JuJu Smith-Schuster a fait marche arrière – et pas sur TikTok. Dwayne Haskins s’est excusé.

Je suppose que c’est l’esprit de la saison.

Avec l’effondrement des Steelers de Pittsburgh et de l’équipe de football de Washington, le survivant, tous deux entamant la semaine 16 avec la possibilité de remporter des titres de division avec des victoires dimanche, il était plutôt frappant que le grand buzz implique la façon dont deux de leurs joueurs les mieux profilés étaient à tapis mercredi pour moments mea culpa.

Immaturité, rencontrez Damage Control.

Smith-Schuster, le doyen du corps des jeunes receveurs de Pittsburgh, a déclaré peu de temps après une réunion réservée aux joueurs qu’il n’effectuerait plus le rituel idiot d’avant-match de danser sur les logos d’équipe. Il a dit quelque chose sur le fait de ne pas vouloir distraire ses coéquipiers et, sûrement, l’entraîneur Mike Tomlin, qui répondaient soudainement à des questions sur les singeries du talentueux Smith-Schuster, alors qu’ils essayaient de sortir du funk d’un trois défaites consécutives.

Haskins, qui a pris les représentants de la première équipe lors de l’entraînement de mercredi alors que l’incertitude entoure la possibilité qu’Alex Smith guérisse suffisamment d’une blessure au mollet pour commencer ce week-end, a déclaré publiquement reconnaître ses actions stupides dimanche soir, lorsqu’il a célébré l’anniversaire de sa petite amie. en compagnie de dizaines d’autres dans une boîte de nuit – et sans porter de masque, un symbole de défi face aux protocoles COVID-19 de la NFL. Comme si personne ne le remarquerait.

Pourquoi l’a-t’il fait?

«Parce que, pour l’anniversaire de quelqu’un», a déclaré Haskins, 23 ans, dont la réponse honnête était loin d’expliquer pourquoi il mettrait son équipe, les espoirs de son équipe en séries éliminatoires et même la NFL en danger avec la ligne d’arrivée de cette saison des plus inhabituelle en vue.

Alors, pour une fête d’anniversaire, il était prêt à mettre en péril son travail, son avenir, sa capacité de gain et sa réputation? Pour une fête d’anniversaire?

Mémo à Haskins: ne prenez pas votre chance pour acquise. Soyez intelligent. Lorsque les gens se soucient de vous, ils veulent vous garder hors de danger, vous protéger des pièges. Insistez peut-être pour que vous n’ayez pas peur de faire la fête. J’espère que c’est assez profond pour qu’elle soit là si un désastre frappe votre carrière prometteuse et vos méga paies.

Haskins s’est excusé auprès de son équipe et a eu un cœur à cœur avec son entraîneur terre-à-terre, Ron Rivera. Il semblait contrit en parlant avec les journalistes. Haskins n’était pas prévu pour une session médiatique, mais quelque chose l’a frappé alors qu’il quittait le quartier général de l’équipe après l’entraînement. Il a appelé le personnel des relations avec les médias de l’équipe et a essentiellement demandé du temps à Zoom pour purifier l’air.

Il se sentit humilié. Les coéquipiers, a ajouté Haskins, étaient favorables, ce qui faisait écho à la version de Rivera de la réaction.

«Il est l’un des nôtres», a déclaré Rivera.

Dommage que Haskins, repêché au premier tour en 2019 pour être le quart-arrière de la franchise, n’était pas disposé à en prendre un pour l’équipe lorsqu’il a attiré son deuxième drapeau rouge cette saison pour violations du COVID-19. Vous penseriez qu’il le saurait mieux maintenant.

Là encore, peut-être que le moment d’enseignement de cette semaine restera.

«Je dois arrêter de me gêner», a affirmé Haskins.

Comment peut-on lui faire confiance à partir d’ici?

«Je gagnerai ça avec mes actions et mon jeu», a-t-il insisté.

