Ophelia Lovibond jouera Carrie Symonds dans le drame Covid-19

Ophelia Lovibond jouera Carrie Symonds dans le prochain drame sur la gestion par Boris Johnson de la crise des coronavirus.

Il a déjà été annoncé que Sir Kenneth Branagh jouera le premier ministre dans la série Sky This Sceptred Isle.

Une première image de Branagh dans le rôle montrait l’acteur de 60 ans aux cheveux blonds ébouriffés alors qu’il regardait, fronçant les sourcils, au loin.

Lovibond, également connue pour ses rôles dans Guardians Of The Galaxy et dans la série humoristique Feel Good, jouera la fiancée du premier ministre.

Simon Paisley Day, qui a récemment joué Douglas Carswell dans le drame télévisé Brexit, avec Benedict Cumberbatch, jouera Dominic Cummings.

Le drame en cinq parties retracera les événements au cours de la première vague de la pandémie mondiale et est basé sur le témoignage de première main de personnes de Downing Street, le ministère de la Santé, le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), les maisons de soins et hôpitaux, selon le diffuseur.

Le tournage a commencé pour la série, qui est dirigée par Michael Winterbottom.