OpenAI prévoit de publier son prochain grand modèle d’IA d’ici décembre

Contrairement à la sortie des deux derniers modèles d’OpenAI, GPT-4o et o1, Orion ne sera pas initialement largement diffusé via ChatGPT. Au lieu de cela, OpenAI prévoit d’accorder d’abord l’accès aux entreprises avec lesquelles elle travaille en étroite collaboration afin qu’elles puissent créer leurs propres produits et fonctionnalités, selon une source proche du projet.