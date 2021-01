Une lecture rapide sur les points d’intérêt à l’approche des matchs de championnat AFC et NFC…

Qui est sexy: Tom Brady. Aussi inhabituel que la saison de la NFL dans une pandémie ait été, la vue de TB12 jouant pour un voyage au Super Bowl offre une certaine normalité. Eh bien, en quelque sorte. Ce voyage est au jeu pour le titre NFC – et une potentielle confrontation classique contre Aaron Rodgers.

La première saison de Brady avec les Bucs a ajouté une autre couche à l’héritage du GOAT. Après avoir lancé 40 touchés pour la deuxième fois de sa carrière (50, en 2007), il est passé à son 14e match de championnat de conférence (9-4).

Quel défi approprié pour Rodgers: pour gagner un deuxième anneau du Super Bowl tant attendu, la star des Packers doit d’abord dépasser Brady – l’homme aux six anneaux du Super Bowl qui est à nouveau chaud au bon moment. En six matchs en décembre et janvier, Brady a un ratio TD / INT de 16-1.

Les problèmes de chimie et de timing qui ont affecté l’attaque des Bucs au début de la saison ont été résolus. Non, il ne peut pas jouer la défense contre Rodgers chaud dans son propre droit dans un sens conventionnel. Mais il peut toujours essayer de faire pression à sa manière, ce qui pourrait signifier gagner une fusillade.

La pression est sur: Josh Allen. Le jeune quart-arrière des Bills aura une tâche assez difficile en essayant de battre Patrick Mahomes sur son propre terrain, avec une place au Super Bowl en jeu. Allen a eu une saison remarquable, c’est pourquoi il a émergé dans la conversation pour les honneurs MVP.

Pourtant, la pression supplémentaire inclut maintenant Allen déclenchant une infraction où il est essentiellement le jeu de course. Les demi-offensifs de Buffalo n’ont couru que 42 verges lors de la ronde joker contre les Colts, lorsque Zack Moss a été perdu pour le reste des séries éliminatoires. Puis les arrières Devin Singletary et TJ Yeldon ont rassemblé un total de 29 verges dans la ronde de division contre les Ravens. Allen est robuste et mobile. Il peut prolonger les jeux pour lancer et boulonner sur des pistes conçues ou des évasions improvisées. Mais il pourrait utiliser l’aide de l’arrière pour éviter d’avoir à être le jeu de course par lui-même.

Match clé: Rodgers contre Ndamukong Suh. Il y a une histoire précise ici, remontant aux années de Suh avec les Lions en tant que rival NFC Nord du quart-arrière des Packers. Suh a été initialement suspendu pour un match (un match éliminatoire) après avoir semblé marcher intentionnellement sur le mollet de Rodgers lors de la finale de la saison régulière 2014 qui a permis de remporter le titre de division à Green Bay.

La suspension a été réduite à une amende après que Suh ait soutenu pendant l’appel qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il avait marché sur Rodgers parce que ses pieds étaient gelés. Ensuite, il y a eu un match de 2011 à Detroit lorsque Suh a été suspendu pour avoir piétiné le centre des Packers de l’époque, Evan Dietrich-Smith.

Plus récemment, Suh a dessiné un drapeau brutal lors de la victoire des Bucs lors de la semaine 6, qui comprenait une autre série de ce qui est devenu un discours trash typique entre les deux. Rodgers a soutenu cette semaine qu’il ne s’attendait pas à beaucoup de conversation dimanche. Mais cela reste à voir. Avec les enjeux élevés, Suh, un rouage clé de la défense contre la course classée n ° 1 de Tampa Bay et toujours capable de réduire la poche de l’intérieur, sera déterminé à essayer de retirer le joueur le plus probable de la NFL.

Le prochain homme: Darrel Williams. Bien que Clyde Edwards-Helaire devrait revenir dimanche de blessures à la hanche et à la cheville pour les Chiefs, il y a des questions naturelles quant à savoir si la recrue reviendra à son niveau d’efficacité précédent – s’il résiste. Williams, le pro de troisième année, est prêt dans l’enclos des relevés. Il a obtenu le signe de tête sur Le’Veon Bell le week-end dernier et a répondu avec 94 verges de mêlée. Et en faisant en moyenne six verges par course (78 verges, 16 portées), il a démontré que le jeu au sol peut toujours fonctionner sans le coureur de tête. Cela pourrait être crucial dans un match contre une défensive de Buffalo incohérente.

