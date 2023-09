OpenAI Shoehorns ChatGPT dans le nouveau générateur d’images DALL-E 3

Alors que les géants de la technologie continuent d’intégrer chaque morceau d’intelligence artificielle à moitié cuit dans un autre logiciel trop cuit, OpenAI a bouclé la boucle. La société d’IA derrière ChatGPT place le chatbot très populaire dans la prochaine version de son outil de génération d’images.

Axios rapports que la prochaine génération de DALL-E d’OpenAI bénéficie d’une mise à niveau ChatGPT. Selon le média, la société affirme que DALL-E 3 sera présente un meilleur compréhension des invites sur DALL-E 2, en particulier en ce qui concerne aux directives plus longues des utilisateurs. L’ajout de ChatGPT aiderait DALL-E à déterminer ce que les utilisateurs souhaitent que le logiciel fasse via des entrées de dialogue conversationnel. Le gonflé DALL-E 3 sera disponible sur ChatGPT+ et les comptes d’entreprise en octobre, mais il n’y a pas de date fixe pour une version gratuite car signalé par Le bord.

La société tente également apparemment de régner sur l’intelligence artificielle – juste un tout petit peu – avec cette nouvelle version. Notamment, DALL-E 3 rejettera les invites dans lesquelles les utilisateurs demandent à l’IA de créer une œuvre d’art calquée sur le style d’un artiste vivant alors que les artistes morts sont un jeu équitable. Dans le même temps, les artistes pourront également se désinscrire d’avoir leur propre travail utilisé pour former les futures itérations de l’IA générative, du moins c’est ce que prétend OpenAI. Ces nouvelles limites surviennent pression juridique contre la protection des droits d’auteur sur les œuvres d’IA monte devant les tribunaux américains tandis que Les générateurs d’art IA font également l’objet de poursuites sur leurs données d’entraînement.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo sur la nouvelle mise à jour DALL-E.

OpenAI a ouvert DALL-E au monde entier avec la sortie de DALL-E 2 en septembre 2022-avant cela, le générateur d’images était gravement goulot d’étranglement avec une capacité limitée liste d’attente. Microsoft, l’un des premiers investisseurs Big Tech dans OpenAIannoncé en mars de cette année que DALL-E serait ajouté au Bing de l’entreprise dans le but de continuer à donner vie à ce moteur de recherche étouffant.