Opinion : Alors que la guerre de Netanyahu à Gaza n’a pas de fin en vue, Biden dira-t-il un jour « ça suffit » ?

Une semaine avant moi résigné du Département d’État en octobre dernier, j’ai rappelé à mes collègues qu’il était clair depuis des décennies que la seule voie vers une paix juste et durable que méritent tous les civils d’Israël et de Palestine ne passait pas par la victoire militaire, mais par un compromis diplomatique. Il ne s’agit pas de créer de la peur, mais d’instaurer la confiance ; non pas en tuant des ennemis, mais en se faisant des amis ; non pas en imposant des souffrances, mais en inspirant l’espoir.

Malheureusement, plus de trois mois plus tard, les États-Unis et leur partenaire israélien continuent de privilégier la première option dans chacun de ces choix. Les responsables palestiniens affirment que le bilan des morts à Gaza est désormais atteint plus de 24 000 personnesbien que les responsables américains concéder il est probablement plus élevé.

Pour ceux qui souhaitent la fin du conflit à Gaza et une résolution juste et durable du processus de paix israélo-palestinien, l’avenir s’annonce sombre. Le statu quo dans lequel nous nous trouvons est caractérisé par des contradictions insolubles entre les intérêts des différentes parties prenantes impliquées, et même entre leurs propres priorités politiques. Le résultat? Un labyrinthe où chaque détour mène à une impasse.

Prenez les objectifs explicites d’Israël dans ses opérations à Gaza : libérer les otages et détruire le Hamas. Comme cela devient de plus en plus clair même au public israélien le pays peut choisir l’un ou l’autre, mais il est peu probable qu’il parvienne aux deux.

Ou prenez le futur gouvernement de Gaza : cette semaine, le Premier ministre Benjamin Netanyahu rendu clair qu’il n’a aucun intérêt à ce qu’un État palestinien émerge du conflit actuel. Pour ceux qui suivent ses déclarations depuis un certain temps, ce n’était pas une nouveauté : Netanyahu a célébré à plusieurs reprises sa réussite à empêcher la création de l’État promis par le processus des accords d’Oslo .

En même temps, il a aussi promis à ses partisans qu’il n’y aura pas de règle unifiée entre l’Autorité palestinienne de Gaza et de la Cisjordanie. Pendant ce temps, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a survolé le Moyen-Orient et l’Europe. promettant le soutien américain pour une voie vers un État palestinien. Mais supposons qu’une sorte d’entité palestinienne identifiable émerge pour diriger à la fois la Cisjordanie et Gaza : pour Israël et les États-Unis, un rôle du Hamas dans cette entité est inacceptable. Ainsi, les options avancées par les États-Unis et Israël semblent aller de « vous ne pouvez pas avoir d’autonomie gouvernementale, encore moins d’État » à « vous pourriez avoir un État un jour, mais nous vous dirons qui vous pourrez élire. »

Qu’en est-il de la reconstruction de Gaza, où les trois quarts du parc immobilier ont été endommagés ou détruits , sans parler de la dévastation des infrastructures comme l’eau, l’électricité, les hôpitaux et même les écoles et universités ? La reconstruction coûterait des dizaines de milliards de dollars et prendrait une décennie dans le meilleur des cas. Mais Israël restera probablement opposé à l’importation de nombreux matériaux de construction qu’il considère comme « à double usage », ce qui signifie que de mauvais acteurs pourraient exploiter ces biens à d’autres fins. Pendant ce temps, les pays arabes j’ai dit aux États-Unis ils n’investiront pas dans la construction d’installations qui seront à nouveau rasées dans cinq ans – mais qui peut imaginer qu’Israël promette qu’il ne prendra pas de telles mesures ?

Et qu’en est-il des Palestiniens qui survivent aux bombardements actuels ? Il y a infrastructures insuffisantes pour les nourrir, les vêtir et les employer à Gaza, mais l’idée d’une réinstallation de centaines de milliers de civils désespérés hors de Gaza, même temporaire, ressemble à une seconde Nakba, lorsque les Palestiniens ont été déplacés de leurs foyers en 1948, et vient sans aucune garantie, Israël les laissera réintégrer la bande de Gaza.

Partout où l’on regarde, il n’y a que des impasses. Sur la voie actuelle, l’avenir le plus probable est celui sans État palestinien, mais aussi sans alternative claire. Une guerre sans cessez-le-feu, dans laquelle Israël frappe régulièrement ceux qu’il considère comme une menace, tant à Gaza qu’en Cisjordanie. Une situation dans laquelle les citoyens palestiniens d’Israël et les résidents de Jérusalem-Est sont confrontés à une répression accrue dans une société plus polarisée. Une crise dans laquelle il y a une crise humanitaire permanente à Gaza et une crise émergente des réfugiés dans le Sinaï.

Dans cet avenir des plus probables, tout le monde est perdant. Les Palestiniens continuent de souffrir dans des conditions de plus en plus grotesques. Israël perd la chance d’une paix durable, s’isole de plus en plus de la communauté mondiale et n’obtient jamais la véritable sécurité que méritent ses citoyens. Le Moyen-Orient élève une autre génération sujette à la radicalisation. Et les États-Unis perdent tout ce qui leur reste de crédibilité morale et se retrouvent entraînés dans un nouveau désastre dans la région, à un moment où ils cherchent de toute urgence à déplacer leur attention plus à l’Est.

Il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi – cela ne doit pas être le cas depuis des mois. Les États-Unis, ainsi que leurs alliés et partenaires, disposent de moyens de pression pour forcer les parties au conflit à faire les concessions nécessaires, à commencer par un cessez-le-feu. reconnaissance de l’État palestinien et le soutien à toutes les démarches diplomatiques, économiques et sécuritaires qui seront nécessaires pour s’engager sur la bonne voie.

Au lieu de cela, le président Biden reste coincé dans son étreinte envers Netanyahu, continuant à fournir : sans condition les armes étant utilisées pour dévaster Gaza, la couverture diplomatique étant utilisée pour empêcher de véritables solutions politiques ou toute responsabilité au regard du droit international, et plus que jamais engagé dans la voie suivie par Israël, aussi contradictoire ou préjudiciable aux intérêts israéliens et américains.

Le chemin actuel ne mène nulle part. Il est temps pour l’Amérique de changer de direction.

Josh Paul était, jusqu’à récemment, directeur du Bureau des affaires politico-militaires du Département d’État.