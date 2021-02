Opinion: C’est maintenant l’heure de Naomi Osaka après la victoire dominante de l’Open d’Australie, quatrième Chelem

Nous ne comprendrons peut-être jamais à quel point la vie de Naomi Osaka a été bouleversée il y a quelques années lorsque cette jeune femme timide et banale a remporté quelques tournois du Grand Chelem et est devenue une superstar mondiale presque du jour au lendemain.

Mais pendant la majeure partie de 2019, il y avait des raisons de s’inquiéter de la façon dont elle le gérait. Avec de nouvelles responsabilités et de grandes attentes, Osaka a commencé à perdre tôt dans les tournois qu’elle était soudainement censée gagner et perdre face à des adversaires qu’elle était censée battre.

Après avoir remporté l’US Open et l’Open d’Australie consécutivement, Osaka a fait 20-12 au cours des sept mois suivants, a changé d’entraîneur deux fois, s’est écrasé au début de quatre tournois du Grand Chelem consécutifs et semblait avoir du mal avec le poids de tout ce qui lui avait été infligé épaules. Il a semblé, pendant un moment, comme prendre le relais de Serena Williams car le visage du tennis féminin pourrait ne pas être pour elle.

Maintenant, nous voyons Osaka plus clairement, et il semble qu’elle se voit de la même manière. Parce qu’au cours des sept derniers mois, elle s’est penchée sur qui elle était destinée à être: un leader de la justice sociale, une personnalité dominante, une marque de mode et, bien sûr, une joueuse de tennis grimpant rapidement dans la liste des gagnants du Grand Chelem.

La seule question de nos jours est de savoir jusqu’où elle peut aller.

Le deuxième titre en carrière d’Osaka à l’Open d’Australie samedi lui donne quatre tournois du Grand Chelem à 23 ans. Cela la place aux côtés de Kim Clijsters et à la vue de Maria Sharapova et Martina Hingis.

À un moment où le tennis féminin est sans doute plus profond qu’il ne l’a jamais été, la performance d’Osaka en Australie donne soudainement à ce sport un aspect remarquablement déséquilibré. Non seulement Osaka a remporté le tournoi, mais elle l’a fait à la dure, surmontant un match nul qui a mis des joueurs difficiles sur son chemin, y compris Williams et la double championne du slam Garbiñe Muguruza, qui l’a poussée à la limite absolue et avait deux balles de match auparavant. Osaka a trouvé un autre équipement.

Cette victoire a permis à Osaka de se qualifier pour les quarts de finale, où elle a simplement fait passer Hsieh Su-wei, Williams et Jennifer Brady en finale, remportant confortablement 6-4, 6-3 malgré avoir joué quelque chose de moins que son meilleur tennis.

C’est ce que le meilleur des meilleurs peut faire, et Osaka semble maintenant à la fois déterminé à faire partie de ce groupe de grands de tous les temps et totalement à l’aise avec tout ce qui va avec. Comme Osaka l’a dit après sa victoire en demi-finale contre Williams: «J’ai cette mentalité que les gens ne se souviennent pas des finalistes. Vous pourriez, mais le nom du gagnant est celui qui est gravé.

C’est l’état d’esprit d’un talent spécial qui a soif de plus, et il y a beaucoup plus à faire à Osaka.

Osaka a remporté quatre des six dernières majeures jouées sur des terrains durs, et il est clair que les adversaires se débattent sur cette surface avec son service et un jeu de base puissant conçu pour les pousser dans les virages et leur prendre du temps. Mais sa capacité à dominer de la même manière sur d’autres surfaces est moins évidente.

Non seulement Osaka n’a jamais remporté de tournoi sur autre chose que des courts en dur, mais elle n’a même jamais fait de finale. Son aptitude pour la terre battue a été étrangement décevante, n’ayant jamais dépassé le troisième tour de Roland-Garros sans descentes profondes lors de certaines des autres épreuves tentpole de la saison européenne sur terre battue. Elle a également eu deux sorties au troisième tour et une défaite au premier tour à Wimbledon.

Si Osaka veut être considérée comme l’une des plus grandes, elle devra commencer à avoir un impact sur ces deux majors. C’est beaucoup trop de s’attendre à ce qu’Osaka commence à traquer le record de Williams de l’ère ouverte de 23 tournois du Grand Chelem, mais vous ne pouvez même pas viser aussi haut si vous annulez l’Open de France et Wimbledon chaque année.

Osaka a le talent pour le faire, et si ses deux dernières années nous ont montré quelque chose, c’est la volonté de sortir de sa zone de confort.

En dehors du terrain, Osaka est encore un peu déférente, parfois maladroite, pas toujours complètement à l’aise avec l’idée qu’elle est l’athlète féminine la mieux payée au monde et l’une des voix les plus importantes du sport.

Mais elle est à l’aise de dire ce qu’elle ressent, et pour quelqu’un qui va passer la prochaine décennie à se faire demander ce qu’elle pense de tout, c’est un gros problème.

Avec des racines américaines et un héritage touchant Haïti et le Japon, Osaka a la portée multiculturelle pour être une force dans tout ce qu’elle veut poursuivre. C’était vrai au moment où elle a percé pour ce premier titre de l’US Open, mais il a fallu jusqu’à maintenant pour que toutes les pièces se réunissent.

Avec son quatrième titre du Grand Chelem en remorque et un air de confiance en qui elle est devenue, c’est le moment de Naomi.