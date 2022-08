Opération policière en cours à Montréal-Est

Des dizaines d’agents de la police de Montréal (SPVM) sont dans l’est de la ville vendredi matin dans le cadre d’une opération en lien avec une récente fusillade.

« Cette opération est en cours et liée aux événements par balles survenus à Rivière-des-Prairies », a confirmé Véronique Comtois, porte-parole de la police de Montréal. “Pour ne pas nuire à l’opération, aucune autre information ne sera donnée.”

Cela survient après que des coups de feu ont été tirés un peu avant minuit jeudi soir sur le boulevard Maurice-Duplessis, près de la 27e Avenue.

Les policiers ont trouvé une femme de 25 ans blessée sur les lieux. Ses blessures ne sont pas considérées comme mettant sa vie en danger.

Selon la police, quatre suspects, tous des hommes, se sont enfuis dans une voiture et ont été poursuivis par la police. Le véhicule des suspects s’est écrasé sur Broadway Ave. Deux des suspects, âgés de 18 et 23 ans, ont été arrêtés immédiatement, a indiqué la police, tandis que les deux autres hommes ont réussi à s’échapper et sont considérés comme armés et dangereux. Les suspects qui ont été arrêtés devraient être interrogés par les enquêteurs plus tard vendredi.

Le véhicule des suspects s’est écrasé sur l’avenue Broadway à Rivière-des-Prairies lors d’une poursuite policière. (Kelly Greig/Nouvelles de CTV)

La police dit qu’elle n’est pas sûre de l’emplacement de l’un des suspects, mais pense que l’autre se cache dans la région, ce qui a déclenché l’opération policière en cours. Ils disent que personne n’a été blessé dans l’accident et qu’une arme à feu a été découverte sur le site de l’accident.

Comtois décrit la situation comme dangereuse, mais précise qu’il n’y a aucun tireur actif sur les lieux.

Une fusillade à Rivière-des-Prairies a fait une femme blessée. (Cosmo Santamaria/CTV News)

Manuel Couture, porte-parole du SPVM, a indiqué que des équipes tactiques des corps policiers locaux et provinciaux sont à la recherche du suspect. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) participe également à l’opération.

“La principale chose que nous croyons, c’est que cette personne est impliquée dans une fusillade et nous ne voulons prendre aucun risque avec la sécurité de la population et la sécurité de nos policiers. Lorsque nous avons l’information qu’un suspect est peut-être armé pour un périmètre, il est normal d’effectuer un grand périmètre », a déclaré Couture.

La police demande à la population d’éviter une grande zone commerciale et industrielle de Montréal-Est, du boulevard Henri-Bourassa au nord, de l’autoroute métropolitaine au sud, de la rue Broadway à l’ouest et de l’avenue Marien à l’est.

On ne sait pas combien de temps la zone restera interdite. L’unité canine est également sur place.