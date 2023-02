« Opération Dost » : l’Inde met tout en œuvre pour aider la Turquie et la Syrie à secouer le séisme

L’Inde envoie un hôpital de campagne, des médicaments, des équipes de secours en Turquie et en Syrie frappées par le tremblement de terre dans le cadre de “l’opération Dost”, a tweeté mercredi le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar.

Le séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi alors que les gens dormaient, aplatissant des milliers de structures, piégeant un nombre inconnu de personnes et affectant potentiellement des millions de personnes.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le temps presse pour les milliers de blessés et ceux qui craignent encore d’être piégés. Le nombre de morts du tremblement de terre est passé à 9 500.

“Chaque jour, nous voyons des hauts et des bas dans les situations géopolitiques, mais l’Inde entretient des relations stables avec les pays. Conformément à notre politique de” Vasudaiva Kutumbakam “- l’Inde représente pour toujours l’humanité”, a déclaré M. Jaishankar à l’agence de presse ANI aujourd’hui, interrogé sur le soutien à la Turquie malgré Différences de New Delhi avec Ankara.

Un quatrième avion C17 de l’armée de l’air indienne transportant des secours aux victimes du tremblement de terre en Turquie a atterri à Adana aujourd’hui.

Le matériel de secours étant chargé sur des avions indiens

“Le quatrième avion @IAF_MCC part pour la Turquie avec le reste de l’hôpital de campagne. Cela comprend 54 membres de l’équipe médicale de l’armée indienne ainsi que du matériel médical et autre pour établir l’installation”, a tweeté le porte-parole du ministère des Affaires extérieures, Arindam Bagchi.

Sous #OperationDostl’Inde envoie des équipes de recherche et de sauvetage, un hôpital de campagne, du matériel, des médicaments et des équipements en Turquie et en Syrie. Il s’agit d’une opération en cours et nous publierons des mises à jour. pic.twitter.com/7YnF0XXzMx — Dr S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 8 février 2023

La Turquie a qualifié l’Inde de “dost” pour sa générosité à fournir des fonds au pays après que le tremblement de terre a causé des destructions massives.

L’ambassadeur de Turquie en Inde, Firat Sunel, a remercié New Delhi et a déclaré : “Un ami dans le besoin est vraiment un ami”.

“Dost” est un mot courant en turc et en hindi… Nous avons un proverbe turc : “Dost kara gunde belli olur” (un ami dans le besoin est vraiment un ami). Merci beaucoup l’Inde », a déclaré l’ambassadeur.

L’Inde a décidé d’envoyer immédiatement des équipes de recherche et de sauvetage de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe, des équipes médicales et du matériel de secours en Turquie, conformément aux instructions du Premier ministre Narendra Modi d’offrir toute l’assistance possible au pays le premier jour.

Des dizaines de pays, dont les États-Unis, la Chine et les États du Golfe, se sont engagés à aider, et des équipes de recherche ainsi que des fournitures de secours ont commencé à arriver par voie aérienne.

Une tempête hivernale a aggravé la misère en rendant de nombreuses routes – dont certaines endommagées par le tremblement de terre – presque impraticables, entraînant des embouteillages qui s’étendent sur des kilomètres dans certaines régions.

La frontière turco-syrienne est l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

Le tremblement de terre de lundi était le plus important que la Turquie ait connu depuis 1939, lorsque 33 000 personnes sont mortes dans la province orientale d’Erzincan.