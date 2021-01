Boris Johnson – Jessica Taylor / Parlement britannique

Boris Johnson a secrètement ordonné aux fonctionnaires de retirer les références à l’Union européenne de dizaines de milliers de lois pour empêcher les travaillistes d’annuler le Brexit après les prochaines élections générales dans un plan connu par certains à Whitehall sous le nom d ‘«opération Bleach».

Les responsables ont été chargés de feuilleter les réglementations et les instruments réglementaires (IS) couvrant les 40 ans d’adhésion du Royaume-Uni à l’UE afin que le Brexit soit cimenté dans le droit britannique et ne puisse pas être facilement annulé par un futur gouvernement.

La nouvelle intervient quelques jours à peine après que le groupe de recherche européen des députés conservateurs, dans son verdict sur l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit, a averti que les ministres devraient être « robustes » en veillant à ce que la Grande-Bretagne ne soit pas progressivement réassimilée à l’influence de Bruxelles par les futures administrations.

La semaine dernière, l’ancienne ministre de l’ombre travailliste Rosie Duffield a déclaré que la majorité des députés travaillistes étaient «désespérés de rejoindre» l’UE «dans le cœur», ajoutant que les députés travaillistes avaient voté pour l’accord de Boris Johnson «le cœur lourd» et «n’avaient pas abandonné». »Sur l’adhésion à l’UE.

Afin de garantir que le Brexit ne puisse pas être dénoué, le Premier ministre a confié à une équipe de 20 fonctionnaires le projet qui a été qualifié d ‘«opération Bleach» par certains initiés.

Les fonctionnaires, selon une source, «examinent comment nous pouvons nettoyer notre cadre législatif des références au droit de l’UE, à tout type d’impact du droit de l’UE. Ce sera une tâche gigantesque car il y a des milliers de textes législatifs – des textes réglementaires, des règlements; ce genre de chose. »

Les ministres ont déclaré qu’ils étaient dans une course contre la montre pour s’assurer que les changements soient apportés avant la prochaine élection générale, prévue en 2024, quand un gouvernement travailliste pourrait essayer de resserrer les liens entre Londres et Bruxelles.

Un ministre a déclaré: « C’est au gouvernement de le faire – si un futur gouvernement travailliste ne le fera pas. »

Un autre ministre a ajouté: «La peur que les gens ont n’était pas que nous ayons un autre référendum, mais il y aurait un lent fluage, faisant référence aux décisions de justice.

« Les gens l’ont voulu pour que s’il y avait un changement de vue de la part des futurs gouvernements, à tout le moins cela ne puisse pas passer inaperçu. »

Les ministres veulent également s’assurer qu’aucun libellé ou nomenclature dans les lois ne conduira les juges qui la lisent à se référer à des décisions de la Cour européenne de justice qui pourraient conduire à l’application de la jurisprudence de l’UE au Royaume-Uni par la porte dérobée.

Le travail avait commencé avec le traité de retrait de l’UE, qui «évite soigneusement l’utilisation de la terminologie de l’UE, pour utiliser davantage de termes de droit international».

Un exemple était la façon dont le traité devait remplacer des termes favorables à l’UE comme «aide d’État» par «système de subventions» qui est plus couramment utilisé à l’Organisation mondiale du commerce.

Le Cabinet Office aurait coordonné le travail qui a été en grande partie réalisé par les différents départements.

Un deuxième ministre a déclaré: « Le nombre d’ES et de changements est élevé. Tout ce qui est important devra passer par les Communes à un moment donné. Il reste encore un certain nombre d’ES à passer. Mais toutes les choses importantes sont faites. «

Le ministre a ajouté: « Il y a pas mal de travail qui a été fait. Il y a peut-être des exercices de rangement. L’exercice a été fait, mais peut-être que tous les changements n’ont pas été apportés. »

HM Treasury a tenté de remplacer les termes de l’UE par ceux du Royaume-Uni avant les dernières élections lors d’un vote à la Chambre des communes, mais cette décision a été rejetée par les rebelles conservateurs et les travaillistes.

Mark François, président de l’ERG a déclaré: «En 2016, le mouvement eurosceptique a commis une erreur fondamentale, lorsque nous nous sommes détendus après le référendum, pensant que nous avions gagné.

«En revanche, les ardents restes ont redoublé d’efforts et, après beaucoup de chicanes parlementaires, ont failli renverser le résultat.

«Nous ne devons jamais répéter notre grave erreur et toujours rester vigilants contre toute tentative de rejoindre, en particulier d’un Parti travailliste, dirigé par un Reste dans l’âme.

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: «Nous avons repris le contrôle total de nos lois et avons mis en place la législation critique avant le 31 décembre 2020 pour soutenir la transition et garantir un statut fonctionnel.

« Le Royaume-Uni peut désormais réglementer de manière plus innovante et plus efficace qui convient à l’économie britannique et aux entreprises britanniques sans être lié par les règles de l’UE. »