En remportant le titre du Super Bowl qu’il voulait depuis si longtemps, Bruce Arians pourrait enfin obtenir des entraîneurs noirs et bruns les emplois qu’ils méritent également.

Imaginez être propriétaire de la NFL en janvier prochain et ignorer Byron Leftwich, l’architecte de l’offensive des Buccaneers de Tampa Bay qui a battu les Chiefs de Kansas City au sol et dans les airs. Ou prendre une passe sur Todd Bowles, dont la défense a harcelé Patrick Mahomes dans la pire performance de sa carrière professionnelle.

S’ils le font, ils méritent toutes les pertes qu’ils subissent.

«Probablement pas», a déclaré Leftwich, lorsqu’on lui a demandé si la raclée 31-9 des Chiefs par les Buccaneers égaliserait les règles du jeu pour les entraîneurs de couleur.

«De toute évidence, cela ouvrira les yeux des gens», a-t-il dit, lorsqu’on lui a demandé pourquoi. «Mais je ne peux pas dire si cela change les esprits de quelqu’un. Tout ce que nous pouvons faire, c’est entraîner un bon football. »

Le club presque entièrement blanc et entièrement masculin des entraîneurs et coordinateurs de la NFL a été presque impossible à craquer. Dans une ligue où les deux tiers des joueurs sont noirs ou bruns, seuls cinq entraîneurs en chef le sont. Il y a cinq coordinateurs offensifs noirs, un travail considéré comme un tremplin vers un poste d’entraîneur-chef.

La honte publique n’a pas amélioré la diversité. Ni les suggestions ni les incitatifs du commissaire Roger Goodell et du bureau de la ligue.

Alors peut-être que ce dont les propriétaires ont besoin, c’est d’une bonne envie à l’ancienne.

La NFL est un jeu d’imitation. Les propriétaires et les directeurs généraux veulent toujours leur propre version de la chose la plus chaude. C’est pourquoi quiconque a eu une conversation avec Sean McVay, le plus jeune entraîneur de l’ère moderne de la NFL et le plus jeune à atteindre le Super Bowl, a été automatiquement présélectionné pour toute ouverture au cours des dernières années. C’est pourquoi Matt Patricia et Josh McDaniels ont trouvé un emploi après avoir travaillé pour Bill Belichick.

Le succès par association n’a pas fonctionné pour Eric Bieniemy, qui, bien qu’il ait joué un rôle déterminant dans le développement de Mahomes en tant que coordinateur offensif de Kansas City, a été snobé pour un troisième cycle de recrutement consécutif. Mais les propriétaires dont le seul engagement envers la diversité semble être de l’éviter ont pu se rabattre sur cette excuse fatiguée: «Il n’appelle pas les jeux» – une stigmatisation qui ne s’applique qu’aux entraîneurs de couleur, remarquez.

Pas si Bowles, Leftwich et Keith Armstrong, coordonnateur des équipes spéciales de Tampa Bay.

«Je ne fais rien», a déclaré Arians après le match, semblant quelque peu fier de cela. «J’essaie juste de m’écarter et de ne pas tout foirer.»

Arians a déclaré que ses propres difficultés pour obtenir un poste d’entraîneur-chef le rendaient plus disposé à regarder des personnes qui autrement seraient ignorées. En dépit d’être le premier entraîneur des quarts de Peyton Manning dans la NFL et d’être le coordinateur offensif d’un champion du Super Bowl à Pittsburgh, les Ariens n’ont pas eu la chance d’être entraîneur-chef avant l’âge de 60 ans.

Et même dans ce cas, c’était uniquement parce que l’entraîneur des Indianapolis Colts, Chuck Pagano, a dû se retirer après avoir reçu un diagnostic de leucémie.

«Le manque d’opportunités m’a donné envie de donner plus d’opportunités à plus de gens», a déclaré Arians la semaine dernière.

Les Ariens ne font pas tout leur possible pour embaucher des minorités pour son personnel. Mais il ne fait pas tout son possible pour ne pas embauchez-les non plus.

Sa philosophie est que les entraîneurs sont, à la base, des enseignants. Et les plus efficaces qu’il connaît offrent des perspectives différentes basées sur leurs propres expériences uniques, plutôt que d’être des versions légèrement différentes de la même chose.

Son personnel reflète cela. Ses trois coordinateurs sont noirs, tout comme Harold Godwin, coordinateur des run-game de Tampa Bay. Il a également deux femmes dans son équipe.

«Les meilleurs professeurs d’école que j’ai jamais eues étaient tous de races différentes, de groupes ethniques différents, hommes et femmes», a déclaré Arians la semaine dernière.

Il est impossible de contester les résultats.

Oui, les Buccaneers ont repris Tom Brady et Rob Gronkowski lors de la dernière intersaison. Mais l’attaque de Tampa Bay est bien équilibrée, avec Leonard Fournette se précipitant pour 89 verges et un score, Ronald Jones courant pour 61 verges et cinq joueurs ayant plusieurs réceptions. (Au fait, Mike Evans n’en faisait pas partie.)

Et c’est la défense des Buccaneers qui a été décisive, en gardant les Chiefs hors de la zone des buts, en éliminant Mahomes deux fois et en n’autorisant que trois troisièmes conversions.

« Quand vous les regardez de haut en bas, ils sont l’équipe la plus complète de la Ligue nationale de football », a déclaré Bill Cowher, qui a embauché des Ariens à Pittsburgh et est maintenant analyste chez CBS, après le Super Bowl. «Et ils l’ont montré ce soir.

Ce faisant, ils ont peut-être aussi montré à certains propriétaires une ou deux choses.