Opération de recherche majeure après trois morts dans une explosion «dévastatrice» dans une station-service en Irlande | Nouvelles du monde

Une importante opération de recherche se poursuit après que trois personnes ont été tuées dans une explosion dans une station-service de Co Donegal, en Irlande.

L’explosion s’est produite vendredi juste après 15 heures à la station-service Applegreen à la périphérie de Creeslough, où une opération de recherche se poursuit avec l’aide de chiens renifleurs.

Les photos montraient un certain nombre de voitures endommagées par des débris, ce qui semble être un immeuble derrière le parvis ayant été en grande partie détruit.

Les efforts de recherche se sont poursuivis à la recherche d’autres personnes craignant de disparaître et la grande opération d’intervention d’urgence, impliquant des premiers intervenants des deux côtés de la frontière irlandaise, devait se poursuivre toute la nuit.

Parmi les personnes rassemblées sur les lieux alors que les chiens renifleurs travaillaient dans les décombres se trouvaient des proches de personnes qui se seraient trouvées dans le bâtiment à ce moment-là.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a déclaré que c’était “les jours les plus sombres” pour le Donegal et l’Irlande.

“Mes pensées et mes prières vont aujourd’hui à ceux qui ont perdu la vie et aux blessés dans l’explosion dévastatrice de Creeslough”, a déclaré le Taoiseach.

“Je souhaite exprimer mes plus sincères condoléances à leur famille, à leurs amis et à toute la communauté de Creeslough, en ces jours les plus sombres pour Donegal et tout le pays.

“Les habitants de cette île seront engourdis par le même sentiment de choc et de dévastation totale que les habitants de Creeslough face à cette tragique perte de vie.

“Je tiens à remercier tous les membres des services d’urgence, de tout le Nord-Ouest et de l’Irlande du Nord, qui ont réagi si rapidement sur les lieux, et qui travaillent toute la nuit dans des circonstances extrêmement traumatisantes.”

La police irlandaise, An Garda Siochana, a déclaré: “Pour le moment, An Garda Siochana peut confirmer qu’il y a eu trois morts à la suite de cet incident grave.

“Cela continue d’être une opération en cours et An Garda Siochana n’est pas en mesure de fournir plus d’informations sur les victimes pour le moment.”

“Tout le monde est complètement engourdi ici”

Le conseiller John O’Donnell a déclaré plus tôt à Sky News: “C’est très, très difficile ici dans un petit village rural.

“Tout le monde est complètement engourdi ici – nous sommes juste sous le choc.”

Un porte-parole de l’hôpital universitaire de Letterkenny a déclaré peu après l’explosion qu’il “fait face à un incident grave, avec plusieurs blessés nécessitant une attention immédiate”.

“L’hôpital est passé à Major Emergency Standby alors qu’il traite cet incident.

“Nous appelons le public à ne pas se rendre au service des urgences à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence.”

Le détaillant Forecourt Applegreen a confirmé qu’il y avait eu un “incident grave” dans l’un de ses magasins exploités par un concessionnaire.

“C’est quelque chose qui est ton pire cauchemar”

TD Pearse Doherty a déclaré que des personnes étaient toujours piégées dans le bâtiment vendredi soir alors que les services d’urgence travaillaient pour enlever les décombres de la zone.

Il a déclaré à RTE News: “C’est quelque chose qui est votre pire cauchemar. C’est un village calme, un village très uni, c’est le seul magasin de la ville.

“Il a traversé ce bâtiment, et c’était un endroit très fréquenté à ce moment-là.”

M. Doherty a déclaré que cela avait laissé “un nuage très, très sombre” sur la communauté.

Il a déclaré: “Des prières silencieuses sont récitées, des personnes sont toujours bloquées dans le bâtiment et les services d’urgence font tout ce qu’ils peuvent pour enlever les décombres, et des personnes sont transportées par avion vers nos hôpitaux de la région.

“C’est juste calme, c’est surréaliste. Les gens s’accrochent à l’espoir, s’accrochent pour entendre des nouvelles, des nouvelles positives venant des services d’urgence.”

Le vice-Premier ministre irlandais Leo Varadkar a qualifié l’incident de “tragique”.

Dans un message sur Twitter, M. Varadkar a écrit: “Des terribles nouvelles de Donegal ce soir. Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par les événements tragiques et aux services d’urgence qui répondent.”

Les habitants ont été priés de rester à l’écart du secteur.