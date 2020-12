Avant d’aborder complètement les commentaires absurdes et remarquablement dangereux de l’analyste de football ESPN Booger McFarland, où il a déclaré que la raison pour laquelle le quart Dwayne Haskins avait échoué à Washington était parce que comme d’autres jeunes hommes noirs de la NFL il se souciait plus de sa marque que de travailler dur, remontons le temps avec un nom dont beaucoup se souviendront: Johnny Manziel.

Manziel était l’un des véritables gaspillages de talent dans l’histoire récente de la NFL, car il se souciait plus de la fête, de la marque et de la folie que du football réel. Ce n’est pas une opinion, c’est un fait. Manziel a été emmené au premier tour par Cleveland en 2014 et n’a duré que deux saisons dans la NFL. Il a ensuite joué pour trois équipes différentes de la LCF en deux ans avant de s’enflammer et de devenir l’un des plus grands récits édifiants de l’histoire du sport.

Et Manziel n’est jamais, pas une seule fois, devenu un symbole d’échec pour les jeunes blanc joueurs. C’était juste un clochard singulier et total.

Ne nous arrêtons pas avec Manziel; voyageons dans le temps une dernière fois et allons voir l’un des plus grands quarts de tous les temps, Ben Roethlisberger.

Les gens peuvent oublier qu’au début de la carrière de Roethlisberger, il était considéré comme l’un des grands artisans du sport, connu pour ne pas travailler ou étudier dur et pour d’autres problèmes très troublants. Il a été suspendu en 2010 par le commissaire Roger Goodell après plusieurs accusations d’agression sexuelle.

« Il n’y a rien dans votre conduite qui puisse être décrit à distance comme admirable, responsable ou conforme aux valeurs de la ligue ou aux attentes de nos fans », a déclaré Goodell dans une lettre à Roethlisberger.

Lorsque Roethlisberger a été impliqué dans un terrible accident de moto aggravé par la décision indéfendable de ne pas porter de casque, il n’est jamais devenu un symbole plus grand des quarterbacks blancs faisant des choses stupides. En fait, Roethlisberger n’est jamais, pas une seule fois, devenu un symbole d’échec pour les jeunes blanc joueurs. Il était considéré comme un gars troublé, l’accent étant mis sur le gars. Pas un mec blanc.

Revenons donc à McFarland et Haskins. McFarland a utilisé la plate-forme massive d’ESPN pour faire ce qui n’a été fait par personne sur la planète dans les exemples de Manziel et Roethlisberger. Ses remarques étaient une sorte de Rush Limbaugh inversé. Là où Limbaugh (sur ESPN en 2003) a déclaré que les médias voulaient que l’ancien quart-arrière des Eagles Donovan McNabb ne réussisse que parce qu’il était noir, McFarland dit que Haskins a échoué parce que les jeunes joueurs noirs sont en quelque sorte plus prédisposés à être des ascenseurs de marque que leurs homologues blancs.

« Ils entrent dans cette ligue et ils se demandent les mauvaises choses », a déclaré McFarland. « Ils entrent dans la ligue en disant non: » Comment puis-je devenir un meilleur joueur? » Ils ne disent pas: «Comment puis-je devenir un meilleur coéquipier? Ils ne disent pas: « Comment puis-je être une meilleure personne. Comment puis-je amener mon organisation à surmonter la bosse? » Voici ce qu’ils viennent en dire: « Comment puis-je mieux construire ma marque? Comment puis-je mieux construire mes médias sociaux en suivant? Comment puis-je travailler sur Instagram et montrer à tout le monde que je suis prêt à partir, mais quand j’arrive à le jeu, je ne joue pas? ‘ »

Si vous êtes honnête et logique, vous devez faire le même argument à propos de Manziel que vous avez fait à propos de Haskins. Bien sûr, cela semblerait remarquablement stupide de dire que Manziel représente tous les jeunes joueurs blancs de la NFL.

Le problème avec Haskins n’est pas qu’il essayait de créer une marque; s’il l’était, il n’a pas réussi, car je ne pense pas que quiconque sache quelle marque il a rebaptisé ou qu’il essayait de construire. Le plus gros problème est que Haskins est comme beaucoup de jeunes joueurs, de toutes les ethnies et de toutes les professions, qui ne comprennent pas le travail qu’il faut pour entrer dans le jeu ou les emplois qu’ils ont choisis.

Il n’y a pas de composante raciale à ce phénomène. Aucune classe un. Aucun religieux. C’est une jeune chose humaine. Pas une chose humaine noire.

Divulgation complète: je connais McFarland et je l’aime bien. Ce n’est pas un méchant. Il est juste follement, et je crois dangereusement, tort. C’est parce qu’il y aura des extrémistes et des racistes qui verront un homme noir saccager d’autres hommes noirs et dire: « Ouais, Booger, vous avez raison à propos de ces mecs noirs paresseux et adorant Instagram. » Sauf qu’ils n’utiliseront pas le mot mecs.

«Chaque athlète dans le monde essaie de bâtir sa marque», a tweeté l’ancien serré de la NFL Martellus Bennett, qui a remporté un Super Bowl avec les Patriots. « Ces vieilles têtes vont à la télé et parlent depuis une machine à remonter le temps. Ce que l’enfant a fait était immature. Il ne conduisait pas, il n’a tué personne. Il a pris une décision immature. Les joueurs blancs et noirs ont fait immature ( explétif).

« Passer à la télé et dire que c’est un truc de joueur noir est stupide. Tom Brady construit sa marque sur les réseaux sociaux. LeBron James. Russell Wilson. (Explétif) Tout le monde construit une marque sur les réseaux sociaux ces jours-ci.

« Hé les athlètes afro-américains, construisez le (juron) hors de votre marque tant que vous le pouvez parce que la ligue peut vous larguer quand ils en ont envie. Développez votre entreprise pendant que vous jouez. Construisez tout en dehors du jeu pendant que vous avez cette étape. »

McFarland ignore ce qu’est un changement de génération en ce qui concerne les attitudes à l’égard des médias sociaux. Il n’y a pas non plus de composante raciale à cela. Beaucoup de joueurs vivent sur Facebook et Twitter, mais alors? Ce n’est pas la façon dont cela a été fait dans les années 1950 ou 1980, mais cela n’équivaut pas automatiquement à la faiblesse ou à la paresse.

Les joueurs monétisent leurs compétences. Ils gagnent chaque dollar qu’ils peuvent, tant qu’ils le peuvent. C’est ce que font les propriétaires et entraîneurs en chef de la NFL et même les présidents des États-Unis.

Ce n’est pas un truc noir ou blanc.

C’est la manière américaine.