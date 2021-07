Opera devient le premier navigateur tiers approprié pour les Chromebooks

Opera a annoncé qu’il serait le premier navigateur alternatif optimisé pour une utilisation sur les Chromebooks.

Opera pour Chromebooks est livré avec toutes les fonctionnalités habituelles que vous trouverez dans Opera sur d’autres plates-formes, y compris un VPN illimité intégré, un bloqueur de publicités, un bloqueur de dialogue de cookie, des messagers intégrés, un portefeuille crypto et des thèmes.

La version d’Opera pour Chromebooks est basée sur la version Android de l’application. Cependant, contrairement à d’autres navigateurs comme Firefox qui sont également disponibles sur les Chromebooks sous leur forme mobile, Opera a été optimisé pour fonctionner correctement dans l’environnement de bureau des Chromebooks, ce qui signifie une prise en charge appropriée du trackpad et des raccourcis clavier. Cela devrait garantir que vous avez l’impression d’utiliser un navigateur de bureau et non un navigateur mobile sur un bureau.

Opera pour Chromebooks est disponible en téléchargement gratuit sur le Google Play Store.

