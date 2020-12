Au début des années 1930, George Preston Marshall a changé le nom de son équipe des Boston Braves aux Redskins. Il obligeait son entraîneur-chef et certains joueurs à mettre de la peinture rouge sur leurs visages et à danser comme ils croyaient que les Autochtones le faisaient. Le surnom des Redskins est resté obstinément pendant des décennies, un symbole embarrassant d’arrogance, d’intimidation et de laideur de caricaturer les êtres humains.

En juillet, l’équipe de football de Washington, sous la pression de sponsors corporatifs comme Nike et FedEx, a mis fin à son utilisation.

C’était le premier domino de surnom professionnel raciste à tomber.

La nouvelle de l’éradication d’un autre surnom affreux, qui existait encore plus longtemps que celui de Washington et qui était à bien des égards plus honteux, est arrivée dimanche soir. le New York Times a rapporté que l’équipe de baseball de Cleveland prévoyait de cesser d’utiliser le surnom, ce qu’elle fait depuis plus d’un siècle, malgré les appels à arrêter les personnes mêmes qu’elle caricaturait.

L’équipe a passé 2019 à supprimer les logos de la mascotte, le chef Wahoo, donc cette décision n’est pas un choc total. Pourtant, c’est toujours étonnant à cause de ce qu’il représente.

L’équipe de baseball de Cleveland ne pouvait plus ignorer ce qui a été l’un des comptes raciaux les plus importants de l’histoire de cette nation déclenchée par le meurtre de George Floyd. La franchise a été forcée de changer tout comme l’équipe de Washington.

Alors que le président Donald Trump a alimenté les divisions raciales comme un ingénieur d’un vieux train à vapeur a pelleté du charbon dans son ventre, ses actions ne pouvaient toujours pas amortir les rayons X de l’Amérique sur son âme. La mort de Floyd a mis le pays sur une certaine voie qui, pour l’instant du moins, semble impossible à faire dérailler. Il est probable que nous aurons ces conversations suscitées par Floyd pendant des décennies.

La fin du surnom de Cleveland symbolise également la façon dont les franchises sportives qui utilisaient ces noms ont finalement commencé à écouter. La raison pour laquelle les autochtones ont été la plupart du temps ignorés pendant si longtemps était parce qu’ils ne possédaient pas l’influence politique des autres personnes de couleur.

Que se passerait-il si une nouvelle franchise de la NFL s’appelait les Blackskins? Et le propriétaire de l’équipe a dit qu’il l’appelait ainsi pour honorer les Noirs? Il y aurait des boycotts et des marches à chaque seconde de chaque jour. Mais les peuples autochtones n’ont ni les chiffres ni le poids nécessaires pour lutter contre les catalyseurs racistes.

L’utilisation des peuples autochtones comme mascottes est l’un des derniers éléments de racisme absolu dans le sport. L’utilisation du surnom de Cleveland semblait comme si cela allait continuer pour toujours. Cleveland et Washington ont défendu son utilisation pendant des décennies. Ils ont ignoré les appels des autochtones jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus.

Des responsables de l’équipe de Cleveland se sont entretenus avec de nombreux groupes autochtones à travers le pays alors qu’ils commençaient à repenser leur position. C’est drôle comment, lorsque vous parlez aux gens, vous caricaturez votre perspective change.

Les militants autochtones se sont battus pour changer les mascottes presque depuis leur création. Ce sont les héros ici: parler aux politiciens; demander aux médias de couvrir la question; apparaissant au Super Bowls pour faire appel à l’humanité des fans.

Crystal Echo Hawk, fondatrice d’IllumiNative, une organisation dirigée par des autochtones qui lutte contre les stéréotypes négatifs sur les communautés autochtones, m’a dit un jour que l’utilisation des mascottes « avait un impact non seulement sur la façon dont les gens nous perçoivent, mais aussi sur la façon dont nous nous percevons. Ces mascottes propagent une offensive. les stéréotypes et les études scientifiques ont montré qu’ils augmentent les taux de dépression et d’anxiété chez nos jeunes. «

Le combat est loin d’être terminé. Les Chiefs de Kansas City, les Braves d’Atlanta et les Blackhawks de Chicago, Fois notes, ont tous déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de changer leurs surnoms.

Ils ressentiront toujours la pression exercée par les équipes de Washington et de Cleveland. Ils continueront d’être obligés de répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles ils sont l’équivalent racial de la connexion commutée alors que le pays se dirige vers la 5G.

Ils seront, eh bien, tenus responsables.

Tout comme ils devraient l’être. Tout comme Cleveland l’était.