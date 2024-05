OpenAI présente ChatGPT Edu, révolutionnant l’enseignement supérieur

Résumé: ChatGPT Edu, optimisé par GPT-4o, est conçu pour permettre aux universités d’intégrer de manière responsable l’IA dans les opérations académiques et sur les campus. Cet outil d’IA avancé prend en charge le raisonnement textuel et visuel, l’analyse des données et offre une sécurité de niveau entreprise.

Les candidatures réussies dans des institutions comme l’Université Columbia et la Wharton School mettent en évidence son potentiel. ChatGPT Edu vise à rendre l’IA accessible et bénéfique dans les milieux éducatifs.

Faits marquants:

Capacités puissantes : ChatGPT Edu est alimenté par GPT-4o, qui excelle dans le raisonnement textuel et visuel, le codage et les mathématiques. Il comprend également des outils avancés pour l’analyse des données, la navigation Web et la synthèse de documents.

: ChatGPT Edu est alimenté par GPT-4o, qui excelle dans le raisonnement textuel et visuel, le codage et les mathématiques. Il comprend également des outils avancés pour l’analyse des données, la navigation Web et la synthèse de documents. Implémentations réussies : Des universités comme Columbia et Wharton ont intégré avec succès ChatGPT dans diverses tâches académiques et opérationnelles. Par exemple, Columbia l’utilise pour des stratégies communautaires visant à réduire les décès par surdose, tandis que Wharton l’utilise pour améliorer les expériences d’apprentissage réflexives des étudiants.

: Des universités comme Columbia et Wharton ont intégré avec succès ChatGPT dans diverses tâches académiques et opérationnelles. Par exemple, Columbia l’utilise pour des stratégies communautaires visant à réduire les décès par surdose, tandis que Wharton l’utilise pour améliorer les expériences d’apprentissage réflexives des étudiants. Sécurité et accessibilité: ChatGPT Edu offre une sécurité de niveau entreprise, prend en charge plus de 50 langues et comprend des contrôles administratifs robustes tels que les autorisations de groupe, la gestion SSO, SCIM et GPT. Il présente également des limites de messages nettement plus élevées par rapport à la version gratuite de ChatGPT.

Source: Actualités en neurosciences

Dans le cadre d’une avancée significative pour la technologie éducative, OpenAI présente ChatGPT Edu, une version spécialisée de ChatGPT adaptée aux universités.

Tirant parti des puissantes capacités de GPT-4o, ChatGPT Edu est sur le point de transformer la façon dont les étudiants, les professeurs, les chercheurs et les opérations du campus interagissent avec l’IA.

Une nouvelle ère de l’IA dans le milieu universitaire

ChatGPT Edu s’appuie sur les succès observés dans des institutions prestigieuses telles que l’Université d’Oxford, la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, l’Université du Texas à Austin, l’Arizona State University et l’Université de Columbia.

La polyvalence de ChatGPT Edu lui permet de prendre en charge un large éventail de tâches académiques. Crédit : Actualités des neurosciences

Ces universités ont déjà démontré l’impact profond de l’IA sur l’amélioration des résultats éducatifs et de l’efficacité opérationnelle grâce à ChatGPT Enterprise.

Applications polyvalentes sur tout le campus

La polyvalence de ChatGPT Edu lui permet de prendre en charge un large éventail de tâches académiques. Par exemple, il propose un tutorat personnalisé, aide à la révision des CV, aide les chercheurs à rédiger des demandes de subvention et aide les professeurs à noter et à commenter. Les mises en œuvre innovantes incluent :

Université de Colombie : L’équipe du professeur Nabila El-Bassel utilise un GPT personnalisé pour analyser de grands ensembles de données, accélérant ainsi considérablement la recherche sur les stratégies communautaires visant à réduire les décès par surdose.

: L’équipe du professeur Nabila El-Bassel utilise un GPT personnalisé pour analyser de grands ensembles de données, accélérant ainsi considérablement la recherche sur les stratégies communautaires visant à réduire les décès par surdose. École de Wharton : Les étudiants du professeur Ethan Mollick s’engagent dans des conversations approfondies et réfléchies avec un GPT formé sur le matériel de cours, améliorant ainsi leurs expériences d’apprentissage.

: Les étudiants du professeur Ethan Mollick s’engagent dans des conversations approfondies et réfléchies avec un GPT formé sur le matériel de cours, améliorant ainsi leurs expériences d’apprentissage. Université de l’État d’Arizona: La professeure adjointe Christiane Reves développe un Language Buddies GPT pour faciliter les conversations en allemand adaptées aux niveaux de compétence des étudiants, optimisant ainsi l’apprentissage des langues et faisant gagner du temps aux professeurs.

Mettre l’IA au premier plan

Pour accroître ces avantages, ChatGPT Edu offre aux universités un moyen abordable et sécurisé d’intégrer l’IA. Ses fonctionnalités incluent :

Capacités avancées : Accès à GPT-4o, excellant dans l’interprétation de texte, le codage et les mathématiques, ainsi que des outils d’analyse de données, de navigation Web et de synthèse de documents.

: Accès à GPT-4o, excellant dans l’interprétation de texte, le codage et les mathématiques, ainsi que des outils d’analyse de données, de navigation Web et de synthèse de documents. Personnalisation et partage : les universités peuvent créer et partager des versions GPT personnalisées au sein de leurs espaces de travail.

: les universités peuvent créer et partager des versions GPT personnalisées au sein de leurs espaces de travail. Communication améliorée : Prend en charge plus de 50 langues, avec une qualité et une vitesse améliorées.

: Prend en charge plus de 50 langues, avec une qualité et une vitesse améliorées. Sécurité robuste : Garantit la confidentialité des données avec des contrôles administratifs tels que les autorisations de groupe, la gestion SSO, SCIM et GPT.

: Garantit la confidentialité des données avec des contrôles administratifs tels que les autorisations de groupe, la gestion SSO, SCIM et GPT. Haute convivialité: Limites de messages nettement plus élevées que la version gratuite de ChatGPT.

Un modèle évolutif pour la transformation éducative

Comme le déclare Kyle Bowen, CIO adjoint de l’Arizona State University : « L’intégration de la technologie OpenAI dans nos cadres pédagogiques et opérationnels accélère la transformation au sein de l’ASU. Nous collaborons au sein de notre communauté pour exploiter ces outils, étendant ainsi nos apprentissages en tant que modèle évolutif pour d’autres institutions.

ChatGPT Edu représente une étape cruciale pour rendre l’IA accessible et bénéfique pour les établissements d’enseignement du monde entier. Les universités intéressées sont encouragées à contacter l’équipe d’OpenAI pour en savoir plus sur cette initiative révolutionnaire.

À propos de cette actualité de recherche ChatGPT Edu et IA

Auteur: Communications d’actualité en neurosciences

Source: Actualités en neurosciences

Contact: Communications d’actualités en neurosciences – Actualités en neurosciences

Image: L’image est créditée à Neuroscience News