Opinion: Ce que le premier Premier ministre asiatique de Grande-Bretagne signifie pour ma famille

Note de l’éditeur: Rompre Katwala est le directeur de British Future, un groupe de réflexion indépendant et non partisan. Il était auparavant secrétaire général du groupe de réflexion Fabian Society et rédacteur en chef et rédacteur en chef en ligne du journal Observer. Sunder est né à Doncaster, dans le Yorkshire, de parents venus d’Inde et d’Irlande en Grande-Bretagne pour travailler pour le NHS. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Lire plus d’avis sur CNN.





CNN

—



Rishi Sunak devenant Premier ministre est un moment important de l’histoire sociale en Grande-Bretagne, mais il est curieusement sous-estimé à certains égards.

Dans son premier discours du 10 Downing Street, le nouveau Premier ministre a déclaré qu’il se mettrait au travail pour réparer les erreurs économiques de son prédécesseur Liz Truss et rétablir la confiance dans la politique. Il n’a fait aucune référence au fait d’être le premier Premier ministre asiatique britannique ou le premier Premier ministre d’après-guerre d’une minorité ethnique.

Il y a, parmi le grand public et en particulier la population britannique blanche, une méfiance à l’idée de trop faire de l’ethnicité ou de la foi du Premier ministre si nous voulons des chances équitables pour tous. Pourtant, il serait négligent de ne pas reconnaître un symbole aussi puissant d’un changement d’attitude envers la diversité britannique.

L’année prochaine, le couronnement du roi Charles III coïncide avec le 75e anniversaire de l’arrivée du Windrush en 1948, le bateau qui en est venu à symboliser un “moment d’origine” pour la migration du Commonwealth d’après-guerre vers la Grande-Bretagne et la montée de notre moderne, société multiethnique et multiconfessionnelle.

La présence de Sunak en tant que Premier ministre racontera une histoire importante sur la façon dont la Grande-Bretagne a changé sur trois générations. Pourtant, chacune de ces différentes générations peut avoir une perspective différente sur l’importance de son poste de premier ministre. C’est ce que j’ai trouvé reflété dans ma propre famille.

Mon père pense que c’est un énorme marqueur de progrès social en Grande-Bretagne de son vivant. Papa est venu en Angleterre depuis l’Inde en 1968. Après avoir terminé sa formation médicale, il est arrivé en Angleterre pour chercher du travail en tant que médecin au National Health Service. C’était juste une semaine après qu’Enoch Powell eut prononcé le tristement célèbre discours “Rivers of Blood”, qui devait résonner au fil des décennies.

Powell voulait persuader mon père – et les centaines de milliers de migrants indiens et du Commonwealth qui étaient venus en Grande-Bretagne – qu’ils devaient rentrer chez eux.

La principale crainte de Powell était que la naissance en Grande-Bretagne de leurs enfants – des gens comme moi, ou Sunak – rende inévitable une Grande-Bretagne multiethnique. Pour Powell, c’était la mort de son idée de la nation.

Pour mon père, Sunak en tant que Premier ministre compte – car c’est la preuve finale de l’erreur de Powell.

Sunak, né en 1980, fait partie, comme moi, de la première génération britannique de minorités ethniques britanniques. Si la génération avant nous qui avait émigré en Grande-Bretagne avait parfois parlé de « garder une valise prête au cas où », nous savions que nous avions le droit d’aînesse d’être britanniques.

Et beaucoup d’entre nous ont profité d’opportunités plus larges en Grande-Bretagne, comme nos parents l’avaient espéré.

Comme Sunak, je suis né dans un pays où il n’y avait encore aucun député noir ou asiatique. Quand je suis parti universitaire au milieu des années 1990, il n’y avait toujours pas eu un seul ministre noir ou asiatique.

Si vous m’aviez demandé alors, j’aurais dit que nous devrions nous attendre à voir ce changement. Je pourrais facilement imaginer un secrétaire à l’éducation britannique noir, un ministre de l’intérieur asiatique, peut-être un chef de l’opposition. Mais un Premier ministre ? Je l’espère – mais cela semblait très loin.

Ce n’est qu’au cours des cinq dernières années, après plusieurs chanceliers et ministres de l’intérieur appartenant à des minorités ethniques, qu’il est devenu clair qu’avoir un Premier ministre britannique asiatique n’était sûrement qu’une question de temps.

Cela surprend beaucoup de gens d’apprendre qu’aucun Asiatique britannique n’a siégé au Cabinet jusqu’en 2010, lorsque David Cameron a fait de Sayeeda Warsi son président de parti à la Chambre des lords (non élue). Le premier député asiatique britannique élu à siéger au Cabinet était Sajid Javid jusqu’en 2014, donc toute candidature à la direction du parti était à peine concevable auparavant.

Pourtant, mes enfants adolescents voient cela tout à fait différemment. Ils ont été surpris d’apprendre la semaine dernière qu’il n’y avait encore jamais eu de Premier ministre asiatique britannique. Ils se demandaient ce qui nous avait pris si longtemps, alors que Barack Obama avait été le premier président américain de leur vie.

Les jeunes adultes d’origine asiatique et noire britannique, nés au cours de ce siècle, sont également moins susceptibles de voir le poste de premier ministre de Sunak comme un motif de célébration. Leur question est de savoir pourquoi la promesse d’égalité des chances n’a pas encore été entièrement tenue.

C’est pourquoi la plupart des jeunes – Noirs, Blancs et Asiatiques – ont soutenu les manifestations contre le racisme de 2020. Ils peuvent être irrités d’entendre des récits de célébration qui suggèrent qu’ils pourraient être reconnaissants de ne pas faire face aux niveaux de violence raciste et de discrimination ouverte que leurs grands-parents confronté.

Beaucoup voudront savoir ce que Sunak fera pour ceux qui n’ont pas eu les privilèges éducatifs qu’il avait.

Mon père et moi avons raison de dire que la Grande-Bretagne a parcouru un long chemin. Mais je considère le scepticisme de la prochaine génération à ce sujet comme un indicateur positif d’intégration.

La partie la plus importante de nos progrès a peut-être été de voir les attentes augmenter encore plus rapidement. Notre nouveau premier ministre a bénéficié de nos progrès passés. J’espère qu’il pourra répondre au défi de la prochaine génération sur ce qui doit encore changer pour que nous puissions continuer notre voyage inachevé vers l’égalité des chances.