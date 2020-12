Au cours de la semaine 14 de la saison la plus folle de la NFL de notre vie, la finition la plus folle de tous les matchs de cette année. Et après des semaines de frustrations sur le terrain, un combat contre COVID-19 et une période de crampes au quatrième trimestre, Lamar Jackson a livré la performance la plus héroïque de sa jeune carrière alors que les Ravens de Baltimore ont devancé les Cleveland Browns 47-42 au FirstEnergy Stadium.

« Si vous avez écrit un scénario de film à ce sujet, les gens ne le croiraient pas », a déclaré l’entraîneur des Baltimore Ravens, John Harbaugh, après le match. «La réalité est plus étrange que la fiction, ou quoi que ce soit. C’était ce jeu. C’était fou.

Fou en effet.

C’est fou comment Jackson et les Ravens en visite, se trouvant dans une situation incontournable, ont livré un entraînement faisant autorité après l’autre et ont pris une avance de 34-20 au quatrième quart. C’est fou de voir comment l’élan a brusquement changé en faveur de Cleveland alors que Jackson se retirait mystérieusement dans les vestiaires pendant près d’un quart complet, affirmant plus tard qu’il souffrait de crampes, tandis que Baker Mayfield menait simultanément deux impressionnants scores pour donner à son équipe une avance de 35-34 avec 6:41 à gauche sur l’horloge.

IMAGE DE LA LECTURE NFL:Packers, Chiefs regroupent les divisions, supposent les graines n ° 1

NFL SEMAINE 14:32 choses que nous avons apprises

C’est fou comment Jackson est resté dans les vestiaires toujours en traitement et en laissant la sauvegarde Trace McSorley pour tenter de diriger un retour.

C’est fou comment McSorley s’est maladroitement effondré après un échec de troisième mise, mettant en place un quatrième et un 5 au Cleveland 41 à 2 minutes de la fin, et se tordait de douleur, envoyant les Ravens se précipiter au point où le receveur large Willie Snead a commencé à prendre des clichés d’entraînement. .

C’est fou comme Jackson a soudainement émergé du tunnel, le jogging sur pattes – toujours pas entièrement à 100% – créant un moment potentiel Willis Reed, attaché sur son casque et a repris le terrain.

C’est fou comment il a livré, prenant le quatrième tirage et roulant à sa droite et aspirant les défenseurs avant de faire une passe à Marquise Brown largement ouverte pour un touché de 44 verges.

C’est fou comment les Browns ont répondu en arrière avec un touché de 75 verges de quatre matchs couronné par une passe de 22 verges de Mayfield à Kareem Hunt pour égaliser le match à 42-42 avec 1:04 à jouer.

C’est fou comment Jackson a réussi à invoquer encore plus d’héroïsme car, après avoir écrasé les Browns pour 124 verges et deux touchés tout en effectuant seulement six passes en trois quarts, a soudainement commencé à découper la défense avec son bras, complétant quatre passes consécutives pour déplacer son équipe sur le terrain. portée de but avec sept secondes à gauche.

C’est fou comment Justin Tucker a percé un panier de 55 verges pour élever son équipe 45-42 à deux secondes de la fin.

C’est fou comment le dernier match de keep-away des Browns s’est transformé en une série de latéraux en arrière qui se sont terminés par un tirage au sort dans la zone des buts pour une sécurité sans temps, scellant la victoire des Ravens et la défaite de Cleveland.

« Ce n’est qu’un de ces matchs sauvages qui sera difficile à expliquer pendant longtemps », a déclaré Harbaugh avec précision.

Ce qui n’est pas difficile à expliquer, cependant, c’est le courage et le niveau de spéciale que Jackson possède, et que lundi soir, il a atteint un nouveau niveau de légendaire. Il a montré une fois de plus pourquoi la saison dernière, il n’est devenu que le deuxième MVP unanime de l’histoire de la NFL après avoir transformé les Ravens en l’une des équipes les plus redoutées de la ligue.

Cette saison a présenté de nouveaux défis en termes de blessures à la distribution de soutien de Jackson et de l’épidémie de COVID-19 qui a écarté plus de 20 joueurs des Ravens (y compris Jackson pour un match) ces dernières semaines, forçant le report de deux concours avant la date de lundi soir avec Cleveland s’est déroulée comme prévu.

