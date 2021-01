Alors que la NFL entre dans son dernier week-end, le jour connu sous le nom de Black Monday se profile.

Trois équipes – Houston, Atlanta et Detroit – ont déjà licencié leurs entraîneurs en chef, et d’autres chiffres suivront. Matt Nagy (Chicago), Anthony Lynn (Chargers), Doug Marrone (Jags), Adam Gase (Jets) et Doug Pederson (Philadelphie) semblent tous être sur la sellette. Et toutes les quelques années, une équipe semble lancer un tir surprise.

Pendant ce temps, la rumeur, qui a déjà commencé à monter progressivement, passera bientôt à la vitesse supérieure alors que les équipes commenceront à aligner des entretiens avec les candidats.

Voici un aperçu de 25 entraîneurs (par ordre alphabétique) considérés par beaucoup dans la ligue comme les principaux candidats à la considération d’entraîneur-chef cette intersaison.

Dennis Allen – Le coordinateur défensif des Saints possède 19 ans d’expérience d’entraîneur dans la NFL (trois en tant qu’entraîneur-chef à Oakland, 2012-14) et un ring du Super Bowl en tant qu’entraîneur secondaire à la Nouvelle-Orléans (2009). Il a dirigé le top 10 des défenses au cours de cinq des six dernières saisons.

Eric Bieniemy – Co-cerveau de l’une des attaques les plus puissantes, l’ancien porteur de ballon termine sa troisième saison en tant que coordinateur offensif de Kansas City et la 13e saison d’entraîneurs de la NFL au total. Bieniemy est considéré comme l’un des meilleurs candidats de cette intersaison.

Todd Bowles – Vétéran de la NFL depuis 21 ans, Bowles a quatre saisons d’expérience comme entraîneur-chef (Jets, 2015-18). Il a rejoint les Buccaneers de Tampa Bay en tant que coordinateur défensif en 2019, dirigeant une unité du top 5 au cours des deux dernières saisons. Bowles a joué neuf saisons dans la NFL en tant que demi défensif.

Joe Brady – L’un des plus jeunes candidats dans le domaine, Brady, 31 ans, s’est fait l’éloge dès la première saison en tant que coordinateur offensif des Panthers de la Caroline. Il a trois ans d’expérience comme entraîneur dans la NFL et cinq ans à l’université (William & Mary 2013-14, Penn State 2015-16, LSU 2019).

Jim Caldwell – Deux fois vainqueur du Super Bowl en tant que coordinateur offensif (Indianapolis et Baltimore) et finaliste du Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef (Indianapolis), Caldwell se classe parmi les candidats les plus expérimentés avec 18 saisons dans la NFL et 24 saisons universitaires à son actif. Le joueur de 65 ans est considéré comme un tuteur fort et un esprit offensif.

Romeo Crennel – Entraîneur-chef par intérim des Houston Texans, Crennel possède 38 ans d’expérience dans la NFL, en plus de 13 saisons universitaires. Le joueur de 73 ans a remporté trois Super Bowls en tant que coordinateur défensif des Patriots deux Super Bowls avec les Giants en tant que coordinateur défensif et coordinateur des équipes spéciales.

Brian Daboll – Daboll, âgé de 45 ans, a reçu des éloges pour son travail avec Josh Allen et l’attaque des Buffalo Bills, qui se sont tous deux améliorés régulièrement au cours des trois dernières saisons et se classent maintenant parmi les meilleures unités de la ligue. Daboll a sept saisons d’expérience de coordonnateur offensif et a passé 11 ans sous Bill Belichick en Nouvelle-Angleterre en tant qu’assistant défensif, entraîneur des receveurs et entraîneur des bouts serrés.

Matt Eberflus – Concluant sa troisième saison en tant que coordinateur défensif des Indianapolis Colts, Eberflus, âgé de 50 ans, compte 12 saisons dans la NFL (antérieurs en tant qu’entraîneur des secondeurs à Dallas et Cleveland) et 17 saisons universitaires à son actif.

Tony Elliott – En tant que coordinateur co-offensif / entraîneur des demi-offensifs à Clemson, Elliott a aidé les Tigers à remporter deux titres nationaux et est salué comme un esprit offensif innovant. Le joueur de 41 ans, qui a joué au receveur large à Clemson, a un total de 15 saisons universitaires.

James Franklin – L’entraîneur-chef de Penn State est sur les radars de la NFL depuis un certain temps; Pourtant, il est resté dans les rangs universitaires, concluant sa septième saison avec les Nittany Lions avant d’entraîner Vanderbilt pendant trois saisons avant cela.

Leslie Frazier – La défense de Buffalo a prospéré sous la direction de Frazier au cours des quatre dernières saisons, et ses 22 ans d’expérience dans la NFL, qui comprennent un passage d’entraîneur-chef avec les Vikings, un ring du Super Bowl en tant que membre du personnel de Tony Dungy à Indianapolis, et 11 saisons universitaires le font. attrayant.

