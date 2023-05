Opinion: Après le Clean Chit du groupe d’experts au groupe Adani, de grandes questions pour le Congrès

Quelques jours avant la session budgétaire du parlement, c’était les affaires comme pour l’économie, le marché des actions et la politique. Tout le monde se préparait pour le premier discours du président nouvellement élu Draupadi Murmu à la session conjointe du parlement et les annonces budgétaires du ministre des Finances.

Arrive le rapport Hindenburg, ‘Adani Group: Comment le 3e homme le plus riche du monde tire la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise’. Le titre a été conçu pour attraper les globes oculaires, urgent, loin et large. Le groupe Adani était la seule entreprise d’infrastructure parmi les cinq ou 10 premières entreprises mondiales, à la fois en termes de capitalisation boursière et d’étendue, dans une ligue dominée par la technologie.

Une fois qu’il a attiré l’attention, l’impact a été calamiteux. Le cours des actions du groupe Adani s’est engagé dans une spirale descendante. Cela a également pesé sur les actions des autres sociétés, et le marché des actions a été durement touché. Les températures politiques ont monté en flèche. La session budgétaire a été balayée par le parti du Congrès et les partis qui le soutenaient. Dans le rapport Hindenburg, ils pensaient avoir enfin trouvé un problème pour cibler le Premier ministre Narendra Modi et son gouvernement.

Quatre mois plus tard, juste au moment où le marché se stabilisait et que les turbulences du Karnataka s’étaient calmées dans une certaine mesure, la nouvelle a éclaté que le comité nommé par la Cour suprême sur la question Adani-Hindenburg avait conclu: « prima facie aucune défaillance réglementaire de la part du SEBI autour de l’allégation de manipulation des prix. »

Il convient également de noter la composition du comité constitué par la Cour suprême. Le comité était dirigé par l’ancien juge de la Cour suprême AM Sapre, avec l’ancien président du SBI, OP Bhatt, l’ancien juge de la Haute Cour de Bombay, le juge JP Devadhar, le banquier réputé KV Kamath, le co-fondateur d’infosys Nandan Nilekani et l’avocat principal Somasekhar Sundaresan. C’était la demande de certains des pétitionnaires. Il convient de noter que le juge en chef DY Chandrachud avait refusé d’accepter la suggestion du Centre sur la constitution du comité. Le juge en chef avait alors a dit « Nous ne voulons pas de suggestions sous pli scellé. Même si nous n’acceptons pas vos suggestions, l’autre côté aura l’impression que nous avons accepté le comité adopté par le gouvernement. Je veux une transparence totale. Nous nommerons notre propre comité et un sentiment de confiance devrait être là. »

La compétence, l’indépendance et l’impartialité du comité d’experts ne faisaient donc aucun doute. Les conclusions les plus importantes sont les suivantes : vente à découvert sur les actions d’Adani et profits indus de certaines entités ; Aucune manipulation de prix par Adani Group Found ; les données empiriques montrent que l’exposition des investissements de détail aux actions Adani a été multipliée par plusieurs après le 24 janvier ; Le rapport a également mentionné très clairement que les mesures d’atténuation prises par le groupe Adani ont contribué à renforcer la confiance dans le stock et que les stocks sont maintenant stables.

Les conclusions du comité montrent très clairement que le rapport Hindenburg était un méfait motivé pour gagner de l’argent et créer un bouleversement politique dans la politique et l’économie indiennes. Ceci est en outre étayé par la position déclarée de Hindenburg selon laquelle il s’agissait d’un groupe de vendeurs à découvert et qu’il n’y avait rien d’illégal à gagner de l’argent via la vente à découvert.

Deuxièmement, à la grande consternation du parti du Congrès, qui avait attaqué le Premier ministre Narendra Modi et son gouvernement sur la question, George Soros, un milliardaire américain d’origine hongroise et un baiter connu de Modi, a déclaré : « En Inde, Modi et le magnat des affaires Adani sont de proches alliés. Leur destin est lié. Adani Enterprises a tenté de lever des fonds en bourse mais a échoué… Modi devra répondre d’Adani au parlement. Cela affaiblira considérablement l’emprise de Modi sur gouvernement fédéral indien. Je m’attends à un renouveau démocratique en Inde ».

