Opinion : Avec le déclin de Disney Channel, qui est notre « Hannah Montana » ?

Deux nuits en mars, une foule bruyante de jeunes de 20 à 30 ans s’est déversée dans Disneyland. Ils sont venus en tant que personnages de « Hannah Montana, « «Bord! » « Les filles guépards » et « La vie de palace de Zack et Cody. » Ils ont chanté des chansons de » Camp Rock » pendant karaoké et utilisé de fausses baguettes pour tracer un logo emblématique d’oreilles de souris dans l’air.

Même Mickey et Minnie se sont joints à nous, pansement en tant que East High Wildcats, l’équipe emblématique de « High School Musical ».

Mais malgré l’énergie bouillonnante sur Main Street, c’était clair : Soirée Disney Channel était un éloge d’une époque révolue.

Bien sûr, Disney Channel n’est pas vraiment mort. Il existe toujours en tant que réseau câblé. Mais là où il rugissait autrefois avec des succès à plusieurs milliards de dollars qui semblaient infiltrer tous les salons américains, il ne murmure plus aujourd’hui.

Au cours de la dernière décennie, l’audience de Disney Channel a augmenté a chuté d’un public de 2 millions en 2014 à seulement 132 000 en 2023, soit à peine plus que la foule d’un seul concert de Taylor Swift. L’expérience partagée de plus de 17 millions de téléspectateurs s’installer pour assister à l’une de ses premières, comme ils l’ont fait pour « High School Musical 2 » en 2007, est aujourd’hui un rêve irréaliste.

En fait, le dernier film étiqueté comme Disney Channel Original Movie a été diffusé en 2022. La chaîne câblée ne diffuse désormais que de temps en temps des « Disney Original Movies », une marque presque identique à celle des films réalisés pour Disney+, où ces titres sont également diffusés. Quelle que soit la plateforme, la plupart de ces entrées récentes n’ont pas eu beaucoup de succès.

Du côté des séries, les sitcoms les plus en vogue de Disney Channel ces derniers temps sont « « La maison du corbeau » et le prochain « Les sorciers au-delà de Waverly Place. « Ces deux séries sont des spin-offs de séries des années 2000 et mettent en vedette certains des acteurs originaux de leurs prédécesseurs, misant sur la nostalgie des franchises et des stars que la société a créées des décennies auparavant.

L’année dernière, le directeur général de Disney, Bob Iger, a affirmé que les réseaux de télévision linéaires de la société « peut ne pas être au cœur de Disney .” En juillet, la division télévision de Disney licencié 140 employés.

La lente disparition de Disney Channel n’est pas entièrement la faute de sa société mère. La télévision traditionnelle par câble est en train de mourir. Les enfants peuvent regarder des vidéos courtes sur leur téléphone quand ils le souhaitent, et TikTok et d’autres plateformes sociales lancent plus de jeunes célébrités que les sitcoms.

Lorsque Disney Channel a été lancé en 1983, la télévision par câble était en plein essor. Le réseau existait à l’origine comme une offre premium, réservée à un petit groupe d’abonnés. Mais lors de sa transition vers le câble de base à la fin des années 1990, il est devenu un phénomène d’un océan à l’autre.

Dans les années 2000, en évitant les classiques de la propriété intellectuelle que les téléspectateurs auraient immédiatement identifiés comme faisant partie de la marque Disney destinée aux enfants, Disney Channel a réussi à produire une série remarquable de séries et de films live-action entièrement originaux. Avec un succès après l’autre destiné à la tranche démographique mal desservie des préadolescents, son contenu enjoué a marqué toute une génération de téléspectateurs et leurs familles.

À son apogée en 2007, Disney Channel était le meilleur réseau câblé aux heures de grande écoute. Son public a dévoré non seulement le contenu diffusé, mais aussi les albums, les jeux vidéo, les billets de concert et les vêtements, contribuant ainsi à attirer des milliards de dollars de revenus de marchandises.

En utilisant ses différentes divisions, Disney a fait connaître au grand public une écurie d’acteurs parmi lesquels Hilary Duff, Zac Efron, Miley Cyrus, Selena Gomez et Demi Lovato. Beaucoup d’entre eux ont sorti des chansons sur les labels Disney qui ont grimpé dans les classements Billboard pendant qu’ils jouaient dans leurs séries à succès.

L’influence de Cyrus fut si grande lors de son passage dans « Hannah Montana » – une sitcom sur une fille ordinaire qui travaille en tant que popstar portant une perruque – qu’à 16 ans, sa tournée de concerts a incité Ticketmaster à tenter sa première incursion dans les billets exclusivement sans papier, bouleversant ainsi toute la scène musicale.

« Nous entrons maintenant dans la génération Hannah Montana des pop stars », a récemment déclaré Brittany Spanos, journaliste à Rolling Stone. proclamé citant la façon dont les chanteurs de la génération Z tels que Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo et Chappell Roan ont tous exprimé leur amour précoce pour la sitcom – et comment ils intègrent des fioritures ludiques similaires à celles du personnage principal dans leur musique et leurs personnages sur scène.

Des stars comme Rodrigo, Carpenter et l’actrice Jenna Ortega ont également tous eu des rôles importants dans les sitcoms de Disney Channel, tout comme Cyrus, mais aucun d’entre eux n’a accédé à la célébrité avant que leur passage sur le réseau ne soit bien loin.

Pour les artistes, ce succès tardif est sans doute une bonne chose. Ces dernières années, on s’est de plus en plus rendu compte de l’immense pression et des effets potentiellement traumatisants de la célébrité sur les jeunes, ainsi que des contraintes éthiques et Problèmes de sécurité des mineurs travaillant professionnellement dans l’industrie du divertissement.

Pour Disney, la fin de la popularité et de l’influence culturelle de Disney Channel est une perte énorme. Et pour la génération actuelle de téléspectateurs qui ne se laissent plus séduire par Elsa et sont trop jeunes pour « Euphoria », c’est un vide de divertissement qui reste à combler.

La Mouse House tente toujours de recréer sa stratégie lucrative pour les préadolescents d’antan. Lors du salon D23 de cette année, ils ont annoncé une tournée de concerts dans les arènes mettant en vedette certaines des stars de ses franchises de films « Descendants » et « Zombies ».

Comme en témoignent les événements de Disneyland et l’ajout de une « playlist » Throwback continue sur Disney+, cependant, la société semble réaliser que son meilleur pari pour garder vivante la magie de Disney Channel n’est pas de créer de nouveaux succès, mais de capitaliser sur la nostalgie des anciens téléspectateurs qui sont maintenant adultes.

Mais que se passera-t-il lorsque les enfants de la génération Alpha d’aujourd’hui grandiront ? De quels films et séries Disney live-action seront-ils nostalgiques ?

« En 2005, Disney avait pour mission de reconstruire et de réinventer l’entreprise. C’est pourquoi ils ont embauché Bob Iger et moi-même », a déclaré Cyrus dit dans un discours prononcé le mois dernier, alors qu’elle devenait la plus jeune personne à avoir jamais recevoir l’honneur Disney Legends de l’entreprise.

La chasse est actuellement en cours pour retrouver Iger remplacement avant que son contrat n’expire (à nouveau) en 2026. Un défi, c’est sûr — mais c’est faisable.

Et c’est certainement plus facile que de trouver une autre Miley Cyrus sans Disney Channel.

Ashley Spencer est journaliste et auteur de « Disney High : The Untold Story of the Rise and Fall of Disney Channel’s Tween Empire ».