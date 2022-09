Opération London Bridge : le plan après la mort de la reine Elizabeth

Ce n’est pas tous les jours qu’un monarque britannique en service meurt. Il doit y avoir un plan. Et ainsi, avec la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans jeudi, l'”Opération London Bridge” tant attendue est entrée en action.

Le plan pas si secret n’a jamais été officiellement publié, bien que des versions de celui-ci aient été divulguées à plusieurs reprises au fil des ans. Il est conçu pour garantir non seulement que la nouvelle de la mort de la reine soit annoncée de manière digne et que sa mémoire soit commémorée, mais également pour assurer le maintien du trône royal en tant que chef de l’État britannique.

Selon la procédure prévue, après la mort du monarque britannique, son remplaçant prend immédiatement le relais. Cela signifie qu’après la mort de la reine Elizabeth II jeudi, son fils, le prince Charles, est automatiquement devenu monarque – et dans son cas, il est devenu le roi Charles III.

Pour la BBC, diffuseur financé par l’État, la procédure est compliquée. La nouvelle devrait être annoncée de manière prudente et sombre, les hôtes portant du noir pour souligner l’importance de ce qui s’est passé. Une alarme pour les urgences nationales, rarement utilisée, se déclenchera dans les bureaux.

L’animateur vétéran Jeremy Paxman a écrit que dans les années 1970 et 1980, les journalistes devaient venir un week-end tous les six mois pour suivre la procédure de décès d’Elizabeth. “De longs ensembles de directives ont été produits et laminés en plastique”, a écrit Paxman dans son livre “On Royalty”.