Il est ouvert à la sagesse publique et au genre de renouveau démocratique que Soros a vu, quand il a plus d’une fois ouvertement loué le gouvernement UPA dirigé par le Congrès alors qu’il était au pouvoir.

Ce que Soros a dit et la position publiquement déclarée de Hindenburg (ou vice-versa) est corroboré par les conclusions préliminaires du SEBI et de la Direction de l’application selon lesquelles il y avait une activité de vente à découvert inhabituelle autour des actions d’Adani quelques jours avant le rapport Hindenburg avec l’intention de faire argent.

Ce n’était pas la première fois qu’un reportage d’un média étranger sortait avant une session parlementaire ou une élection et était immédiatement repris par des sections des médias et des partis d’opposition pour cibler le gouvernement Modi et semer le doute dans l’esprit du peuple. C’est arrivé, surtout dans le cas de Pegasus et de Rafale. Dans les deux cas, l’affaire s’est terminée après que la Cour suprême a prononcé un verdict. Rappelez-vous que Rahul Gandhi en 2019 avait tenté de faire de l’accord Rafale un enjeu électoral, mais avait fini par présenter des excuses écrites inconditionnelles à la Cour suprême.

Or, les questions auxquelles les protagonistes du rapport Hindenburg, les lobbyistes et la direction du parti du Congrès devront peut-être répondre sont :

– N’ont-ils pas causé intentionnellement la perte de l’argent des petits investisseurs ? Non seulement le cours de l’action Adani a chuté, mais le marché boursier dans son ensemble a chuté.

– Pourquoi n’ont-ils pas écouté les clarifications données par le SBI, le LIC, le RBI et d’autres qu’aucun acte répréhensible n’a été commis et que l’argent public était en sécurité ? Ils ont misé sur les allégations d’un vendeur à découvert étranger plutôt que sur leurs propres banques, agences d’enquête et de réglementation.

– Pourquoi une session budgétaire entière du parlement a-t-elle été annulée, entraînant une perte de temps et d’argent public ?

– Pourquoi ont-ils persisté à faire du bruit même après que le ministre des Finances mauricien ait fermement réfuté les allégations de sociétés écrans au parlement ?

– Pourquoi ont-ils continué à porter des accusations sauvages même après que le juge en chef DY Chandrachud a averti l’avocat d’un pétitionnaire de cesser d’utiliser l’expression « il y a eu un échec réglementaire… vous ne pouvez pas rester ici et dire qu’il y a eu un échec réglementaire… parce que tout ce que vous dites ici affecte les marchés boursiers… soyons responsables… faciles à supporter et à faire des allégations. »

– Pourquoi le Congrès et certains de ses alliés ont-ils insisté pour qu’une commission parlementaire mixte enquête alors que la commission nommée par la Cour suprême et constituée par lui a été saisie de l’affaire ?

– N’est-il pas un fait que le Congrès, tout en protestant au parlement avec d’autres partis d’opposition, a demandé avec des banderoles et des pancartes une enquête par un comité de la Cour suprême ou un CPM ?

– N’a-t-il pas insisté sur un JPC alors même que Sharad Pawar, Mamata Banerjee, Jagan Mohan Reddy et KCR étaient satisfaits après la constitution d’un comité pour sonder la question, seulement pour faire bouillir la marmite politique ?

– Est-ce que tout ce groupe et ces partis n’avaient pas confiance en la Cour Suprême ?

– Comment se fait-il que certaines banques étrangères qui étaient hyper actives après le rapport Hindenburg ont fait faillite et que les banques indiennes contre lesquelles des accusations ont été portées sont restées fortes au milieu du bouleversement des banques occidentales ?

À un niveau plus large, c’est une question de bien ou de mal. Faire de grandes affaires et se mondialiser avec la même entreprise est-il une erreur ? Ou, « rêver grand, penser grand » ne signifie-t-il pas à juste titre une Nouvelle Inde ambitieuse, qui veut être à la table des chefs des nations développées dans le monde ? Personne ne tolère des pratiques commerciales illicites en violation de la loi du pays, mais le sort de millions d’investisseurs et de travailleurs ordinaires ne doit pas être autorisé à souffrir parce que quelqu’un assis à l’étranger dans un bureau chic a décidé de gagner de l’argent à ses dépens ou a un désir fantaisiste de décider comment une nation doit fonctionner et qui devrait la diriger.

