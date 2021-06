Opération de sauvetage en cours alors que le bâtiment de Mumbai s’effondre après la première averse de mousson, faisant 11 morts et de nombreux blessés (VIDEO)

« Extrêmement peiné ! Mes pensées vont aux familles des victimes qui ont perdu leurs proches… Nous exprimons notre plein soutien aux efforts de sauvetage en cours sur le site de la tragédie », Le ministre de l’État du Maharashtra, Aslam Shaikh mentionné dans un tweet jeudi matin, partageant une vidéo de l’opération de sauvetage.

L’officier supérieur Dilip Sawant a déclaré qu’au moins 18 personnes avaient déjà été extraites des décombres. « La police mènera une enquête appropriée et prendra des mesures supplémentaires », a-t-il déclaré aux médias locaux.

Des témoins oculaires disent qu’un bâtiment de deux étages s’est effondré sur de petites structures autour de lui ; d’autres agences médiatiques affirment que le bâtiment avait quatre étages.

Les rapports suggèrent que le bâtiment s’est effondré vers 22h30 mercredi soir après la première averse de la mousson. Jusqu’à présent, 11 personnes ont été déclarées mortes, dont huit enfants. Les médias locaux affirment que jusqu’à 17 personnes ont été blessées et que les personnes nécessitant des soins supplémentaires ont été emmenées dans un hôpital local.

Les autorités ont ordonné l’évacuation d’autres bâtiments jugés à risque dans la région. Des incidents plus mineurs, notamment l’effondrement de murs, ont été enregistrés autour de la ville, et de nouvelles pluies et vents violents sont attendus dans les prochains jours. La ville est en état d’alerte élevé, car les pluies ont provoqué l’engorgement de plusieurs zones.

En mai, le cyclone Tauktae a frappé la baie de Bombay et la ville de Mumbai avant de toucher terre au Gujarat.

