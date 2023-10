OpenAI veut fabriquer ses propres puces IA : rapport

En raison d’une pénurie de processeurs nécessaires pour exécuter le logiciel intense d’OpenAI ainsi que des coûts exorbitants associés à son fonctionnement, les fabricants de ChatGPT envisageraient de fabriquer leurs propres puces d’IA.

OpenAI

OpenAI, la société derrière ChatGPT, s’appuie sur Nvidia pour ses puces depuis sa création. Avec plus de 80 % du marché mondial des puces IA conquises, Nvidia profite du pseudo-monopole qu’elle détient dans ce domaine. Cependant, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a récemment commenté la rareté de ces puces. Vendredi, des sources proches des projets de l’entreprise a déclaré à Reuters qu’Altman a exploré la possibilité pour son entreprise de se lancer dans le secteur des puces ou d’acquérir une entreprise qui les fabrique déjà. Il a également envisagé de diversifier ses fournisseurs en travaillant avec des sociétés autres que Nvidia.

OpenAI utilise un supercalculateur de Microsoft qui utilise 10 000 GPU Nvidia (Graphics Processing Units). Selon l’analyste de Bernstein, Stacy Rasgon, chaque requête ChatGPT coûte à l’entreprise environ 4 cents, ce qui pourrait finir par représenter une somme inimaginable à mesure que ChatGPT continue de croître.

Bien entendu, les coûts exorbitants liés à l’entrée dans le secteur des puces représentent un obstacle de taille. Construire ses propres puces d’IA coûtera facilement à l’entreprise des centaines de millions de dollars et quelques années. Et cela s’ajoute aux rapports selon lesquels OpenAI est dans les discussions avec l’ancien designer d’Apple, Jony Ive, sur la possibilité de construire « l’iPhone de l’IA » – un projet qui nécessiterait également sûrement des milliards de dollars d’investissement.

Lorsqu’il s’agit de produire ses propres puces, l’acquisition d’une entreprise de puces semble plus réalisable pour OpenAI. Google et Amazon contrôlent tous deux la conception des puces qui font fonctionner leurs entreprises. Amazon y est parvenu en 2015 en acquérant Annapurna Labs. Meta a également exploré cette option et a même proposé sa propre puce, mais suite à plusieurs problèmes technologiques, la société a travaillé sur une refonte.

En attendant, OpenAI restera dépendant des géants historiques des GPU.