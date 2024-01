Opinion : Ce que Paris peut nous apprendre sur la reconquête de l’espace public aux voitures

Ouvrez cette photo dans la galerie : Des motards roulent sur une piste cyclable de la rue Rivoli, à Paris, le 23 février 2023.Ludovic Marin/AFP/Getty Images

En 2020, la rue de Rivoli, au cœur de Paris, était une rue à six voies encombrée d’une circulation ahurissante et klaxonnante. Aujourd’hui, il dispose d’une seule voie de bus/taxi et de vastes pistes cyclables remplies de cyclistes, même par une fraîche journée d’hiver.

Le remake de la rue est symbolique de la transformation de Paris d’une ville automobile en ville cyclable, un exploit remarquable de volonté politique autant que d’ingénierie.

Au début des années 1990, la capitale française comptait cinq kilomètres de pistes cyclables. Aujourd’hui, il y a 4 017 kilomètres de sentiers en région parisienne, avec 2 158 kilomètres supplémentaires prévus – le tout avec des cloisons en béton et des bornes en acier, et pas seulement une touche de peinture.

La plupart de ces changements se sont produits au cours de la dernière décennie, bien que l’adoption des vélos et des vélos électriques ait augmenté de façon spectaculaire lors d’une longue grève des transports en commun en 2019 et de la pandémie de COVID-19 qui a commencé en 2020.

Plus d’un million des 12 millions d’habitants de la région parisienne font désormais du vélo quotidiennement, et ce chiffre ne fera qu’augmenter à mesure que les infrastructures s’améliorent.

Depuis le début du siècle, les déplacements en voiture ont diminué 60 pour centla fréquentation des transports en commun a augmenté de 40 pour cent et les accidents de voiture ont diminué de 30 pour cent – ​​tout cela selon l’Atelier Parisien d’Urbanisme.

Anne Hidalgo, maire de Paris depuis 2014, a été le catalyseur d’une grande partie du changement, élue sur la promesse de créer « un Paris qui respire ». La promotion du vélo est la pierre angulaire d’un plan plus vaste visant à lutter contre le changement climatique, à réduire la pollution atmosphérique et à étendre les espaces verts.

De nombreuses initiatives ont été prises pour rendre la ville plus agréable à vivre.

Paris a fermé les rues à la circulation à proximité des écoles primaires et des garderies. Jusqu’à présent, 168 rues ont été transformés en espaces de jeux.

Pour décourager les déplacements vers le centre historique de la ville, les tarifs du stationnement ont été augmentés jusqu’à 6 € de l’heure. La limite de vitesse a été ramenée à 30 kilomètres/heure.

Le programme de vélos en libre-service Vélib dispose de 20 000 vélos disponibles dans 1 400 stations. Une location rapide et bon marché est un excellent moyen pour les hommes d’affaires de faire de courts déplacements pour se rendre à des réunions et une manière agréable d’être un touriste.

Paris a également créé des « zones à faibles émissions », où sont interdites les voitures plus anciennes et plus polluantes. D’ici 2030, les véhicules à essence seront totalement interdits.

Dans la plupart des grandes villes, dont Paris, les voitures – y compris les routes et les parkings – occupent plus de la moitié de l’espace public. C’est une obscénité – coûteuse et inefficace.

La pandémie nous a rappelé que les gens ont besoin d’espace pour marcher, respirer et jouer. La redistribution de l’espace public se fait attendre depuis longtemps.

Alors que Mme Hidalgo est souvent dénoncée comme « anti-voiture », elle est en réalité favorable aux piétons et aux cyclistes. Des vagues de chaleur meurtrières et un nombre croissant de jours de smog ont rendu nécessaire un changement urgent.

Paris est une ville où des millions de personnes vivent dans des appartements exigus, où la rue est une extension de la maison – c’est là que les enfants jouent, où les commerçants vendent leurs produits, où les gens mangent et socialisent.

Mais au fil des décennies, les rues ont été réquisitionnées par les voitures.

Y a-t-il quelque chose de plus parisien que de flâner sur un grand boulevard ? Eh bien, maintenant il y a : faire du vélo sur le même boulevard.

N’oublions pas que Paris est une ville dotée de transports en commun déjà formidables. Le Métro, fréquenté quotidiennement par plus de quatre millions de personnes, compte 16 lignes et 308 stations, sans compter le RER régional.

Et c’est sur le point de s’améliorer. Le système est en pleine expansion massive, avec quatre nouvelles lignes et 68 nouvelles stations, dont la plupart devraient ouvrir avant les Jeux olympiques de 2024. Le Grand Paris Express facilitera principalement les déplacements des banlieues vers la ville, mais reliera également les banlieues entre elles, ce qui est quasiment inédit dans les grandes métropoles.

Les banlieues élargissent également considérablement leurs pistes cyclables et leurs espaces verts autour de ces nouveaux pôles de transport en commun. Au niveau national, la France s’est engagée 2 milliards d’euros à doubler ses infrastructures cyclables d’ici 2030.

Dans les villes canadiennes, les infrastructures cyclables et de transport en commun sont lamentables, à quelques exceptions près.

On passe notre temps à trouver des excuses – la météo, la météo ! Mais la météo à Toronto n’est pas très différente de celle de Paris.

Ce qui manque au Canada, c’est la volonté politique – nous avons besoin que les politiciens et les décideurs disent que nous n’acceptons plus la tyrannie de l’automobile. Nous avons besoin de reconnaître que, si nous voulons lutter contre le changement climatique et rendre les villes vivables, nous devons nous concentrer sur l’amélioration du sort des cyclistes et des piétons.

Pour changer la vie des gens, nous devons changer leur façon de se déplacer.