Baltimore s’est retrouvé sur une séquence de trois défaites consécutives alors que novembre passait à décembre, et à 7-5 ne ferait même pas les séries éliminatoires si la saison se terminait aujourd’hui, juste un an après avoir obtenu le meilleur record de saison régulière de la ligue.

Mais Jackson et son équipe ont cherché à s’appuyer sur la victoire de la semaine dernière contre Dallas, un match dans lequel Jackson a admis avoir lutté physiquement tout en essayant de reprendre ses forces après le coronavirus.

Sa détermination était au rendez-vous lundi contre Cleveland. Il ressemblait à son ancien moi, courant devant et autour des défenseurs tout en construisant ce qui aurait probablement été une marge de victoire saine si les crampes n’avaient pas zappé l’avant-bras de son bras de lancement et ses deux jambes.

Mais le monde extérieur n’avait vu que des images dans les coulisses d’un bâton Jackson faisant du jogging dans les entrailles du stade, et les médias sociaux ont éclaté avec des spéculations selon lesquelles le quart-arrière devait simplement utiliser la salle de bain.

Mais comme il est resté dans le vestiaire pendant une si longue période de temps, il était évident que quelque chose de plus grave se passait.

«J’avais des crampes. Je n’ai pas tiré un Paul Pierce », a expliqué Jackson, faisant allusion à l’ancienne star des Boston Celtics, qui a simulé une blessure en finale de la NBA parce qu’il s’était soulagé, puis est revenu pour mener son équipe à la victoire.

Derrière des portes closes, Jackson s’étirait, recevait des massages et consommait du sel pour aider à soulager les crampes. Mais cela prenait trop de temps, dit-il.

«J’ai commencé à prendre une attitude parce que cela prenait tellement de temps et que le jeu ne se déroulait pas comme nous le voulions», a-t-il expliqué.

Mais en voyant McSorley blessé à la télévision du vestiaire, il sut: «C’était l’heure d’aller. Il a dû retourner sur le terrain. Il s’y est engagé. L’adrénaline a parcouru ses membres et sa détermination inflexible a imprégné ses coéquipiers de vie.

L’héroïsme de Jackson a volé la vedette à Mayfield et aux Browns, qui ont réalisé un retour vraiment impressionnant au quatrième trimestre. Mayfield a tout regardé le rôle du quart-arrière pris au premier rang du classement général en 2018. Son entraîneur-chef de première année, Kevin Stefanski, a été magistral dans son jeu.

Mais en fin de compte, la volonté inflexible d’un jeune homme, qui a constamment entendu plus de ce qu’il fait de mal que de bien, ou comment il ne se projette pas dans cette image préconçue d’un quart-arrière de la NFL, l’a emporté.

Au cours de ces dernières minutes de jeu, Jackson a montré que lorsque les circonstances le dictaient, il pouvait effectivement lancer le ballon avec les meilleurs d’entre eux. Mais plus encore, il a montré qu’il possédait un cœur massif et ne permettrait pas à son équipe de se retirer de la compétition pour une offre en séries éliminatoires. Pas cette nuit.

Jackson a mis son équipe dans la fourchette des buts sur le terrain, puis a déclaré: «Je mets toute ma foi en» Tucker, qui possède le pourcentage de précision le plus élevé (90,8%) de l’histoire de la NFL, et a rendu le joueur de 55 verges facile.

Et donc, les Corbeaux vivent pour voir un autre jour. Ils devront probablement l’emporter pour obtenir une place de choix. Mais ce lundi, quand cela comptait, Jackson a livré une performance pour les âges sur la plus folle des nuits.

Suivez Mike Jones de USA TODAY Sports sur Twitter @ByMikeJones et écoutez le podcast Football Jones sur iTunes.

Si vous aimez parler de football, nous avons l’endroit parfait pour vous. Rejoignez notre groupe Facebook, La décision hors du terrain, pour engager un débat et une conversation amicaux avec d’autres fans de football et nos initiés de la NFL. Faire la bonne chose, s’inscrire maintenant!