Montre recrue: Antoine Winfield Jr. Le choix de deuxième ronde des Bucs du Minnesota a bien représenté ses lignées. Rappelez-vous, pendant plusieurs années, son père (5 pieds 9 pouces, 199 livres) était sans doute le meilleur demi de coin livre pour livre de la NFL. Maintenant, la sécurité polyvalente (5-9, 203) commence à se faire son propre nom dans la NFL, une partie du buzz étant qu’il se porte avec une maturité avancée pour une recrue.

Lors de la victoire de la division NFC à la Nouvelle-Orléans, Winfield a éliminé le fumble forcé de Jared Cook qui a changé l’élan du jeu. Cela s’est ajouté à une saison régulière impressionnante (91 plaqués, trois sacs, quatre coups sûrs, deux échappés forcés, une récupération, une interception) qui lui ont valu les honneurs de recrue des Pro Football Writers of America.

Estomac pour un bouleversement: les factures chez les chefs. La quête de Kansas City pour devenir le premier champion répété de la NFL depuis les New England Patriots 2003-2004 a inclus un appel serré après l’autre, y compris la victoire en séries éliminatoires de la division contre Cleveland qui a fourni une intrigue pour dimanche, Mahomes ayant subi une commotion cérébrale alors qu’il faisait face à un gazon blessure aux orteils.

Chacune des huit dernières victoires de Kansas City a été obtenue avec une marge d’une possession, en moyenne 4,1 points par match pendant cette période. Les Chiefs (15-2) se sont révélés capables de boucler des victoires, mais en tant qu’outsider à trois points dimanche, les Bills (15-3) sont les prochains à prendre leur meilleur tir. Et Buffalo apporte la confiance qui vient avec une séquence de huit victoires consécutives. Sans un «Hail Murray» à l’Arizona lors de la semaine 10, ce serait une séquence de 12 victoires consécutives. En d’autres termes, très dangereux.

La route vers le Super Bowl 55 passe par… Green Bay. Les Bucs sont une victoire après avoir été la première équipe à accueillir un Super Bowl dans leur propre stade, avec le Super Bowl 55 prévu le 7 février au Raymond James Stadium. Il convient de noter qu’ils ne seraient pas les premiers à rester sur leur marché d’origine pour la fête. Les Rams de Los Angeles, qui ont joué au LA Coliseum en 1979, sont tombés aux mains des Steelers en XIV au Rose Bowl de Pasadena. Et les 49ers de San Francisco ont frappé Miami au XIXème au Stanford Stadium – qui était en fait plus proche que Candlestick Park ne l’était du centre d’entraînement de l’équipe de 1984 à quelques kilomètres de là. Mais oui, bouleversé les Packers et les Bucs finiraient la saison avec un vrai match à domicile.

As-tu remarqué? En tombant aux mains des Chiefs lors de la sixième semaine, la défense des Bills a accordé un record de 245 verges au sol alors que Kansas City a couru 46 fois. La seule autre fois cette saison que Buffalo a cédé 200 verges au sol est venue dans sa seule défaite depuis lors (avec la permission de l’accroc de dernière minute de DeAndre Hopkins de la passe «Hail Murray» de Kyler), alors que les Cardinals ont couru pour 217 verges. Les Bills ont dominé les Ravens et les Colts malgré avoir accordé au moins 150 verges au sol lors de leurs deux premiers matchs éliminatoires.

C’est le fait: Le receveur de Bills Stefon Diggs, qui a disputé un match de 100 verges avec un touché le week-end dernier contre Baltimore, tente de devenir le troisième receveur à passer au Super Bowl après avoir mené la ligue en recevant des verges. Le Hall of Famer Jerry Rice, le dernier à réussir l’exploit, est le seul à le faire deux fois (1989, 1994). Le premier: Drew Pearson (1977), qui est maintenant le finaliste senior de la promotion 2021 du Temple de la renommée.