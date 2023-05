Opérations de sauvetage en cours après l’effondrement partiel d’un immeuble à Davenport, Iowa

DAVENPORT, Iowa (AP) – Des opérations de sauvetage étaient en cours dimanche soir après qu’une partie d’un immeuble s’est effondré dans la ville de Davenport, dans l’est de l’Iowa. Les autorités n’ont pas précisé si quelqu’un avait été tué.

Les autorités ont déclaré que des personnes avaient été soignées pour des blessures sur les lieux, mais n’ont pas précisé combien.

Les secours ont été appelés sur les lieux peu avant 17 heures dimanche. Les équipes de pompiers ont secouru sept personnes et escorté plus d’une douzaine d’autres hors du bâtiment lors de leur intervention initiale, a déclaré le chef des pompiers de Davenport, Michael Carlsten, lors d’une conférence de presse.

Carlsten a déclaré que l’arrière du complexe d’appartements de six étages s’était effondré et s’était séparé du bâtiment, qui abrite des appartements aux étages supérieurs et des entreprises au rez-de-chaussée.

Les autorités ont découvert une fuite de gaz après l’effondrement, a déclaré Carlsten, tandis que de l’eau avait également fui à travers les étages de la structure.

Les premiers intervenants étaient toujours à la recherche de personnes portées disparues dimanche. La stabilité du bâtiment était une préoccupation à la suite d’effondrements secondaires alors que les sauveteurs étaient sur les lieux, a déclaré Carlsten.

« Notre objectif est le sauvetage en ce moment », a déclaré le maire de Davenport, Mike Matson, lors d’une conférence de presse.

« C’est une scène active. Nous continuerons à travailler, continuerons à évaluer, dans le seul but d’essayer de trouver des gens et d’essayer de les faire sortir », a déclaré Matson, ajoutant qu’il avait parlé avec le gouverneur Kim Reynolds, qui a offert son aide.

Le service de police de Davenport a demandé aux gens d’éviter le centre-ville après l’effondrement.

Une zone de réunification établie à l’église St. Anthony sur la rue Main était desservie par le personnel de la Croix-Rouge, a déclaré Carlsten.

La cause de l’effondrement n’était pas connue dans l’immédiat.

Rich Oswald, directeur du développement et des services de quartier de la ville de Davenport, a déclaré lors d’une conférence de presse que des travaux étaient en cours à l’extérieur du bâtiment au moment de l’effondrement.

Des rapports faisant état de briques tombant du bâtiment plus tôt cette semaine faisaient partie de ces travaux et le propriétaire du bâtiment avait un permis pour le projet, a déclaré Oswald.

Le Quad-City Times a rapporté que Robert Robinson, un résident du deuxième étage, était sorti et était revenu alors que les alarmes se déclenchaient dans le bâtiment.

« Lorsque nous avons commencé à rentrer, les lumières se sont éteintes », a-t-il déclaré au journal. « Tout d’un coup, tout le monde a commencé à courir en disant que le bâtiment s’était effondré. Je suis content que nous soyons descendus quand nous l’avons fait.

Robinson et sa petite amie ont pu descendre l’ascenseur juste à temps, a-t-il déclaré.

« C’est horrible », a-t-il dit. « Nous n’avons nulle part où aller. Rien à manger. »

Tadd Machovec, un entrepreneur de Davenport, a déclaré au journal qu’il était à l’intérieur pour installer une poutre de support lorsque le bâtiment s’est effondré.

Certaines personnes dans la région ont déclaré que le bâtiment avait eu des problèmes. Les responsables de la ville ont déclaré dimanche qu’ils avaient reçu plusieurs plaintes de résidents concernant les réparations nécessaires.

Jennifer Smith, copropriétaire de Fourth Street Nutrition, a déclaré avoir appris l’explosion par son mari, qui travaille pour Mid-American Energy.

«Il était de garde et a été appelé pour l’explosion d’un bâtiment au centre-ville. Nous n’avions aucune idée que c’était notre immeuble », a-t-elle déclaré. «Cela semble mauvais, mais nous appelons la ville et déposons des plaintes depuis décembre. Notre salle de bain s’est effondrée en décembre.

Smith a déclaré que les dégâts d’eau étaient apparents depuis qu’ils avaient emménagé dans leur espace en hiver. Le copropriétaire de l’entreprise, Deonte Mack, a déclaré que des équipes de pompiers étaient dans le bâtiment pas plus tard que jeudi pour une inspection.

« Les locataires nous ont dit que le bâtiment allait s’effondrer », a déclaré Smith.

Le Quad-City Times a rapporté que le bâtiment appartient à Andrew Wold. Un numéro de téléphone fonctionnel pour Wold n’était pas immédiatement disponible dimanche soir et les tentatives pour le joindre pour un commentaire ont été infructueuses.

Près de 20 permis ont été déposés en 2022 pour des réparations de bâtiments, principalement pour des problèmes de plomberie ou d’électricité, selon le bureau de l’évaluateur du comté.

