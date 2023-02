OpenAI proposera une nouvelle version de ChatGPT moyennant des frais mensuels de 20 $

Fruit de plus d’une décennie de recherche, ces chatbots représentent un changement radical dans la manière dont les logiciels informatiques sont construits et utilisés. Ils sont sur le point de réinventer les moteurs de recherche Internet comme Google Search et Bing, les assistants numériques parlants comme Alexa et Siri, et les programmes de messagerie comme Gmail et Outlook.

Ils peuvent également générer du texte numérique qui peut être réutilisé dans presque tous les contextes. Les étudiants utilisent déjà ChatGPT pour rédiger des dissertations. Les entreprises génèrent des messages électroniques et d’autres supports marketing.

Mais la technologie s’accompagne de mises en garde. Étant donné que les capacités de ces chatbots sont créées en analysant de grandes quantités de texte numérique publié sur Internet, ils ne peuvent pas faire la distinction entre la réalité et la fiction et peuvent produire un texte biaisé contre les femmes et les personnes de couleur.

Initialement, ChatGPT Plus ne sera disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis. OpenAI a lancé une liste d’attente pour le service et commencera à inviter les personnes figurant sur la liste à se joindre dans les semaines à venir.

La société a déclaré qu’elle étendrait bientôt le service à d’autres pays.

Les chatbots comme ChatGPT sont exceptionnellement coûteux à exploiter. Dans un récent tweeter, Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a déclaré que la société dépensait “des centimes à un chiffre” pour chaque chat sur le service. Cela peut rapidement s’additionner, étant donné que plus d’un million de personnes ont utilisé ChatGPT dans les premiers jours après sa sortie.