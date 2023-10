L’Opération Elf Action, anciennement connue sous le nom de Mendota Toys for Tots, propage l’esprit des fêtes à Mendota en offrant une assistance aux familles dans le besoin.

L’initiative, sous la direction des ambassadeurs de la Chambre de commerce de la région de Mendota et du Community Health Partnership of Illinois, tend la main pour garantir aux enfants un Noël mémorable. L’Opération Elf Action vise à rendre Noël plus lumineux pour les familles de Mendota en garantissant qu’aucun enfant ne se passe de jouets et de vêtements pendant cette période des fêtes.

Les familles du district scolaire 289 de Mendota qui pourraient avoir besoin d’un peu de soutien supplémentaire pendant la période des fêtes sont encouragées à participer à ce programme. Cela inclut les familles dont les enfants d’âge scolaire fréquentent les écoles de Mendota ou y sont éligibles, ainsi que les enfants d’âge préscolaire de la région de Mendota.

Pour bénéficier de cette aide, les familles doivent posséder une carte Medicaid de l’État de l’Illinois répertoriant leurs enfants. De plus, au moins un parent doit s’inscrire en personne au bureau du Partenariat pour la santé communautaire, 1009 Main St. à Mendota.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez répondez aux critères, contactez le CHP pour vous impliquer dans ce programme de vacances.

L’inscription à l’Opération Elf Action se fera entre 10 h et 17 h les 25 octobre, 1er et 8 novembre.

Pour toute demande de renseignements ou de plus amples informations, appelez le bureau du CHP au 815-539-6124, poste 21. 235.

La Chambre de commerce de la région de Mendota est également joignable au 815-539-6507.