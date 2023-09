Opera San Jose ouvre sa 40e saison sur une bonne note

Opera San Jose a levé le rideau de sa 40e saison en grande pompe samedi soir dernier, avec un élégant dîner d’anniversaire qui aurait été à la hauteur des attentes de la défunte fondatrice de la compagnie, Irene Dalis.

Le dîner organisé par le Conseil émérite de l’Opera San Jose à Il Fornaio du Westin San Jose – toujours l’hôtel Sainte Claire pour cette foule – comprenait un certain nombre d’employés, d’artistes et de supporters des quatre décennies de la compagnie, y compris l’ancien directeur général de l’Opera San Jose, Larry. Hancock, Joseph Marcheso, directeur musical de l’Opéra de San Jose, Barbara Day Turner, directrice musicale de l’Orchestre de chambre de San Jose, Susan Gundunas, Stephen Guggenheim, Sandra Rubalcava-Bengochea et Christopher Bengochea.

De là, nous nous sommes rendus au California Theatre pour la représentation d’ouverture de « Roméo et Juliette », une adaptation française de la tragédie classique de Shakespeare de Charles Gounod que l’Opéra de San José n’avait pas présentée depuis deux décennies. La production convaincante a été présentée par le maire de San Jose, Matt Mahan, et la directrice générale de l’Opera San Jose, Shawna Lucey, qui ont évoqué l’étape franchie par la compagnie.

Irene Dalis, une mezzo-soprano qui a chanté avec le Metropolitan Opera de New York, a fondé Opera San Jose en 1984, en le faisant naître d’un atelier qu’elle avait commencé dans l’État de San Jose avec l’intention de former de futures stars de l’opéra au lieu de faire venir des stars établies. . La native de San Jose – surnommée « Miss Dalis » par tous – est décédée en 2014 à l’âge de 89 ans.

« Je sais que lorsqu’Irene a eu la vision de fonder cette fantastique compagnie d’opéra, elle savait qu’elle créerait quelque chose de profond et d’innovant et qu’elle définirait l’avenir des chanteurs d’opéra, des artistes et du savoir-faire américains », a déclaré Lucey, qui a également réalisé « Roméo et Juliette ». »

PLAISIR À QUATRE PATTES : La gourou des soins aux animaux, le Dr Judy Morgan, sera une invitée spéciale ce samedi à Bark in the Park, largement considéré comme le plus grand festival canin aux États-Unis, réunissant souvent plus de 10 000 personnes et 3 000 chiens au William Street Park à San Jose. . Morgan, qui milite en faveur des thérapies naturelles et contre les produits chimiques et les aliments de mauvaise qualité, fera deux présentations en direct et vendra des exemplaires de ses livres.

C’est la 25e année de Bark in the Park – cela fait 175 années de chien – et l’association communautaire du campus parrainante a veillé à ce qu’elle inclue toutes les activités auxquelles les gens s’attendent, y compris les démonstrations de cours d’agilité, le concours de costumes de chien et le sosie du propriétaire de chien. concours. Bien sûr, de nombreux vendeurs seront présents et la Humane Society Silicon Valley sera également présente pour proposer des vaccins contre un don.

Il se déroule de 10 h à 17 h dans le parc au coin de William et South 16th Street, et un don de 10 $ est demandé pour chaque participant adulte. Les enfants de moins de 12 ans et les chiens entrent gratuitement et les bénéfices profitent à la Humane Society, au San Jose Animal Care Center et à d’autres organisations à but non lucratif locales. Obtenez plus de détails sur www.barksanjose.org.

NOTES GOOGLE : Il n’était pas facile de savoir à quoi s’attendre du premier événement Creekside Social, organisé samedi dernier dans le cadre du projet Downtown West de Google. Le producteur d’événements Jamestown a fait un travail fantastique en créant une fête de quartier créative et interactive répartie sur quelques parkings sur un court tronçon du boulevard Barack Obama.

Vous pouvez regarder des artistes créer des peintures en direct, profiter des plats de food truck/pop-up de Het Say, Mezcal, Barya, Cantu’s BBQ et quelques autres, ou écouter un flux continu de musique live et de DJ sets sur deux scènes. Ils avaient même des tables dressées avec des échiquiers qui attiraient certains joueurs. Le Maker’s Row était rempli de petits vendeurs de détail comme Gooseberry Designs, Capsmith et Woofboard. Il se passait tellement de choses que vous pouviez manquer tous les discours des dirigeants de Google et de divers hommes politiques – y compris la représentante Zoe Lofgren et le maire de San Jose – sans même vous en rendre compte.

Deux gros points positifs : les entrepôts et autres bâtiments de l’autre côté de la rue ont été peints de manière colorée, ce qui leur donne l’impression de faire partie de l’événement même s’ils ne l’étaient pas officiellement. Un service de voiturier gratuit également proposé par Good Karma Bikes était très utilisé et apprécié par les cyclistes.

Au cours des prochaines semaines, il y aura davantage d’activations dans la zone située entre les rues Santa Clara et San Fernando, notamment des séances de yoga en plein air avec Olivia Skinner — principalement le soir, avec une séance matinale prévue — et des activités STEAM pour les jeunes organisées par le Two Fondation Bit. Vous pouvez obtenir des mises à jour sur www.creeksidessocials.com.