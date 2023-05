OpenAI, Microsoft et Google se joignent aux pourparlers sur l’IA lors d’une réunion secrète

Sam Altman, PDG d’OpenAI, est l’un des nombreux dirigeants d’entreprise et politiques qui participeront à la réunion annuelle de Bilderberg à Lisbonne, au Portugal.

Cela a suscité des théories du complot, similaires à celles avancées contre des réunions de haut niveau comme le Forum économique mondial de Davos, par ceux qui prétendent que les participants cherchent à établir un « nouvel ordre mondial ». Cependant, les organisateurs de l’événement disent que la nature discrète de l’événement est de permettre une plus grande liberté de discussion.

L’événement de trois jours, qui se déroule cette année du 18 au 21 mai, est entouré de mystère, avec des pourparlers clandestins tenus à huis clos et soumis aux règles de Chatham House, ce qui signifie que l’identité et l’affiliation des orateurs ne doivent pas être divulguées.

Au total, environ 130 participants de 23 pays sont attendus à la réunion privée — un nombre similaire aux années précédentes. Pfizer PDG Albert Bourla, BP le chef Bernard Looney, TotalEnergies Le PDG Patrick Pouyanne, l’investisseur Peter Theil et un certain nombre de politiciens européens seront également présents.

Les titans de la technologie seront rejoints par des poids lourds politiques, dont l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dymtro Kubela pour une série de discussions couvrant les relations internationales, le commerce, l’énergie et la finance.

L’intelligence artificielle sera en tête de l’ordre du jour lorsque le chef de ChatGPT rencontrera le PDG de Microsoft, Satya Nadella, le directeur de DeepMind, Demis Hassabis, et l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, lors de la réunion annuelle de Bilderberg.

Entre-temps, la guerre en cours en Ukraine et les inquiétudes suscitées par les menaces croissantes de la Chine sont devenues une source de discussion continue entre les dirigeants occidentaux, avec des signes de division dans la politique américaine et européenne qui se sont multipliés ces derniers mois.

Les pourparlers interviennent alors que le déploiement d’outils d’intelligence artificielle tels que ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google ont ajouté aux inquiétudes croissantes concernant le développement rapide de la technologie, avec Altman appelé à témoigner devant le Sénat américain mardi.

Les principaux sujets de discussion lors de la réunion de cette année ont été publiés jeudi par ses organisateurs, donnant un aperçu de ce qu’il considère comme les problèmes les plus urgents dans les affaires mondiales :

Aujourd’hui, environ les deux tiers des participants viennent d’Europe et le reste d’Amérique du Nord, avec environ un quart de la politique et du gouvernement et le reste d’autres domaines, selon un communiqué publié sur son site Internet. Environ un cinquième sont des femmes.

Aujourd’hui dans sa 69e année, la réunion de Bilderberg a été créée en 1954 pour « favoriser le dialogue » entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

Et, comme toujours, la discrétion est de mise. Les participants participent en tant qu’individus, plutôt qu’à titre officiel, et aucun ordre du jour officiel détaillé n’est divulgué et les discussions ne sont pas à signaler.

« La réunion de Bilderberg est un forum de discussions informelles sur des questions majeures. Les réunions se tiennent selon la règle de Chatham House, qui stipule que les participants sont libres d’utiliser les informations reçues, mais ni l’identité ni l’affiliation du ou des orateurs ni tout autre participant peut être révélé », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué de presse jeudi.

L’événement est organisé par la Fondation Bilderberg Meeting, elle-même régie par un comité directeur tournant, et financée par divers moyens. Il n’y a pas de frais de participation pour l’événement, bien que la participation se fasse uniquement sur invitation et que les participants doivent prendre en charge leurs propres frais de voyage et d’hébergement.

« Les contributions annuelles des membres du Comité directeur couvrent les frais annuels du petit secrétariat. Le budget du secrétariat est limité aux frais de personnel et administratifs. Les frais d’accueil de la réunion annuelle sont à la charge du ou des membres du Comité directeur de l’hôte. pays », a ajouté un communiqué sur son site Internet.