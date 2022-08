Opération offensive ukrainienne en cours à Kherson sous contrôle russe alors que les frappes sur les décharges de munitions « affaiblissent l’ennemi » | Nouvelles du monde

Les forces ukrainiennes ont lancé une opération offensive contre les troupes russes dans la région de Kherson – une partie clé du sud de l’Ukraine occupée par la Russie, ont déclaré deux sources ukrainiennes à Sky News.

Il y a eu des attentes croissantes que ukrainien les troupes prévoyaient de lancer une opération pour reprendre Kherson, qui était la première capitale régionale que la Russie a saisie de l’Ukraine au début de l’invasion.

La première source a déclaré: “L’opération ukrainienne à Kherson a commencé.”

La source a déclaré que les forces armées ukrainiennes avançaient et forçaient la partie russe « à reculer de leurs positions ».

Image:

Un camion blindé de troupes pro-russes est stationné à Kherson en juillet



Une deuxième source a déclaré que la poussée se déroulait depuis plusieurs directions dans la région de Kherson.

“Nous avons commencé l’offensive dans quelques directions. Nous ne pouvons pas donner trop de détails sur cette opération mais elle a commencé”, a déclaré la deuxième source.

La porte-parole du Commandement Sud, Natalia Humeniuk, a confirmé l’offensive lors d’un point de presse et a déclaré qu’elle incluait la région de Kherson, selon des citations du radiodiffuseur ukrainien Suspilne.

Elle a déclaré que l’Ukraine avait frappé plus de 10 décharges de munitions la semaine dernière, et qu’elles avaient « incontestablement affaibli l’ennemi ».

Elle a refusé de donner des détails exacts sur la contre-offensive, affirmant russe les forces du sud de l’Ukraine sont restées “plutôt puissantes”.

“La contre-offensive est déjà en cours depuis un certain temps (dans le sens) d’épuiser l’ennemi et de ne pas lui donner l’occasion d’avancer”, a déclaré Mme Humeniuk à Suspilne, ajoutant que la phase offensive de celle-ci avait commencé lundi.

Mais le gouverneur de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée à la Russie, Sergei Aksyonov, a rejeté son annonce comme “un autre faux de la propagande ukrainienne”.

Kherson : Une ville dans la peur



Cependant, un tweet du Stratcom Center du gouvernement ukrainien a déclaré: “Les forces armées ukrainiennes ont franchi la première ligne de défense des occupants près de Kherson.

“Ils pensent que l’Ukraine a une réelle chance de récupérer ses territoires occupés, surtout compte tenu de l’utilisation très réussie d’armes occidentales par l’armée ukrainienne.”

Le bureau présidentiel ukrainien a signalé de violents combats et de multiples frappes ukrainiennes dans la région de Kherson, dont la plupart est occupée par les Russes.

La stratégie ukrainienne s’est concentrée sur la destruction de quatre ponts que les forces russes doivent tenir pour approvisionner Kherson, à l’extrémité sud du fleuve Dnipro.

Il s’agit d’une équipe de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies – l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) – qui s’est rendue en Ukraine pour inspecter la plus grande centrale nucléaire d’Europe, qui a été capturée par les forces russes au début de l’invasion mais toujours dirigée par des travailleurs ukrainiens.

"Le personnel a été torturé" dans une centrale nucléaire ukrainienne



Moscou et Kyiv se sont mutuellement accusés d’avoir effectué des bombardements près de la centrale électrique de Zaporizhzhia, craignant qu’il n’y ait une fuite radioactive.

Les experts de l’AIEA devant arriver plus tard cette semaine, l’agence a tweeté que la mission examinerait les dommages physiques, évaluerait les conditions du personnel et “déterminerait la fonctionnalité des systèmes de sûreté et de sécurité”.

Il « effectuerait également des activités de garanties urgentes », une référence au suivi des matières nucléaires.

Des responsables installés par la Russie ont déclaré lundi qu’une frappe de missile ukrainien avait percé un trou dans le toit d’un dépôt de carburant de l’usine.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient abattu un drone ukrainien qui tentait d’attaquer la centrale électrique, selon les agences de presse russes.

Il a signalé qu’il n’y avait pas eu de dommages graves et que les niveaux de rayonnement étaient normaux.

L’ONU, les États-Unis et l’Ukraine ont appelé au retrait de l’équipement et du personnel militaires russes du complexe afin qu’il ne soit pas une cible – mais le Kremlin a insisté sur le fait que ses troupes ne partiraient pas.

Le Kremlin a également déclaré que la mission de l’AIEA était “nécessaire” et a exhorté la communauté internationale à faire pression sur l’Ukraine pour réduire les tensions militaires à l’usine.