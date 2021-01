Si vous voulez comprendre pourquoi l’attribution par le président Donald Trump de la médaille présidentielle de la liberté à l’entraîneur des patriotes Bill Belichick est l’un des actes de surdité les plus époustouflants de l’ère Trump (et cela en dit long), il y a une scène qui s’est déroulée dimanche. aide à illustrer pourquoi.

Des centaines de policiers ont envahi les rues près du Capitole dans l’après-midi pour saluer un cortège funèbre pour Brian Sicknick, l’officier du Capitole américain qui a été tué par des émeutiers, des émeutiers incités par Trump.

Ce n’était pas seulement un signe de respect pour l’officier, mais un indicateur des blessures encore fraîches et de la façon dont la nation continue de se soustraire aux attaques contre le Capitole.

Quelques heures après ce moment sombre, incroyablement, étonnamment, et oui, dégoûtant, il est devenu clair que Trump attribuait la médaille à Belichick. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Politico.

Nous discuterons si Belichick mérite le prix dans un instant (alerte spoiler: il ne le fait pas) et s’il doit l’accepter (alerte spoiler: il ne devrait pas), mais le fait qu’il soit attribué à ce moment-là est une chose stupéfiante.

Le pays se remet encore de l’un des actes les plus laids de notre histoire: une armée d’émeutiers attaquant l’un des plus grands symboles de la démocratie au monde et plongeant la nation dans le chaos.

Ce que Trump fait en attribuant la médaille à Belichick et à d’autres cette semaine, ne l’utilise pas comme une reconnaissance de prouesses remarquables, mais comme une distraction bon marché, un tour de magie pour attirer l’attention sur ce qui est probablement un procès imminent de destitution.

Plus:Meilleures photos du week-end des wild card des séries éliminatoires de la NFL

Plus:La NFL publie le calendrier de la ronde éliminatoire divisionnaire 2020

Cela ne réduit pas seulement le prix; cela démontre un manque de respect pour ce qui est un moment triste et effrayant de l’histoire américaine qui nécessite réflexion, férocité face au nationalisme blanc et une défense presque enragée des valeurs démocratiques du pays.

Nous pleurons toujours les morts. Nous nous demandons toujours ce que cela signifie pour l’avenir de notre nation. Nous regardons un autre procès de destitution. Nous sommes au milieu d’une pandémie avec des centaines de milliers de morts.

Ce n’est pas seulement un mauvais timing. C’est de la manipulation. C’est le problème principal. Ce n’est pas destiné à honorer. Il est utilisé comme un outil pour distraire. Ce n’est pas le but de cette médaille.

L’autre problème est secondaire mais également problématique. Franchement, Belichick ne le mérite pas.

Regardez certains des destinataires. Mère Teresa a reçu la Médaille présidentielle de la liberté de Ronald Reagan en 1985. Je suis sûr que vous avez entendu parler d’elle. Elle est littéralement une sainte.

Le juge de la Cour suprême Thurgood Marshall l’a reçu. C’est une icône des droits civiques et du droit. Une autre légende des droits civiques, John Lewis, a également reçu le prix prestigieux. Tout comme John Glenn, le premier Américain à orbiter autour de la Terre.

Encore et encore. Des personnes remarquables qui accomplissent des choses remarquables et sont reconnues pour ce que le prix dit être « une contribution particulièrement méritoire à la sécurité ou aux intérêts nationaux des États-Unis, à la paix mondiale, à la culture ou à d’autres efforts publics ou privés importants ». C’est la plus haute distinction civile.

Bien sûr, tous les gagnants ne sont pas des astronautes ou se sont battus pour le droit de vote. Il y a des stars du sport, des acteurs et des musiciens. La clé est que la plupart, sinon tous, sont dignes.

Trump considère le prix comme quelque chose à offrir aux loyalistes. Il existe de nombreux exemples de cela, mais l’un des meilleurs a été lorsqu’il l’a donné à Lou Holtz l’année dernière. Holtz a approuvé Trump à la présidence et est ensuite devenu l’un de ses soutiens les plus ardents, prenant même la parole à la Convention nationale républicaine.

Holtz a remporté deux championnats nationaux et a été 12-8-2 dans les matchs de bol. C’était un entraîneur solide, mais si vous classez les meilleurs entraîneurs de football universitaire de l’histoire, il ne ferait pas partie du top 10.

Cela ne veut pas dire qu’aucun des récipiendaires de Trump n’en est digne. Mais aucun président, pas même proche, n’a utilisé la récompense comme une forme de remboursement politique et de grippe comme Trump l’a fait.

L’amitié entre Belichick et Trump remonte à des décennies. Belichick a écrit une lettre de soutien à Trump pendant la campagne en 2016. L’ancien quart-arrière des Patriots, Tom Brady, est également un ami de Trump.

«C’est un très bon ami à moi. C’est un gagnant », a déclaré Trump à Hugh Hewitt lors d’une interview à la radio en août, parlant de Belichick, selon Politico. «Vous savez, si jamais j’ai eu une bataille militaire, j’appellerais Belichick et lui dirais ce que vous en pensez? Qu’est-ce que tu penses? Donnez-moi quelques idées. »

Trump et ses partisans peuvent dire que le prix est décerné, en partie, à cause de la sensibilisation des Patriotes au génocide en Arménie. C’est bien sûr une noble cause, mais si vous pensez que Trump sait quelque chose sur l’Arménie, vous êtes un imbécile.

Quiconque dit de s’injecter de l’eau de Javel pour lutter contre un virus mortel ne connaît pas l’Arménie.

Belichick acceptera-t-il le prix? Ce n’est pas un mannequin. Il sait qu’il est utilisé. Cependant, il peut s’en moquer. Le prix est peut-être trop séduisant pour être refusé.

Trump a principalement été une présence de division dans le monde du sport. Il a attaqué les joueurs protestataires de la NFL et s’est engagé dans des batailles verbales avec LeBron James pendant toute sa présidence.

Mais ça? Ce moment? Ce timing?

Maintenant?