Peut-être que l’équipe a esquivé une balle. On verra. Haskins a déclaré qu’il avait été testé négatif toute la semaine sur les tests rapides COVID-19. Mais il est encore trop tôt pour des conclusions définitives, étant donné les cas où le coronavirus incube avant d’être découvert. Et pour tout ce que Washington (6-8) a fait pour éventuellement gagner le NFC Est avec une victoire contre l’ancienne équipe de Rivera, les Panthers, ce serait juste une chance stupide pour l’équipe d’être frappée par une épidémie.

Smith-Schuster, quant à lui, a permis d’inverser le cours – la semaine dernière, à la suite de la perte embarrassante à Buffalo, il a déclaré aux médias de Pittsburgh que la danse continuerait – pour le bien de l’équipe.

«Je dansais quand nous étions invaincus», a-t-il dit, faisant référence au départ de 11-0. «Je dansais quand nous avons perdu trois matchs. Je ne vais pas changer la personne que je suis. «

Smith-Schuster, 24 ans, a certainement représenté un butin jeune et frais depuis qu’il a rejoint les Steelers en 2017 en tant que choix de deuxième ronde. En tant que recrue, il a attiré l’attention sur l’attrait sain de faire du vélo au travail. Il a été présenté dans des publicités de la NFL visant à attirer les jeunes fans. Il a proposé des célébrations de touché plutôt créatives dans la zone finale. Et il est un aimant sur les médias sociaux, qui comprend des publications fréquentes sur TikTok, y compris des performances dans les vestiaires et la série bouffonne de danses d’avant-match.

Alors que le demi de coin vétéran averti Joe Haden a exprimé son soutien à Smith-Schuster dans un message Twitter, maintenir avec précision la danse d’avant-match est le moindre des problèmes des Steelers, c’est l’optique. Les Steelers en ont perdu trois de suite et le corps de receveurs dirigé par Smith-Schuster a été décevant, menant la ligue en termes de passes perdues, selon Pro Football Focus.

Et l’échappé de Smith-Schuster lundi soir à Cincinnati, lorsque le ballon a été relâché de force sur un spectaculaire coup franc de Vonn Bell, a été l’un des trois revirements de première mi-temps qui ont conduit à 17 points pour les Bengals. C’était le même Bell qui, quelques jours avant le match, a qualifié les singeries d’avant-match de Smith-Schuster de «irrespectueuses». Comme du matériel de tableau d’affichage qui peut enflammer les adversaires. Comme si des passes lâchées, des blocs minables et des plaqués ratés ne suffisaient pas.

Certes, Smith-Schuster a également dansé sur le logo des Steelers. Mais danser sur le logo de l’autre équipe traverse une sérieuse ligne de respect. C’est essentiellement provocant. Vous vous souvenez de l’époque où Terrell Owens, en tant que 49er, a déclenché une bagarre en courant au milieu du terrain pour célébrer un touché sur la star des Cowboys de Dallas à l’ancien stade du Texas? Smith-Schuster, rappelez-vous, a alimenté une certaine chaleur d’avant-match plus tôt cette année à Baltimore avec sa danse. C’est une merveille que Tomlin n’ait pas écrasé l’acte bien avant maintenant.

Cam Heyward, le vétéran de la ligne défensive respecté, a exprimé son étonnement aux journalistes que la danse de Smith-Schuster serait un problème si brûlant, étant donné d’autres questions d’importance qui ont défini 2020. Pourtant, Heyward n’a pas caché sa préférence.

« Je préfère que vous dansiez sur le logo du Super Bowl, lorsque nous aurons terminé », a déclaré Heyward.

Et pour aggraver les choses, Smith-Schuster a révélé qu’il n’était pas payé par TikTok.

C’est dommage. Il a agi un imbécile gratuitement, ne collectant même pas un centime pour toute la valeur promotionnelle qu’il a fournie pour l’opération des médias sociaux.

Et maintenant, il y a toute cette chaleur, pour démarrer.

Haskins peut comprendre. Évaluant les dégâts de la semaine, il a admis: «Tout était auto-provoqué.»

Espérons que l’esprit des fêtes, il y a un cadeau de maturité avec cette réflexion.