Opinion: Cher Prince Charles, ne serrez pas la main du tyran qui a kidnappé notre père

Il nous a sauvés d’un camp de réfugiés au Rwanda après que nos parents biologiques aient été tués pendant le génocide de 1994 et nous a élevés comme les siens. Nous — Carine, qui avait un an à l’époque, et Anaïse qui avait deux ans — avons été sauvées en plus des 1 268 vies qu’il a sauvées en se protégeant à l’intérieur d’un hôtel pendant toute la durée du génocide.

Son histoire a été racontée dans le film « Hotel Rwanda », nominé aux Oscars, et il a reçu de nombreux prix pour sa bravoure et son travail humanitaire.

Au fil des ans, il est devenu l’un des critiques les plus en vue du président de longue date du Rwanda, Paul Kagame. Puis, en août 2020, notre père – désormais citoyen belge et résident permanent américain – a été enlevé par le gouvernement rwandais et est depuis en prison sous de fausses accusations depuis plus de 650 jours.

Maintenant que des chefs d’État représentatifs, dont le prince de Galles, se rendent au Rwanda pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) lundi, ils ne doivent pas fermer les yeux sur les violations des droits humains du pays hôte.

Bien qu’il soit triste que le CHOGM se tienne cette année dans un pays qui n’adhère pas aux valeurs et principes fondamentaux du Commonwealth, nous devons y voir une occasion de mettre en lumière le manque de démocratie au Rwanda.

Notre famille demande au prince Charles de ne pas rester silencieux face à cette réalité et de ne pas serrer la main du tyran qui retient notre père comme prisonnier politique.

Les Nations Unies, la Fondation Clooney pour la justice, l’International Bar Association et bien d’autres ont déclaré publiquement que notre père est en prison uniquement parce qu’il s’est prononcé contre un gouvernement qui n’accepte aucune critique.

Les États-Unis ont récemment classé notre père comme un « détenu injustifié », notant les irrégularités massives dans sa capture et son procès.

Le Rwanda n’a pas de liberté d’expression, une valeur centrale du Commonwealth des nations et un droit que mon père a été emprisonné pour avoir exercé. Il n’y a pas non plus de démocratie, de liberté d’association ou de droit de participer à des partis politiques d’opposition au Rwanda.

Kagame a « gagné » deux élections avec plus de 98% des voix en 2017 et 93% en 2010 et est en mesure de se présenter aux élections pendant des décennies à la suite de modifications de la Constitution lors d’un référendum controversé en 2015. Les critiques sont régulièrement harcelés, brutalisés, torturés, emprisonnés, exilés, ou ont disparu ou sont morts dans des circonstances suspectes.

Cela inclut à la fois les opposants politiques et les anciens membres du régime qui sont considérés comme des menaces potentielles. Le Rwanda est un gouvernement qui ne gouverne que pour Kagame et une petite élite.

Notre père est également l’une des nombreuses victimes de la pratique rwandaise de la répression transnationale, une tactique généralement utilisée par la Russie, la Chine et l’Iran, où un gouvernement traverse les frontières pour faire taire les critiques. En plus du cas de mon père, des responsables et des agents rwandais harcèlent et intimident des opposants dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

Notre père a été kidnappé il y a près de deux ans, attiré de chez nous à San Antonio, au Texas, via Dubaï, où il a été amené à embarquer sur un vol pour Kigali. Un agent du gouvernement rwandais, se faisant passer pour un évêque, a demandé à notre père de venir au Burundi et de parler aux groupes religieux de la réconciliation. Après être monté à bord d’un avion à Dubaï dans l’espoir de se rendre au Burundi, il a été drogué et s’est réveillé pour se rendre compte qu’il avait atterri à Kigali, au Rwanda, un endroit où il ne reviendrait jamais volontairement.

À son arrivée, il a été torturé pendant quatre jours et contraint de faire de faux aveux, qui ont ensuite été utilisés comme « preuves » contre lui. Il n’avait pas accès à l’avocat de son choix. Il a été contraint à l’isolement pendant 250 jours, en violation des règles Nelson Mandela de l’ONU, qui qualifient l’emprisonnement de plus de 15 jours à l’isolement de torture.

Et il a été soumis à ce que les observateurs internationaux considèrent comme un simulacre de procès, sans aucune preuve crédible présentée qu’il était impliqué de quelque manière que ce soit dans les crimes liés au terrorisme dont il était accusé.

Le gouvernement rwandais a rejeté toute critique de ces processus, affirmant incroyablement qu’il a agi d’une manière conforme au droit international.

Ce qui est encore plus déchirant, c’est que des gouvernements comme le Royaume-Uni continuent de s’associer au régime rwandais, notamment dans le cadre du programme de délocalisation des demandeurs d’asile vulnérables vers le Rwanda. Il n’est pas surprenant que la volonté du gouvernement britannique de fermer les yeux sur les violations généralisées des droits de l’homme au Rwanda suscite une énorme opposition de la part de l’Église, de la société civile et de tous ceux qui se soucient du sort de ceux qui fuient pour une vie meilleure.

Maintenant, notre père a été condamné à 25 ans de prison, ce qui sera une peine à perpétuité pour un homme qui a eu 68 ans la semaine dernière. Notre seul souhait pour son anniversaire est de le ramener sain et sauf à la maison. Il est un survivant du cancer souffrant d’hypertension dont la santé se détériore pendant son incarcération. Ses symptômes actuels, notamment un bras droit faible et une paralysie faciale, indiquent qu’il a peut-être déjà eu un ou plusieurs accidents vasculaires cérébraux en prison, mais ceux-ci ne sont pas traités.

S’il est encore incompréhensible pour nous, et pour tant de victimes du régime rwandais dans le monde, que le Rwanda ait eu le privilège d’abriter le CHOGM cette année, sa présence à Kigali offre également une opportunité unique.

Le prince de Galles et les autres dirigeants du CHOGM peuvent choisir de se concentrer sur leurs valeurs et principes communs et pousser les membres qui ne respectent pas ces valeurs dans la pratique à le faire. Cela inclut le Rwanda de Kagame. Bien que le prince Charles ne soit pas une personnalité politique, il peut rechercher le dialogue à huis clos, voire demander à rendre visite à notre père.

Le Rwanda compte de nombreux amis au sein du CHOGM, à la fois des pays et des individus, et nous exhortons le prince de Galles et tous les autres dirigeants réunis à ne pas rester silencieux et à demander à Kagame de fournir à notre père une libération compatissante maintenant, avant qu’il ne soit trop tard .

Notre père nous a sauvés en 1994. Nous implorons la communauté internationale de saisir cette opportunité pour le sauver.