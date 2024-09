Opeyemi Famakin et le grand prêtre de Cubana s’affrontent à propos du « burger au micro-ondes » devenu viral

Le célèbre critique gastronomique Opeyemi Famakin et le magnat du divertissement Cubana Chiefpriest ont déclenché un débat houleux sur les réseaux sociaux, suite à une vidéo virale présentant un « burger au micro-ondes » qui a divisé les gourmands.

La saga a commencé lorsque Opeyemi Famakin, connu pour ses critiques sans faille des cuisines locales et internationales, a publié sur sa page Instagram une critique détaillée d’un hamburger d’un restaurant appartenant à ChiefPriest qui, selon lui, avait été « cuit au micro-ondes ».

Bien que Famakin ait loué l’apparence et l’esthétique du restaurant, il a critiqué les pâtisseries pour être préparées à l’avance et cuites au micro-ondes, ce qui affecte leur qualité.

En réponse à l’avis, l’homme d’affaires a laissé un commentaire exprimant sa gratitude, en disant : « Merci de votre visite, Foodie. Je vous souhaite tout le meilleur ! »

Cependant, la situation a pris une autre tournure lorsque Famakin a accusé Cubana Chiefpriest de l’avoir menacé à cause de sa critique, partageant des captures d’écran de leurs conversations pour étayer ses affirmations.

Dans sa légende, Famakin a exprimé sa crainte pour sa sécurité et son désir de quitter l’État d’Imo, déclarant : « Je reconnais une menace quand j’en vois une, je suppose qu’il est temps de quitter l’État d’Imo dès que possible. Si quelque chose m’arrive pendant que je suis ici, eh bien, vous savez à qui vous adresser. J’aime la façon dont il a été poli dans la section des commentaires pour que le monde entier puisse le voir et le ton était différent dans mes DM. »

En réponse, le chef religieux de Cubana, jeudi, s’est rendu sur son compte Instagram, accusant Famakin d’avoir demandé au personnel de service de réchauffer les hamburgers et se demandant pourquoi il ne leur avait pas simplement demandé de ne pas le faire.

La célébrité a partagé des images de vidéosurveillance avec la légende suivante : « Vous leur avez demandé de faire cuire le hamburger au micro-ondes pour vous. Vous êtes resté là et vous avez attendu qu’ils le fassent, puis vous vous êtes retourné pour vous asseoir et maintenant vous l’utilisez pour du contenu.

« Si vous n’aimez pas les hamburgers cuits au micro-ondes, pourquoi ne les avez-vous pas arrêtés ? Vous êtes plutôt resté là à chier le reste de votre contenu en attendant qu’ils réchauffent le hamburger comme demandé. Je pensais que sa critique était honnête et je l’ai appréciée… puis je suis allé critiquer mon personnel, mais ils m’ont dit qu’il leur avait demandé de le faire et qu’il avait appuyé ses propos avec des vidéos. »

L’événement a depuis suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux.

Je suis déçu d’apprendre que le grand prêtre de Cubana aurait menacé de mort Opeyemi Famakin à cause d’une critique négative du restaurant de son fils à Owerri. Personne ne mérite d’être intimidé ou persécuté pour avoir partagé son opinion honnête. — LA LUMIÈRE☄ (@iamcazo) 12 septembre 2024