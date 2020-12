FOXBOROUGH, Mass. – Après la pire défaite à domicile de l’ère Bill Belichick, les Patriots se trouvent à la croisée des chemins.

Lundi soir, les Buffalo Bills sont arrivés en Nouvelle-Angleterre en tant que nouveaux rois de l’AFC Est. En battant les Patriots 38-9, la défaite de 29 points est la pire défaite à domicile depuis que Belichick a succédé à l’entraîneur-chef en 2000. C’est la deuxième pire perte de sa carrière d’entraîneur en Nouvelle-Angleterre derrière la victoire 31-0 de Buffalo en 2003.

Les Patriots entreront dans cette intersaison en cherchant à se reconstruire et c’est évident ce dont ils ont le plus besoin: un quart-arrière de la franchise.

Après 20 ans de Tom Brady, la vie ne sera pas plus facile pour les Patriots. Cela a été vu lundi soir alors que les Bills, dirigés par leur quart-arrière de la franchise Josh Allen, ont renversé les Patriots de manière embarrassante.

Il semble clair maintenant que Cam Newton n’est pas la réponse. Le joueur de 34 ans a complété 5 passes sur 10 pour 34 verges à faire avec 24 verges au sol et un touché au sol. Il a été mis au banc pour Jarrett Stidham à 8:20 du troisième quart après que l’offensive ait été trois fois retirée trois fois en six entraînements. L’offensive de Newton a maintenant marqué un touché lors des trois derniers matchs où les Patriots ont une fiche de 0-3.

Après la défaite, Bill Belichick n’a pas rejeté la faute sur Newton lorsqu’il a été interrogé sur l’insertion de Stidham dans le jeu.

«Eh bien, nous ne jouions pas très bien. C’était l’occasion de donner à (Stidham) une chance de jouer », a déclaré Belichick. «Cam a fait du bon travail pour nous. Je veux dire, ce n’était pas le problème. Nous n’étions tout simplement pas très compétitifs au début.

Newton n’est peut-être pas le seul problème, mais il ne ressemble pas à la solution.

Newton n’a pas réussi à atteindre la barre des 100 verges en quatre matchs cette saison. Il a lancé plus de 200 verges en quatre des 14 départs. Il a 6-8 en tant que partant. Il est exceptionnel sur le terrain, ce qui est évident par ses 12 touchés précipités, mais l’attaque de passe des Patriots, ou son absence, a été embarrassante. Cela n’aide pas que les Patriots n’aient pas de receveur n ° 1 légitime ou de bout serré capable de capturer des passes, mais lorsque votre quart-arrière est mis au banc pour la troisième fois en une saison en raison d’une défaite éruption, quelque chose doit changer.

« Je vais le dire comme ceci: vous ne vous faites pas retirer simplement parce que vous avez un match debout », a déclaré Newton. « Je peux te dire ça. Je serais la première personne à dire ça. Il y a des choses que je pense que j’aurais pu faire mieux. Mais ce que ma norme est pour moi, ce n’est jamais de simplement me fondre dans le statu quo. Il y a des pièces qui ont dû être faites de ma part et je pense que j’aurais pu faire un meilleur travail.

Pour les Patriots, le plus dur sera de déterminer qui devrait être le prochain quart-arrière. À ce stade, il est même difficile de dire ce qu’ils ont à Stidham, le choix de quatrième ronde de 2019. Lundi, il a été constamment sous pression, terminant 4 sur 11 pour 44 verges. Le joueur de 24 ans a l’air de lancer une meilleure balle que Newton, mais la taille de son échantillon est trop petite pour tirer des conclusions définitives. En cinq matchs cette saison, Stidham a complété 50% de ses passes (22 en 44) pour 256 verges, deux touchés et trois interceptions.

«Je pense que l’une des plus grandes choses pour le développement est simplement d’acquérir de l’expérience», a déclaré Stidham. «J’ai adoré chaque opportunité que j’ai eue. J’aurais bien aimé que ça se soit mieux passé et que nous aurions mis plus de points au tableau. Ouais, l’expérience de jeu, il n’y a rien de tel. Je vais juste continuer à moudre et travailler mes fesses chaque semaine et juste être prêt pour toute opportunité que j’obtiens.

Tout le monde savait que trouver le prochain quart-arrière des Patriots serait un défi, mais ajoutez le fait qu’ils sont dans une division avec deux jeunes quarts prometteurs – Allen (qui est légitime) et Tua Tagovailoa de Miami (qui a encore des points d’interrogation) – et le travail de Belichick est devenu plus difficile.

La vérité est que les projets de loi ont leur «gars». Les dauphins le pensent aussi. Regardez l’histoire des deux franchises et vous voyez clairement à quel point c’est important.

De 1986 à 1996, Jim Kelly a mené les Bills à huit participations aux séries éliminatoires en 10 ans. En excluant cette année, Buffalo n’a disputé les séries éliminatoires que quatre fois depuis sa retraite. Cette année marquera les premières séries éliminatoires consécutives des Bills depuis 1998-1999.

De 1983 à 1999, les Dolphins sont allés aux séries éliminatoires 10 fois derrière Dan Marino. Miami a participé quatre fois aux séries éliminatoires depuis que Marino a pris sa retraite.

Cette saison marque la pire année des Patriots depuis 2000, quand ils sont allés 5-11. Ils ont remporté le Super Bowl l’année suivante. Cela a marqué le premier des six championnats de Brady. Maintenant que Brady est parti, le placard des quarts semble vide et les Patriots regarderont les éliminatoires de chez eux.

Pour Belichick, le vrai défi commence cette intersaison.