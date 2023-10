OpenAI permet enfin un accès Internet complet à ChatGPT

La fonctionnalité Parcourir avec Bing et l’intégration DALL-E 3 sont toutes deux disponibles sur ordinateur et mobile, bien que vous deviez payer pour ChatGPT Plus ou Enterprise. Photo: photos depuis (Shutterstock)

Le chatbot de renommée mondiale d’OpenAI est libre de fouiller dans les recoins les plus sombres d’Internet. L’entreprise déclaré Mardi, la fonctionnalité « Naviguer avec Bing » est prête à être diffusée aux heures de grande écoute pour les utilisateurs de ChatGPT payant pour les éditions Plus ou Enterprise. Cela permet à ChatGPT d’accéder à des informations à jour, plutôt que de se limiter aux données de formation qui ont été supprimées avant septembre 2021.

Pourquoi tout le monde poursuit-il les sociétés d’IA ? | Technologie du futur

Il y a plusieurs plugins et applications existants qui donnent à ChatGPT un accès à Internet, bien que cette version officielle indique que la société pense que son Les contraintes éthiques de l’IA peut résister accès libre du meilleur et du pire qu’Internet a à offrir. La nouvelle fonctionnalité est disponible sur le Web et version mobile aux clients qui paient l’abonnement mensuel de 20 $.

ChatGPT est déjà une fonctionnalité du navigateur Bing de Microsoft, il y a donc beaucoup de pollinisation croisée. Dans cette optique, le nouveau générateur d’images IA d’OpenAI DALL-E 3 a déjà l’intégration ChatGPT. La société a annoncé lundi qu’elle intégrerait DALL-E 3 dans ChatGPT, permettant aux utilisateurs de créer tous les deepfakes et arts idiots qu’ils souhaitent via l’interface utilisateur du chatbot.

Le grand partenaire criminel d’OpenAI, Microsoft, a annoncé pour la première fois que cette fonctionnalité était entrer dans sa phase bêta en mai lors de sa conférence annuelle Microsoft Build. Quelques mois plus tard, OpenAI a brisé le bouton pause de Browse with Bing, affirmant qu’il affichait le contenu « d’une manière que nous ne voulons pas ». Bien qu’en réalité, la société d’IA aurait pu supprimer la fonctionnalité après les utilisateurs appris parvenaient à contourner son paywall.

Il a fallu attendre septembre pour rééditer Browse with Bing. Cette mise à jour également ajout de nouvelles fonctionnalités de synthèse vocale qui permet aux utilisateurs payants parler directement au chatbot. ChatGPT peut désormais répondre aux invites à l’aide d’une voix synthétisée par l’IA. De plus, le robot peut comprendre les images et répondre aux requêtes des utilisateurs en fonction des informations contenues dans une image.

Bien que ChatGPT soit capable d’identifier les pièces d’un vélo, il a plus de mal à interpréter les gens. Un fil sur le subreddit r/ChatGPT a demandé au chatbot d’identifier la dynamique sociale de deux images prises lors d’une formation sur le harcèlement sexuel. Une main manifestement indésirable sur l’épaule d’une femme était interprétée comme un homme « offrant du réconfort ou du réconfort ».

Avec une concurrence de partout qui frappe à sa porte, OpenAI continue de ajoutez des fonctionnalités à un rythme effréné. En novembre, l’entreprise aurait l’intention de ajouter plus de capacités de stockage de mémoire et de vision au modèle de développeur d’entreprise de ChatGPT. Ces mises à jour pourraient être annoncées lors de la conférence des développeurs de la société le 6 novembre.