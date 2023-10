OpenAI prévoit des mises à jour majeures pour attirer les développeurs à moindre coût | Actualités technologiques

OpenAI prévoit d’introduire des mises à jour majeures pour les développeurs le mois prochain afin de rendre la création d’applications logicielles basées sur ses modèles d’intelligence artificielle moins coûteuse et plus rapide, alors que le fabricant de ChatGPT tente de convaincre davantage d’entreprises d’utiliser sa technologie, ont déclaré à Reuters des sources informées des projets.

Les mises à jour incluent l’ajout de stockage de mémoire à ses outils de développement pour l’utilisation de modèles d’IA. Cela pourrait théoriquement réduire les coûts pour les créateurs d’applications jusqu’à 20 fois, répondant ainsi à une préoccupation majeure des partenaires dont les coûts liés à l’utilisation des puissants modèles d’OpenAI pourraient s’accumuler rapidement, alors qu’ils tentent de créer des entreprises durables en développant et en vendant des logiciels d’IA.

La société prévoit également de dévoiler de nouveaux outils tels que des capacités de vision qui permettront aux développeurs de créer des applications capables d’analyser des images et de les décrire, avec des cas d’utilisation potentiels dans des domaines allant du divertissement à la médecine.

Les nouvelles fonctionnalités marquent l’ambition de l’entreprise de s’étendre au-delà d’une simple sensation de consommateur pour offrir également une plate-forme de développement à succès, comme l’a envisagé son PDG Sam Altman. L’entreprise a travaillé dans une relative obscurité en dehors de l’industrie technologique en tant qu’organisation à but non lucratif cofondée par Elon Musk et Altman en 2015. Musk ne détient actuellement aucune participation dans l’entreprise.

Les nouvelles fonctionnalités devraient être déployées lors de la toute première conférence des développeurs d’OpenAI à San Francisco le 6 novembre, ont indiqué des sources. Ils sont conçus pour encourager les entreprises à utiliser la technologie d’OpenAI pour créer des chatbots et des agents autonomes basés sur l’IA, capables d’effectuer des tâches sans intervention humaine, ont indiqué des sources, qui ont demandé à rester anonymes pour avoir discuté des projets privés de l’entreprise.

OpenAI a refusé de commenter.

La société a fait irruption sur la scène en novembre dernier lorsqu’elle a lancé ChatGPT, incitant des centaines de millions de personnes à essayer le chatbot qui répondait aux questions et aux commandes de manière humaine, le transformant ainsi en l’une des applications grand public à la croissance la plus rapide au monde.

OpenAI a de grands espoirs de croissance des ventes. Comme Reuters l’a rapporté pour la première fois en décembre dernier, les dirigeants d’OpenAI s’attendaient à clôturer cette année avec un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars et 1 milliard de dollars d’ici 2024.

Plus récemment, l’entreprise a eu du mal à courtiser des étrangers pour créer des entreprises utilisant sa technologie. Rendre OpenAI indispensable aux autres entreprises qui créent des applications fait partie des objectifs stratégiques les plus importants pour Altman.

Il a rencontré des développeurs, exprimant son désir de construire un nouvel écosystème basé sur les modèles d’OpenAI, désormais intégrés dans une myriade d’applications, de DoorDash à l’assistant d’écriture Jasper.

La sortie prévue de ce que l’on appelle l’API avec état (Application Program Interface) permettra aux entreprises de créer des applications à moindre coût en mémorisant l’historique des conversations des demandes de renseignements. Cela pourrait réduire considérablement le montant de l’utilisation que les développeurs doivent payer. Actuellement, le traitement d’un document d’une page à l’aide de GPT-4 pourrait coûter 10 cents, en fonction de la longueur et de la complexité de l’entrée et de la sortie, selon les tarifs indiqués sur le site Web d’OpenAI.

Une autre mise à jour, Vision API, permettrait aux utilisateurs de créer un logiciel capable d’analyser les images, des semaines après que la fonctionnalité soit devenue disponible pour les utilisateurs de ChatGPT. Fournir cet outil aux développeurs marque également une étape importante dans le déploiement d’OpenAI par des capacités dites multimodales, qui traitent et génèrent différents types de médias en plus du texte, tels que des images, de l’audio et de la vidéo.

GARDER LES DÉVELOPPEURS HEUREUX

Ces versions sont conçues pour inciter davantage de développeurs à payer pour accéder au modèle d’OpenAI afin de créer leur propre logiciel d’IA pour diverses utilisations, telles que des assistants d’écriture ou des robots de service client.

Les investisseurs ont investi plus de 20 milliards de dollars cette année dans des startups d’IA, dont beaucoup s’appuient sur OpenAI ou sur la technologie d’une autre société modèle de base, selon les données de PitchBook.

Mais les investisseurs s’inquiètent de la dépendance de ces startups à l’égard de sociétés comme OpenAI ou Google, car cela pourrait les rendre vulnérables à la reproduction par leurs concurrents ou par les plus grandes entreprises elles-mêmes via des mises à jour de produits.

Pendant ce temps, les startups tentent également de diversifier les types de modèles qu’elles utilisent, en expérimentant avec les concurrents d’OpenAI et des options open source telles que Meta’s Llama. Il est donc important pour OpenAI de se distinguer de ses concurrents aux poches profondes comme Google.

La satisfaction des développeurs a été une priorité majeure pour OpenAI, ont déclaré ces sources à Reuters. Alors que ChatGPT a connu un énorme succès auprès des consommateurs, l’ambition d’OpenAI de convaincre d’autres entreprises a été moins fluide.

Plus tôt cette année, la société s’est empressée de publier des plugins ChatGPT, des outils complémentaires qui permettent aux développeurs de créer des applications au sein de ChatGPT. OpenAI espérait que les plugins seraient son équivalent de l’App Store iOS d’Apple, gagnant ainsi un avantage sur les chatbots concurrents comme Bard de Google.

Les développeurs dont les plugins figurent dans la trentaine de catégories « populaires » ont décrit une première explosion de battage médiatique, suivie d’une forte baisse d’intérêt. Le populaire plugin Scholar AI comptait environ 7 000 utilisateurs par jour fin août, a estimé son développeur Lakshya Bakshi. ChatGPT attire environ 180 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Altman a publiquement reconnu qu’il restait encore du travail à faire. Plus tôt cette année, Altman a admis devant un groupe de développeurs à Londres que les plugins n’avaient pas gagné en popularité sur le marché.