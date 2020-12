La Conférence Pac-12 ne semble pas pouvoir s’en empêcher. Après avoir organisé une autre saison de football décevante, cette fois la ligue a organisé un match de championnat qui a réussi à aggraver ses séries éliminatoires.

L’Oregon a battu la Californie du Sud lors du match pour le titre Pac-12 vendredi soir 31-24, mettant les Ducks (4-2) dans un match de top bowl qu’ils n’ont pas vraiment gagné.

Et ce n’est qu’une partie de ce désordre. En fin de compte, c’est presque comme si le Pac-12 avait réalisé un plan à l’envers:

Comment la ligue pourrait-elle aider à faire en sorte que ses meilleures équipes de saison régulière ne soient pas représentées à la période la plus importante de l’année – USC (5-1), Colorado (4-1) et Washington (3-1)?

Le Pac-12 a trouvé un moyen. Voici comment:

Le Pac-12 laisse l’Oregon frapper à la légère pour le titre

L’Oregon jouait vendredi lors du match de championnat à Los Angeles en remplacement du champion de la division nord du Pac-12, Washington, qui n’a pas pu jouer en raison de sa récente épidémie de COVID-19. En d’autres termes, les Ducks sont entrés dans le match pour le titre à cause d’un coup de chance et parce que la ligue ne voulait pas perdre d’argent en annulant le match.

Ne dites pas aux Ducks que ce championnat mérite un astérisque.

«Tous ceux qui ne sont pas gagnants vont le dire», a déclaré l’ailier défensif de l’Oregon Kayvon Thibodeaux, le joueur par excellence du match. « Alors à qui laissons-nous le soin: gagnants ou perdants? »

Le commissaire de la ligue, Larry Scott, a défendu l’arrangement du match jeudi, notant qu’il avait été fait selon des règles convenues, avec la contribution des experts du football de la ligue. Ils voulaient que le titre de champion soit «gagné sur le terrain» plutôt que par décret, a-t-il déclaré.

Le problème avec cette perspective est que l’Oregon n’a pas vraiment mérité le droit d’être sur le terrain dans ce match.

D’autres ligues avaient un meilleur jugement, en comparaison. Les Big Ten, les conférences du sud-est et de la côte atlantique avaient pour politique de préserver l’intégrité de leurs matchs de championnat. Si un participant légitime à leurs matchs pour le titre devait abandonner, ces ligues auraient annulé. Pas le Pac-12.

Et ce n’est pas à blâmer l’Oregon pour rien de tout cela. Les Ducks ont saisi le moment et ont joué le rôle du champion avec style, avec notamment un bain vert Gatorade pour l’entraîneur Mario Cristobal. Mais ils sont également entrés dans le jeu en tant que quatrième équipe la plus méritante de la ligue et ont bénéficié d’une bonne santé et de repos suffisamment au bon moment.

Le Pac-12 désavantage l’USC

Le champion de la division sud du Pac-12, USC (5-1), a été la dernière équipe invaincue de la ligue, mais va maintenant tomber dans un match de deuxième niveau après avoir été contraint de jouer à l’Oregon avec un préavis de quatre jours. Les chevaux de Troie ont joué pour la dernière fois le 12 décembre et n’ont ensuite appris qu’ils joueraient les Ducks que lundi. En comparaison, l’Oregon n’avait pas joué depuis le 5 décembre, bien qu’il ait dû se préparer pour deux autres matchs qui ont été annulés, entre-temps, contre Washington et le Colorado.

L’USC avait l’air plat et bâclé vendredi, y compris neuf pénalités pour 98 verges et trois interceptions du quart Kedon Slovis, qui a floppé au quatrième quart cette fois après trois victoires de retour au quatrième quart cette saison.

L’entraîneur de l’USC, Clay Helton, a reconnu par la suite que l’équipe «devait faire un 180 au milieu de la semaine», mais a déclaré que la préparation de son équipe était «excellente».

«Nous avons eu l’occasion, et nous ne l’avons pas fait cette fois-ci», a-t-il déclaré.

Au lieu de désavantager les chevaux de Troie en leur faisant affronter un frappeur avec un préavis limité, le Pac-12 aurait pu changer ses règles pour déclarer le jeu un no-contest, faisant de l’USC le champion de facto invaincu, digne d’une place dans la Fiesta. Bol. Cela aurait été plus juste.

Une équipe de Ducks non classée gagne maintenant la place au Fiesta Bowl – une équipe qui a perdu ses deux matchs précédents contre Cal (1-3) et Oregon State (2-4).

Le Pac-12 a volé le Colorado

Le Colorado était plus digne de jouer l’USC pour le titre Pac-12 que les Ducks. Le Colorado était également le coupable de l’USC dans l’attente, au cas où les chevaux de Troie ne pourraient pas jouer vendredi à cause du COVID.

Pour être prêts pour l’appel, les Buffaloes devaient à l’origine jouer à l’Oregon ce week-end dans un match de consolation en attente dans le même stade que le match pour le titre à Los Angeles. Mais après que l’Oregon a remplacé Washington, CU s’est retrouvée sans match.

Les Buffs ont même envoyé un camion d’équipement à mi-chemin entre Boulder, Colorado et Los Angeles cette semaine pour être prêts à terminer le trajet vers l’ouest si l’USC ne pouvait pas jouer. Cela ne s’est pas produit.

«J’ai beaucoup d’empathie pour le Colorado», a déclaré Scott jeudi.

La ligue ne permettrait pas non plus à CU de jouer l’USC pour le titre car ils sont tous les deux dans la même division sud. Selon les règles de la ligue, le vainqueur de la division sud est censé affronter le vainqueur de la division nord pour le titre. Sauf que l’Oregon n’est pas vraiment le vainqueur du Nord. Et le Colorado n’a jamais eu la chance de jouer à l’USC cette année parce que leur match prévu le 28 novembre a été annulé en raison de problèmes de COVID à l’USC.

Après avoir été un bon sport et avoir fait tout ce qu’on lui a demandé, qu’est-ce que CU obtiendra en retour? Une place dans le bol des forces armées?

Est-ce ainsi que vous traitez vos meilleures équipes?

En effet, chacune des trois meilleures équipes de saison régulière de la ligue a obtenu une mauvaise affaire à la fin d’une saison tronquée: USC (voir ci-dessus), CU (voir ci-dessus) et Washington, pour être tombé malade (ce qui n’était pas la faute du ligue).

Une grande partie de cela aurait pu être évitée si la ligue avait été plus flexible et disposée à ajuster des règles non pertinentes si nécessaire, un peu comme d’autres équipes l’ont fait pour leurs meilleures équipes cette année.

Une telle rigidité ne fait qu’au contraire s’ajouter à la réputation du Pac-12 d’être distant, déphasé et facilement brûlé par des blessures auto-infligées qui incluent déjà de mauvais arbitres sur le terrain et des revenus à la traîne.

Maintenant, l’équipe de deuxième place de la division Nord a remporté le championnat Pac-12. D’une certaine manière tordue, c’est parfait, du moins pour l’Oregon.

« Nous en parlions juste dans le vestiaire », a déclaré Cristobal par la suite. «En mars, nous avons dit que celui qui gérerait le mieux cette pandémie finirait par brandir ce trophée.»

