti en juin 2019 lorsque les soldats de RSF ont violemment dispersé le sit-in. Plus de 100 personnes ont été tuées.

Après le massacre de juin et les défis de leadership, une constitution de transition a été signée en août 2019, qui a donné aux SAF et aux RSF l’essentiel du pouvoir au Soudan. Burhan était le chef de l’État et Hemeti était placé dans une position politique élevée. Des élections étaient promises en 2022, mais peu de gens croyaient qu’elles auraient lieu.

La période de transition a commencé en août 2019 et j’ai interviewé à plusieurs reprises Abdalla Hamdok, le Premier ministre civil, pour un livre que j’ai co-écrit sur la révolution soudanaise. La manière dont la constitution était rédigée signifiait que Hamdok avait un pouvoir limité en tant que Premier ministre. Burhan était le chef de l’État et souhaitait préserver les pouvoirs des SAF.

Hamdok m’a souvent dit que les révolutions se succèdent par cycles. La destitution de Béchir en 2019 a été un point culminant de la révolution, et il considérait que son travail consistait à entreprendre autant de réformes que possible avant que la marée basse de la contre-révolution ne l’emporte.

Hamdok a constaté que l’héritage de 30 ans de dictature signifiait que les modèles politiques et économiques du Soudan étaient délabrés. Mais Burhan et Hemeti ont bloqué les grandes réformes que Hamdok souhaitait entreprendre.

En dehors de Khartoum, la violence s’est intensifiée. Certaines régions du Soudan, comme le Darfour, ont connu une nouvelle vague de conflits entre groupes ethniques orchestrés par les troupes de RSF. Plus de 430 000 personnes ont été déplacées en raison du conflit au Soudan, principalement au Darfour.

Les soldats n’ont pas caché les atrocités qu’ils ont commises contre les civils. Je me souviens avoir bu du thé avec un soldat des RSF dans sa maison au Darfour alors qu’il expliquait pourquoi il avait récemment participé à l’incendie d’un village d’un autre groupe ethnique.

Le soldat estimant qu’un membre de sa tribu avait été tué lors d’une altercation, les forces alignées sur RSF se sont vengées en incendiant un village qui abritait 30 000 personnes. Au moins 163 personnes sont mortes.

Les tensions entre les SAF et RSF se sont accrues. Burhan considérait Hemeti et ses forces RSF comme des usurpateurs arrivistes du Darfour et indisciplinés. Hemeti, de son côté, pensait qu’il était temps pour le Darfour de diriger le Soudan.

Hamdok était sur le point de commencer à redresser l’économie lorsque Burhan et les SAF sont intervenus. Comme nous l’avons écrit dans le livre « La démocratie inachevée du Soudan », le succès potentiel d’un gouvernement civil était trop élevé pour Burhan. En octobre 2021, Hamdok a été destitué lors d’un coup d’État militaire.

Après le coup d’État d’octobre 2021, les États-Unis et les Nations Unies ont préconisé une pire version de la constitution de transition au Soudan. Ils affirmaient que c’était le meilleur moyen d’instaurer la démocratie.

L’idée était de relancer la période de transition, mais moi-même et beaucoup d’autres avons soutenu que cela manquait de vision et ne fonctionnerait pas. Revenir à un gouvernement dirigé par Burhan n’allait clairement pas inaugurer la démocratie. Si le plan s’est soldé par un coup d’État la première fois, pourquoi cela fonctionnerait-il la deuxième fois ?

Certains militants ont cessé de collaborer avec les États-Unis et en sont venus à considérer la mission de l’ONU comme un obstacle à la démocratie en raison de ces politiques. Je me suis senti désolé lorsque j’ai parlé avec les meilleurs diplomates américains et étrangers, qui comprenaient également que la politique internationale au Soudan ne fonctionnerait pas. Ils ont vu les défauts mais se sont sentis impuissants à exprimer leur désaccord et ont été contraints d’exécuter des décisions prises à plusieurs niveaux supérieurs à eux.

Ce qui a précédé le déclenchement des affrontements de ce week-end constitue un élément controversé de la politique internationale visant à unifier les SAF et les RSF. L’idée était de créer une armée unique, mais ni Hemeti ni Burhan ne voulaient abandonner le pouvoir qu’ils avaient accumulé.

Le projet d’unification de l’armée n’a pas fonctionné dans des contextes similaires. Il s’agit d’une répétition des processus d’unification de 2013 et 2016 qui ont eu lieu au Soudan du Sud, avec des résultats tout aussi sanglants. Au lieu de cela, la relation ténue entre Burhan et Hemeti a débordé à cause de la pression.

Il peut être facile d’examiner l’histoire récente des « révolutions » dans des pays comme le Myanmar, la Tunisie, l’Égypte et le Soudan et de conclure qu’elles finissent par se retourner contre eux. Je ne suis pas d’accord. J’ai appris des militants soudanais que la fortune politique d’une nation est une bataille active.

Nous pouvons espérer un jour que le Soudan réalise ses rêves de démocratie. Mais pour l’instant, le peuple soudanais espère simplement survivre.

La leçon du Soudan est qu’une révolution n’est que le début du changement, pas la fin.