Début décembre 2017, une grande partie du monde du football universitaire s’est réuni à New York comme il le fait normalement pour les intronisations au Hall of Fame, les cérémonies de remise de prix et les longues nuits dans le bar du hall de l’un des hôtels les plus chics de la ville.

Cette année-là, un froid s’était installé dans l’industrie. Le grand sujet était le Tennessee, qui était peut-être au milieu de la recherche d’entraîneurs peut-être la plus chaotique et la plus embarrassante de l’histoire moderne du sport. Mais ce n’était pas le genre de dysfonctionnement que les administrateurs pouvaient pointer du doigt et rire.

Une fois que l’on a appris que le Tennessee était sur le point d’embaucher Greg Schiano, le contrecoup qui a commencé sur Twitter s’est transformé en une foule si en colère que l’administration de l’école a inversé le cours et retiré l’offre. Quelques jours plus tard, le directeur sportif John Currie a été licencié et l’ancien entraîneur de football Phillip Fulmer a été installé dans un poste pour lequel il n’était pas qualifié pour relancer la recherche d’entraîneurs.

Les gens qui dirigent les programmes d’athlétisme Power Five comprennent mieux que quiconque que l’embauche d’un entraîneur de football est la chose la plus importante qu’ils feront, que le succès ou l’échec de leur mandat sera souvent défini par cet acte singulier. Mais faire veto la décision essentiellement par des tweets? Être licencié avant que quiconque sache réellement si le choix était bon? C’était carrément terrifiant.

Et aussi, comme nous le savons maintenant, incroyablement stupide.

L’expérience du Tennessee consistant à laisser la section des commentaires gérer son département d’athlétisme s’est terminée lundi de manière prévisible et pathétique. Jeremy Pruitt, l’entraîneur qui a finalement obtenu le poste, a été congédié avec un dossier de 16-19 au milieu d’une enquête sur des violations de la NCAA. Et Fulmer, l’homme qui a embauché, a accepté de prendre sa retraite, ce qui est une façon digne de dire qu’il ne pouvait pas être autorisé à choisir un autre entraîneur.

Indéniablement, et à presque tous les niveaux imaginables, le Tennessee est plus éloigné de la concurrence dans la SEC qu’il y a trois ans.

Peut-être que cela changera si l’école cloue vraiment son entraîneur et AD embauche. Parce que la réalité est que le Tennessee devrait être bon au football. Il a les installations, le soutien financier et la tradition. Knoxville est un endroit attrayant et animé. Ce n’est qu’à quelques heures de plusieurs centres de recrutement majeurs. Gagner au Tennessee n’est pas aussi difficile que les Vols l’ont fait paraître au cours des douze dernières années.

Mais vaincre le plus grand ennemi du Tennessee dans sa quête de la grandeur du football ne sera pas facile. C’est parce que l’ennemi c’est toi-même.

Il n’y a vraiment rien de tel dans tous les sports universitaires. Aucun autre programme n’a la combinaison de l’examen des médias et de la toxicité des fans du Tennessee qui alimente un cycle de crash-and-burn d’optimisme excessif et de déception intense.

Ce n’est pas une exagération. Bien qu’il existe de nombreux endroits avec des attentes irréalistes et des fans fous, le Tennessee est différent. À lui seul, Knoxville est le 61e plus grand marché médiatique du pays avec près de 500 000 foyers de télévision selon le classement Nielsen, et il dispose de plusieurs stations de radio de sport qui diffusent du contenu Vols toute la journée.

Les Vols sont également la plus grande histoire sportive de Chattanooga, à proximité, et attirent une attention considérable à Nashville et Memphis. Ils sont couverts plus intensément que la plupart des équipes professionnelles.

Le Tennessee a une tonne de bons fans à travers le sud. Ils en ont aussi beaucoup de mauvais. La base de fans intensément en ligne de l’école – connue sous le nom de #VolTwitter – est inégalée pour sa vulgarité et sa méchanceté. Il y a des gens dans l’athlétisme universitaire qui ne veulent rien avoir à voir avec le Tennessee parce qu’ils ne veulent pas se soumettre eux-mêmes et leurs familles au genre d’abus en ligne auquel VolTwitter se livre régulièrement.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Currie, l’ancien directeur sportif, s’est attaqué à Schiano en premier lieu. Bien qu’il ne l’ait jamais dit publiquement, la fin de l’ère Butch Jones avait révélé que le travail dans le Tennessee n’était pas adapté à quelqu’un à la peau fine, qui allait entendre toutes les critiques et commencer à vaciller lorsque les temps seront durs. Cette étape particulière était trop grande pour un entraîneur-chef pour la première fois.

Schiano n’a peut-être pas été assez flashy pour les fans de Vol, mais il avait tout vu auparavant en reconstruisant Rutgers et à travers un mandat tumultueux dans la NFL. Nous ne saurons jamais si cela aurait fonctionné, mais la logique derrière cela était solide.

Malheureusement pour le Tennessee, cela n’a pas été conditionné à la logique, juste à l’émotion. Et cela ne fait que s’intensifier car le programme a subi des déceptions après des déceptions.

C’est ainsi que vous vous retrouvez avec un directeur sportif non qualifié à Fulmer et un entraîneur-chef pour la première fois à Pruitt qui incarnait toutes les qualités ci-dessus qui sont mal adaptées au travail.

Que ça se soit terminé comme ça était tout à fait prévisible. L’enquête de la NCAA est simplement le fruit fermenté sur le dessus.

Il est difficile de savoir où ces violations mèneront, mais attribuez au chancelier Donde Ploughman le mérite d’avoir pris le contrôle de la situation et d’avoir dirigé ce qui aurait pu être une séparation délicate d’avec Fulmer. Le Tennessee avait besoin d’une table rase, et maintenant il en a une.

C’est une longue remontée vers la respectabilité pour les Vols, mais c’est un bon début – tant que cela peut garder la foule à distance.