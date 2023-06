Opération en cours : chronologie du sous-marin de la tournée Titanic d’OceanGate et mission de sauver son équipage

La nouvelle de la disparition du sous-marin d’OceanGate Expedition a explosé lundi alors que les garde-côtes américains et canadiens sont entrés en action avec des missions de recherche et de sauvetage.

Voici la chronologie de la disparition du submersible Titan d’OceanGate lors de sa descente vers l’épave du Titanic.

17 JUIN : Le milliardaire britannique Hamish Harding, l’un des touristes à bord du sous-marin disparu, publie sur Facebook un jour avant que le sous-marin ne commence sa descente.

« En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023 », a écrit Harding. « Une fenêtre météo vient de s’ouvrir et nous allons tenter une plongée demain. . Nous avons commencé à naviguer depuis St. Johns, Terre-Neuve, Canada hier et prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4 heures du matin demain matin. D’ici là, nous avons beaucoup de préparatifs et de briefings à faire.

18 JUIN : Harding monte à bord du submersible aux côtés de l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood, 48 ans, et de son fils Sulaiman Dawood, 19 ans. Le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, monte également à bord du submersible, ainsi qu’un pilote d’OceanGate dont l’identité n’a pas été confirmée.

De manière critique, l’équipage est scellé dans le véhicule avec 17 boulons, et il ne peut pas être ouvert de l’intérieur. L’engin a suffisamment d’oxygène stocké pour maintenir l’équipage en vie pendant 96 heures.

Le Titan quitte ensuite le vaisseau-mère Polar Prince dimanche matin et commence sa descente sur l’épave du Titanic. Le navire perd le contact avec le submersible 1 heure et 45 minutes après le début de la plongée.

19 JUIN : À une heure inconnue, OceanGate sonne l’alarme du Polar Prince que le submersible a disparu.

Immédiatement, l’US Coast Guard Northeast détourne un avion C-130 déjà dans la zone pour commencer à rechercher la surface de l’océan. Le Titan est conçu pour remonter automatiquement à la surface en cas de panne technique. S’il est en surface, les sauveteurs doivent l’atteindre dans la fenêtre de 96 heures pour desceller le véhicule et libérer l’équipage.

Une défaillance peut avoir fait que le véhicule est resté coincé sous l’eau. Le centre de coordination de sauvetage d’Halifax au Canada livre également un avion P8-Poséidon, capable de larguer des bouées sonar capables de rechercher sous l’eau.

Les garde-côtes américains et canadiens envoient également plus d’avions dans la zone de recherche, située à 900 milles au large de la côte nord-est des États-Unis.

Pendant ce temps, le beau-fils de Harding, Brian Szasz, confirme que Harding est à bord du submersible dans une déclaration sur les réseaux sociaux.

20 JUIN: Les sauveteurs ont cherché pendant environ 48 heures et ont parcouru 10 000 milles carrés d’océan, sans aucun signe du submersible manquant.

Engro Corp. confirme que Dawood et son fils sont à bord du submersible en plus de Harding. OceanGate confirme également que le PDG Rush est à bord.

« Tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que le contact a été perdu avec leur engin submersible », écrivait Engro à l’époque. « Il y a peu d’informations disponibles au-delà de celles que nous connaissons, et nous demandons humblement que la spéculation et la théorisation soient évitées. »

Pendant ce temps, les efforts de sauvetage se poursuivent alors que la Garde côtière américaine fait appel à la fois à la marine américaine et au secteur privé pour obtenir de l’aide. Un navire commercial de pose de canalisations arrive dans la région. Les sauveteurs espèrent que cela leur permettra de rechercher des profondeurs allant jusqu’à 3 800 mètres après une nuit infructueuse.

20 JUIN, 13 h HE : La Garde côtière américaine offrira une mise à jour sur les derniers efforts de sauvetage.