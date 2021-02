Opinion: À mort, l’ancien entraîneur olympique John Geddert fait à nouveau tort aux gymnastes dont il a abusé

John Geddert n’avait plus qu’un acte de cruauté.

Quelques heures après que le procureur général du Michigan a annoncé deux douzaines d’accusations contre l’ancien entraîneur de gymnastique olympique des États-Unis, y compris la traite d’êtres humains et les agressions sexuelles, Geddert s’est suicidé.

La justice qui semblait enfin à portée de main jeudi matin pour les filles et les jeunes femmes dont il avait abusé est désormais partie. De même, quelles que soient les réponses qu’il aurait pu fournir sur la façon dont le prédateur sexuel Larry Nassar a pu opérer à la vue de tous pendant toutes ces années.

«C’est la fin tragique d’une histoire tragique pour toutes les personnes impliquées», a déclaré Dana Nessel, procureur général du Michigan, dans un communiqué.

Pour les filles et les jeunes femmes pour qui justice sera refusée à jamais, c’est aussi déchirant. Incompréhensible. Exaspérant.

Sur plus de 500 femmes qui ont déclaré avoir été agressées sexuellement par Nassar, le médecin d’équipe de longue date pour USA Gymnastics et Michigan State, très peu étaient des olympiennes ou des athlètes de haut niveau. La plupart étaient des filles et des adolescents ordinaires qui adoraient simplement la gymnastique. Geddert a permis leur abus, ont-ils dit, en fournissant à Nassar un bureau dans son gymnase Twistars où il pourrait «soigner» les gymnastes.

Depuis près de cinq ans maintenant, ils se demandent ce que Geddert savait et ce qu’il voyait. Ce qui ne le concernait pas et ce qu’il a choisi d’ignorer.

Mais une seule des 24 accusations portées contre Geddert jeudi matin était liée à Nassar, un chef d’accusation de mensonge à la police. Le reste était le résultat de ses prétendues monstruosités. Les abus physiques, verbaux, émotionnels et, dans le cas d’un adolescent, sexuels qui ont poussé les gymnastes qui lui avaient été confiés à mourir de faim, à se blesser et, dans certains cas, à essayer de mettre fin à leurs jours.

« Ces accusations contre M. Geddert sont pour ses actes et les siens », a déclaré le procureur général adjoint Danielle Hagaman-Clark. « (Les accusations concernent) son comportement dans son gymnase lié à son entraînement. »

Geddert a été inculpé de 20 chefs d’accusation de traite des êtres humains, Nessel alléguant que son entraînement excessif équivalait à un travail forcé qui a causé des blessures à 19 athlètes, tous mineurs. Il y avait aussi deux chefs d’abus sexuel, un au premier degré et un au deuxième degré, impliquant un athlète âgé de 13 à 16 ans.

La dernière accusation contre Geddert était pour racket. La renommée et la renommée apportées à son gymnase par les athlètes qu’il a poussés sans relâche et traités si durement, ont allégué les procureurs, ont entraîné un gain financier pour Geddert.

Un procès, voire une découverte, aurait pu apporter des réponses de Geddert que les femmes recherchent depuis longtemps. C’était aussi un moyen de le tenir responsable, un moyen de montrer à l’homme qui les dépouillait de leur estime de soi et de leur estime de soi qu’il n’avait plus de pouvoir sur eux.

Dans la mort, Geddert n’a pas seulement échappé à ses responsabilités. Il a volé une dernière chose aux femmes à qui il avait déjà tant pris.

Suivez la chroniqueuse USA TODAY Sports Nancy Armour sur Twitter @nrarmour.