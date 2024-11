OpenAI lance un moteur de recherche alimenté par l’IA : voici ce qu’il faut savoir

Ligne du dessus

OpenAI a intégré un moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle dans ChatGPT, a annoncé jeudi la société, une décision qui pourrait faire entrer OpenAI dans un marché de recherche Internet dominé par Google.

La société a testé un « prototype » de moteur de recherche plus tôt cette année auprès d’un petit groupe de ChatGPT. … [+] utilisateurs. Getty Images

Faits clés

Une fonctionnalité de recherche a été activée jeudi pour les utilisateurs payants de ChatGPT Plus et ChatGPT Team, et la nouvelle fonctionnalité sera déployée auprès de ceux qui utilisent la version gratuite du chatbot « au cours des prochains mois ». selon à OpenAI. Le moteur de recherche était testé parmi un groupe d’environ 10 000 utilisateurs et certains éditeurs en juillet en tant que produit distinct, SearchGPT, qui, selon OpenAI, utiliserait les modèles d’IA de l’entreprise pour fournir des résultats de recherche. Le nouveau moteur de recherche de ChatGPT résume les informations des sites Web, puis fournit de courtes descriptions avec un lien d’attribution au lieu d’un lien direct vers un site Web, et permet aux utilisateurs de poser des questions de suivi ou d’ouvrir d’autres liens pertinents dans une barre latérale. Dans un exemple, la recherche de festivals de musique à Boone, en Caroline du Nord, en août aboutit à une liste de chaque festival et une brève description, suivie d’un lien vers un site Web pour ce festival, avec une barre latérale contenant des liens vers d’autres résultats pertinents comme un événement. planification ou vente de billets. OpenAI a précédemment déclaré que les éditeurs pourront « gérer la façon dont ils apparaissent » dans les résultats de recherche et pourront choisir de ne pas utiliser leur contenu pour entraîner les modèles d’OpenAI tout en apparaissant dans les recherches.

Recevez les alertes textuelles des dernières nouvelles de Forbes : Nous lançons des alertes par SMS afin que vous soyez toujours au courant des plus grandes actualités qui font la une des journaux de la journée. Envoyez « Alertes » par SMS au (201) 335-0739 ou inscrivez-vous ici.

Contexte clé

Il y a eu des spéculations sur un nouveau moteur de recherche d’OpenAI cette année, alors que la société s’apprête à concurrencer Google sur le marché de la recherche. Bloomberg signalé en mai, citant une personne proche du dossier, OpenAI développait une nouvelle fonctionnalité de recherche pour ChatGPT destinée à concurrencer Google et la startup de recherche d’IA Perplexity. À l’époque, OpenAI « essayait de débaucher de manière agressive les employés de Google » pour développer le produit, selon à Le bord. OpenAI était aurait planifiant le nouveau moteur de recherche en mai, avant que Google n’annonce ses plans pour ses produits Gemini AI lors de la conférence annuelle des développeurs de l’entreprise. OpenAI s’est associé à plusieurs éditeurs au cours de l’année dernière, notamment Associated Press, le Financial Times, News Corp, société mère du Wall Street Journal, et Axel Springer, société mère de Politico et Business Insider, entre autres. Les partenariats permettent à OpenAI d’utiliser le contenu de chaque éditeur pour répondre aux requêtes des utilisateurs et former les modèles d’IA de l’entreprise.

Tangente

Le New York Times a intenté une action en justice contre OpenAI et Microsoft en décembre, alléguant « l’utilisation illégale » de millions d’articles protégés par le droit d’auteur par l’éditeur pour entraîner des modèles d’IA. Le Times affirme qu’OpenAI et la technologie de Microsoft qui alimente ChatGPT et Bing Chat, désormais appelée Copilot, pourraient « générer une sortie qui récite textuellement le contenu du Times, le résume fidèlement et imite son style expressif ». OpenAI a déposé une mouvement de rejeter certaines parties de la plainte, suggérant que les utilisateurs n’ont pas utilisé ChatGPT ou d’autres produits de l’entreprise comme « substitut » à un abonnement au Times. Le procès est en cours.

Lectures complémentaires

ForbesOpenAI annoncerait la semaine prochaine un moteur de recherche alimenté par l’IA – Voici ce que nous savons