OpenAI reconnaît que les nouveaux modèles augmentent le risque d’utilisation abusive pour créer des armes biologiques

Les derniers modèles d’OpenAI ont « significativement » augmenté le risque que l’intelligence artificielle soit utilisée à mauvais escient pour créer des armes biologiques, a reconnu la société.

L’entreprise basée à San Francisco a annoncé jeudi ses nouveaux modèles, connus sous le nom d’o1, vantant leurs nouvelles capacités à raisonner, à résoudre des problèmes mathématiques difficiles et à répondre à des questions de recherche scientifique. Ces avancées sont considérées comme une avancée cruciale dans les efforts visant à créer une intelligence artificielle générale, c’est-à-dire des machines dotées de capacités cognitives de niveau humain.

La carte système d’OpenAI, un outil permettant d’expliquer le fonctionnement de l’IA, indique que les nouveaux modèles présentent un « risque moyen » pour les problèmes liés aux armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) — le risque le plus élevé qu’OpenAI ait jamais attribué à ses modèles. La société a déclaré que cela signifiait que la technologie avait « considérablement amélioré » la capacité des experts à créer des armes biologiques.

Les logiciels d’IA dotés de capacités plus avancées, telles que la possibilité d’effectuer un raisonnement étape par étape, présentent un risque accru d’utilisation abusive entre les mains de mauvais acteurs, selon les experts.

Yoshua Bengio, professeur d’informatique à l’Université de Montréal et l’un des plus grands scientifiques mondiaux en IA, a déclaré que si OpenAI représentait désormais un « risque moyen » pour les armes chimiques et biologiques, « cela ne fait que renforcer l’importance et l’urgence » d’une législation telle qu’un projet de loi très débattu en Californie pour réglementer le secteur.

La mesure, connue sous le nom de SB 1047, obligerait les fabricants des modèles les plus coûteux à prendre des mesures pour minimiser le risque que leurs modèles soient utilisés pour développer des armes biologiques. Alors que les modèles d’IA « de pointe » évoluent vers l’IA générale, « les risques continueront d’augmenter si les garde-fous appropriés manquent », a déclaré Bengio. « L’amélioration de la capacité de l’IA à raisonner et à utiliser cette compétence pour tromper est particulièrement dangereuse. »

Ces avertissements surviennent alors que des entreprises technologiques telles que Google, Meta et Anthropic s’efforcent de construire et d’améliorer des systèmes d’IA sophistiqués, en cherchant à créer des logiciels pouvant agir comme des « agents » qui aident les humains à accomplir des tâches et à naviguer dans leur vie.

Ces agents d’IA sont également considérés comme des sources potentielles de revenus pour les entreprises qui, jusqu’à présent, luttent contre les coûts énormes nécessaires à la formation et à l’exécution de nouveaux modèles.

Recommandé

Mira Murati, directrice technique d’OpenAI, a déclaré au Financial Times que la société était particulièrement « prudente » dans la manière dont elle proposait o1 au public, en raison de ses capacités avancées, même si le produit sera largement accessible via les abonnés payants de ChatGPT et aux programmeurs via une API.

Elle a ajouté que le modèle avait été testé par des experts de différents domaines scientifiques, appelés « red-teamers », qui ont tenté de le décrypter, pour en repousser les limites. Selon Murati, les modèles actuels ont obtenu de bien meilleurs résultats en termes de mesures de sécurité globale que les précédents.

Reportage supplémentaire de George Hammond à San Francisco