Patrick Graham – Membre de l’arbre d’entraîneurs de Bill Belichick, Graham a attiré l’attention des décideurs de la NFL en tant qu’entraîneur-chef adjoint / coordonnateur défensif des Giants cette saison et coordonnateur défensif des Dolphins en 2019. Graham a passé sept saisons dans le personnel de Belichick et a remporté un Super Bowl en 2015 en tant qu’entraîneur des secondeurs.

Pep Hamilton – L’entraîneur / coordonnateur offensif des quarts de longue date mérite beaucoup de mérite pour le succès de Justin Herbert en tant que recrue des Chargers. Hamilton a une saison d’expérience d’entraîneur-chef avec les DC Defenders de la XFL.

Byron Leftwich – L’ancien quart-arrière de la NFL a bien intégré les rangs des entraîneurs. Après deux saisons en tant qu’entraîneur des quarts en Arizona, il a suivi Bruce Arians à Tampa Bay où il a occupé le poste de coordonnateur offensif ces deux dernières années.

Marvin Lewis – Lewis semble prêt pour un retour dans la NFL après avoir passé les deux dernières saisons au sein du personnel de l’État d’Arizona de Herm Edwards. En tant qu’entraîneur-chef des Bengals, Lewis a emmené son équipe aux séries éliminatoires sept des 16 saisons. Il a remporté un Super Bowl en tant que coordinateur défensif des Ravens en 2000.

Josh McDaniels – On s’attend à ce que le coordinateur offensif des Patriots suscite l’intérêt malgré le fait qu’il a quitté le poste d’entraîneur-chef des Colts il y a trois saisons. McDaniels a aidé les Patriots à remporter cinq victoires au Super Bowl au cours de ses 16 saisons à Foxborough.

Urbain Meyer – Gagnant de deux titres nationaux en Floride (2006, 2008) et d’un à Ohio State (2014), Meyer n’a pas été entraîneur depuis 2018, mais il semble toujours avoir son nom lié à des emplois de haut niveau dans la NFL. Certains initiés de la ligue remettent en question à la fois son aptitude et son intérêt pour le football professionnel, mais cela n’empêchera peut-être pas certaines équipes d’essayer.

Todd Monken – Le joueur de 54 ans a fait des allers-retours entre les matchs professionnels et universitaires au cours des 32 dernières années, le plus récemment en tant que coordinateur offensif en Géorgie après quatre saisons consécutives en tant que CO pour les Buccaneers (2016-18) et Browns (2019). .

Raheem Morris – L’entraîneur-chef par intérim des Falcons d’Atlanta se classe parmi les candidats les plus polyvalents dans le domaine. Il a trois saisons d’expérience en tant qu’entraîneur-chef (Tampa, 2009-11), ainsi que des arrières défensifs, un coordonnateur défensif, des receveurs larges et un coordonnateur de jeu de passes offensives sur son CV.

Greg Roman – Le coordinateur offensif des Ravens est reconnu pour sa créativité avec Lamar Jackson au cours des deux dernières saisons. Roman, un vétérinaire entraîneur de la NFL de 23 ans, a six saisons précédentes d’expérience en OC avec Buffalo et San Francisco.

Robert Saleh – Le coordinateur défensif de San Francisco figurera parmi les entraîneurs les plus recherchés du marché. Même cette année, avec ses meilleurs joueurs du prétendant au Super Bowl perdus sur blessure ou en agence libre, Saleh a toujours la défense des 49ers classée parmi les 10 premiers.

Brian Schottenheimer – Fils de l’entraîneur de longue date de la NFL, Marty Schottenheimer, Brian Schottenheimer a été le coordinateur offensif des Seahawks au cours des trois dernières saisons et a 10 saisons précédentes en tant qu’appel de jeu à son CV.

Arthur Smith – Le coordonnateur offensif des Titans, âgé de 38 ans, a remplacé Matt LaFleur, lorsqu’il est parti pour Green Bay il y a deux saisons, et n’a depuis élevé que l’unité du Tennessee. Les Titans de Smith se classent parmi les cinq premiers en verges et en points.

Steve Spagnuolo – Spags a aidé les Chiefs à remporter le Super Bowl lors de sa première saison en tant que coordinateur défensif. Il a également dirigé une défense victorieuse du Super Bowl avec les Giants (2007). Il a 21 ans d’expérience d’entraîneur dans la NFL, dont trois en tant qu’entraîneur-chef (Saint-Louis, 2009-11) et huit en tant que DC.

Mel Tucker – L’entraîneur-chef de l’État du Michigan possède 10 ans d’expérience dans la NFL en tant que coordonnateur défensif (Chicago, Jacksonville, Cleveland) et entraîneur des arrières défensifs (Cleveland). Il a été entraîneur-chef du Colorado avant de déménager dans l’État du Michigan cette saison.

